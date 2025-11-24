"Коалиция желающих" завтра обсудит ситуацию по "мирному плану" для Украины, - Еврокомиссия
25 ноября состоится заседание "Коалиции желающих" для обсуждения прогресса в работе над мирным планом для Украины.
Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы видим, что еще много работы впереди. Мы готовы внести свой вклад. И в этом смысле позвольте мне также упомянуть внеочередную встречу лидеров ЕС, которая проходит сегодня утром и которую созвал президент Совета Антониу Кошта. Она началась около 10:30 в гибридном формате в Анголе. На ней оцениваются следующие шаги, которые будут включать завтрашнюю встречу Коалиции желающих. Поэтому европейское взаимодействие будет продолжаться на всех фронтах, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир для Украины", - отметила она.
Заседание состоится в формате видеоконференции.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
