РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11729 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Коалиция желающих
402 6

"Коалиция желающих" завтра обсудит ситуацию по "мирному плану" для Украины, - Еврокомиссия

Коалиция желающих будет обсуждать мирный план для Украины

25 ноября состоится заседание "Коалиции желающих" для обсуждения прогресса в работе над мирным планом для Украины.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы видим, что еще много работы впереди. Мы готовы внести свой вклад. И в этом смысле позвольте мне также упомянуть внеочередную встречу лидеров ЕС, которая проходит сегодня утром и которую созвал президент Совета Антониу Кошта. Она началась около 10:30 в гибридном формате в Анголе. На ней оцениваются следующие шаги, которые будут включать завтрашнюю встречу Коалиции желающих. Поэтому европейское взаимодействие будет продолжаться на всех фронтах, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир для Украины", - отметила она.

Заседание состоится в формате видеоконференции.

Читайте: Зеленский провел беседы со Стуббом, Коштой и Науседой: Каждый шаг должен быть взвешенным

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте: Трамп о переговорах между Украиной и РФ: "Возможно, происходит что-то хорошее"

Автор: 

Еврокомиссия (1589) Коалиция желающих (73)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если хочешь и не можешь- значит импотент, значит пусть назовутся правильно- коалиция импотентов
показать весь комментарий
24.11.2025 14:24 Ответить
***** ядерний і світ достименно не знає що з цим робити , без яо ***** давноб на пляшку посадили в прямому ефірі першого каналу ...
невже так важко всім тут це зрозуміти
показать весь комментарий
24.11.2025 14:57 Ответить
обговорень як гівна в росії
показать весь комментарий
24.11.2025 14:24 Ответить
А "Коаліція суходрочих" знає що, кацап не погоджується на жодні компроміси у межах обговорення можливого мирного плану для завершення війни проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3586660
показать весь комментарий
24.11.2025 14:30 Ответить
Буде чергова говорильня без результату! Всі вичікують...
показать весь комментарий
24.11.2025 14:33 Ответить
Ну хоть у этих все стабильно. Они на своей волне. Все ждут когда Трамп моргнет.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:09 Ответить
 
 