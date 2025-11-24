Неформальний саміт лідерів ЄС щодо мирного плану для України розпочався в Анголі

У столиці Анголи, Луанді, 24 листопада розпочався неформальний саміт лідерів Європейського Союзу щодо мирного плану для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Захід скликав президент Європейської ради Антоніу Кошта. На місці присутні десять очільників держав ЄС, решта долучилися за відеозв’язком.

На саміт прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідери Польщі, Іспанії, Чехії, Португалії, Німеччини, Хорватії, Словаччини, Нідерландів, Італії та Ірландії. Висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас бере участь дистанційно.

До відеозв’язку долучилися очільники Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Естонії, Греції, Фінляндії, Франції, Угорщини, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Румунії, Словенії та Швеції.

Головним питанням порядку денного є позиція ЄС щодо мирного плану для України, ознайомлення з результатами перемовин у Женеві 23 листопада та планування подальших спільних дій Союзу. Місце проведення - Луанда - обрано через запланований раніше спільний саміт ЄС та Африканського Союзу, який розпочався вранці 24 листопада.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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