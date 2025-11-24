"Коалиция желающих" завтра обсудит ситуацию по "мирному плану" для Украины, - Еврокомиссия

25 ноября состоится заседание "Коалиции желающих" для обсуждения прогресса в работе над мирным планом для Украины.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим, что еще много работы впереди. Мы готовы внести свой вклад. И в этом смысле позвольте мне также упомянуть внеочередную встречу лидеров ЕС, которая проходит сегодня утром и которую созвал президент Совета Антониу Кошта. Она началась около 10:30 в гибридном формате в Анголе. На ней оцениваются следующие шаги, которые будут включать завтрашнюю встречу Коалиции желающих. Поэтому европейское взаимодействие будет продолжаться на всех фронтах, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир для Украины", - отметила она.

Заседание состоится в формате видеоконференции.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

