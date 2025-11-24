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Новини Мирний план США Коаліція охочих
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"Коаліція охочих" завтра обговорить ситуацію щодо "мирного плану" для України, - Єврокомісія

Коаліція охочих обговорюватиме мирний план для України

25 листопада відбудеться засідання "Коаліції охочих" для обговорення прогресу в роботі над мирним планом для України.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Ми бачимо, що ще багато роботи попереду. Ми готові зробити свій внесок. І в цьому сенсі дозвольте мені також згадати позачергову зустріч лідерів ЄС, яка відбувається сьогодні вранці і яку скликав Президент Ради Антоніо Кошта. Вона розпочався близько 10:30 у гібридному форматі в Анголі. На ній оцінюються наступні кроки, які включатимуть завтрашню зустріч Коаліції бажаючих. Тож європейська взаємодія продовжуватиметься на всіх фронтах, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир для України", - зазначила вона.

Засідання відбудеться у форматі відеоконференції.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

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если хочешь и не можешь- значит импотент, значит пусть назовутся правильно- коалиция импотентов
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24.11.2025 14:24 Відповісти
***** ядерний і світ достименно не знає що з цим робити , без яо ***** давноб на пляшку посадили в прямому ефірі першого каналу ...
невже так важко всім тут це зрозуміти
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24.11.2025 14:57 Відповісти
обговорень як гівна в росії
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24.11.2025 14:24 Відповісти
А "Коаліція суходрочих" знає що, кацап не погоджується на жодні компроміси у межах обговорення можливого мирного плану для завершення війни проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3586660
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24.11.2025 14:30 Відповісти
Буде чергова говорильня без результату! Всі вичікують...
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24.11.2025 14:33 Відповісти
Ну хоть у этих все стабильно. Они на своей волне. Все ждут когда Трамп моргнет.
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24.11.2025 15:09 Відповісти
 
 