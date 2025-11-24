"Коаліція охочих" завтра обговорить ситуацію щодо "мирного плану" для України, - Єврокомісія

25 листопада відбудеться засідання "Коаліції охочих" для обговорення прогресу в роботі над мирним планом для України.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Ми бачимо, що ще багато роботи попереду. Ми готові зробити свій внесок. І в цьому сенсі дозвольте мені також згадати позачергову зустріч лідерів ЄС, яка відбувається сьогодні вранці і яку скликав Президент Ради Антоніо Кошта. Вона розпочався близько 10:30 у гібридному форматі в Анголі. На ній оцінюються наступні кроки, які включатимуть завтрашню зустріч Коаліції бажаючих. Тож європейська взаємодія продовжуватиметься на всіх фронтах, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир для України", - зазначила вона.

Засідання відбудеться у форматі відеоконференції.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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