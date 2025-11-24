Неформальний саміт лідерів ЄС щодо мирного плану для України розпочався в Анголі
У столиці Анголи, Луанді, 24 листопада розпочався неформальний саміт лідерів Європейського Союзу щодо мирного плану для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Захід скликав президент Європейської ради Антоніу Кошта. На місці присутні десять очільників держав ЄС, решта долучилися за відеозв’язком.
На саміт прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідери Польщі, Іспанії, Чехії, Португалії, Німеччини, Хорватії, Словаччини, Нідерландів, Італії та Ірландії. Висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас бере участь дистанційно.
До відеозв’язку долучилися очільники Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Естонії, Греції, Фінляндії, Франції, Угорщини, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Румунії, Словенії та Швеції.
Головним питанням порядку денного є позиція ЄС щодо мирного плану для України, ознайомлення з результатами перемовин у Женеві 23 листопада та планування подальших спільних дій Союзу. Місце проведення - Луанда - обрано через запланований раніше спільний саміт ЄС та Африканського Союзу, який розпочався вранці 24 листопада.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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може, в анголі дуже не ******* циган з балатону.
- Розвідка каже, років на 10.
- Нормально. Секретар, напиши там шось, типу вирішили і все таке. Зберемося через рік, придумайте вдома про гарантії безпеки і так далі.
ЄВРОПА ПЕРЕХОПИЛА ГРУ. І зробила це публічно.
Європейський план:
Не визнає жодних територіальних поступок РФ. Території - після вогню, на переговорах, і тільки по чинній лінії фронту, а не по «референдумах». Це прямий удар по пунктам Віткоффа.
Не обмежує ЗСУ. Тобто Трампівські «600 тисяч» - у смітник. Це був найбільш токсичний пункт, на який і росія, і Банкова дуже розраховували.
Гарантії = фактично НАТО. Стаття 5, можливість розміщення військ партнерів на території України - це безпековий удар по Кремлю, якого Трамп поки не дає.
Україна в НАТО та ЄС. Чітко, відкрито, без «але». У трампівському плані цього не було.
Компенсації за рахунок РФ. ЄС каже: «Поки Росія не компенсує - активи не розморозимо». Це фундаментальна позиція.
Україна отримує контроль над ЗАЕС + вільне судноплавство Дніпром Це стратегічний жах для Кремля.
Моніторинг перемир'я роблять союзники України Під керівництвом США. Тобто ніяких росіян, білорусів, китайців чи нейтральних посередників.
Жодних російських церков, мов, «русского мира». Пункт про РПЦ, який Кремль хотів вштовхнути в «Стамбул-2», повністю відсутній.
Що це значить?
1. Європа поставила «червону лінію» Трампу. Це фактично ультиматум: «Твій Віткофф - не варіант. Ми не визнаємо незаконних територій, не обмежуємо ЗСУ, не приймаємо російських вимог».
Трамп не може зробити угоду без Європи. Цей документ це підтверджує.
2. Це «план А» Заходу. Трампівський - «план В».
Тепер саме так: Європейці дали офіційну рамку. Вона ширша, жорсткіша і вигідніша Україні. І Трамп змушений або вписатися, або провалити свою ідею миру.
3. Путін отримав холодний душ. 24 пункти = нічого з того, що він хотів у Стамбулі-2022 і Стамбулі-2025.
4. Зеленський під цим документом - нуль. Мабуть імітації участі немає, бо він токсичний. Саме зараз у Брюсселі й Вашингтоні бачать: Зеленський неприйнятний. Домовлятися через нього - ризиковано. Партнери готують архітектуру, в якій Україна - суб'єкт, а Банкова - ні.
5. ЄС перехоплює драйв у США. Трамп без Європи - нульовий арбітр. Тепер Європа показала: «Ми диктуємо, ми формуємо рамку, ми даємо гарантії, ми платимо». І США муситимуть узгоджуватися з цією моделлю.
Чому план ЄС - кращий для України? Бо він:
• закриває всі російські вимоги;
• закриває всі токсичні пункти плану Віткоффа;
• забирає з рук РФ важелі;
• дає Україні юридичний шлях до НАТО;
• не містить обмеження збройних сил;
• створює механізм компенсацій;
• повертає дітей, цивільних, полонених;
• вилучає пункт про «російську церкву»;
• передбачає контроль США (а не «міжнародної групи» з росіянами).
ВИСНОВОК
Це - удар по трампівсько-зелено-російському «плану 28 пунктів» - по Кремлю і по Банковій одночасно. Європа сказала: «Мир можливий. Але тільки на наших умовах. А не на умовах Кремля і не Банкової».
Для України це найкращий із можливих сценаріїв на даний момент. До речі, Трамп почав лякати путіна зміною влади в Україні.