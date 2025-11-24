Неформальный саммит лидеров ЕС относительно мирного плана для Украины начался в Анголе
В столице Анголы, Луанде, 24 ноября начался неформальный саммит лидеров Европейского Союза относительно мирного плана для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Мероприятие созвал президент Европейского совета Антониу Кошта. На месте присутствуют десять глав государств ЕС, остальные присоединились по видеосвязи.
На саммит прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры Польши, Испании, Чехии, Португалии, Германии, Хорватии, Словакии, Нидерландов, Италии и Ирландии. Высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас участвует дистанционно.
К видеосвязи присоединились главы Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Дании, Эстонии, Греции, Финляндии, Франции, Венгрии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Румынии, Словении и Швеции.
Главным вопросом повестки дня является позиция ЕС относительно мирного плана для Украины, ознакомление с результатами переговоров в Женеве 23 ноября и планирование дальнейших совместных действий Союза. Место проведения - Луанда - выбрано из-за запланированного ранее совместного саммита ЕС и Африканского Союза, который начался утром 24 ноября.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
може, в анголі дуже не ******* циган з балатону.
- Розвідка каже, років на 10.
- Нормально. Секретар, напиши там шось, типу вирішили і все таке. Зберемося через рік, придумайте вдома про гарантії безпеки і так далі.
ЄВРОПА ПЕРЕХОПИЛА ГРУ. І зробила це публічно.
Європейський план:
Не визнає жодних територіальних поступок РФ. Території - після вогню, на переговорах, і тільки по чинній лінії фронту, а не по «референдумах». Це прямий удар по пунктам Віткоффа.
Не обмежує ЗСУ. Тобто Трампівські «600 тисяч» - у смітник. Це був найбільш токсичний пункт, на який і росія, і Банкова дуже розраховували.
Гарантії = фактично НАТО. Стаття 5, можливість розміщення військ партнерів на території України - це безпековий удар по Кремлю, якого Трамп поки не дає.
Україна в НАТО та ЄС. Чітко, відкрито, без «але». У трампівському плані цього не було.
Компенсації за рахунок РФ. ЄС каже: «Поки Росія не компенсує - активи не розморозимо». Це фундаментальна позиція.
Україна отримує контроль над ЗАЕС + вільне судноплавство Дніпром Це стратегічний жах для Кремля.
Моніторинг перемир'я роблять союзники України Під керівництвом США. Тобто ніяких росіян, білорусів, китайців чи нейтральних посередників.
Жодних російських церков, мов, «русского мира». Пункт про РПЦ, який Кремль хотів вштовхнути в «Стамбул-2», повністю відсутній.
Що це значить?
1. Європа поставила «червону лінію» Трампу. Це фактично ультиматум: «Твій Віткофф - не варіант. Ми не визнаємо незаконних територій, не обмежуємо ЗСУ, не приймаємо російських вимог».
Трамп не може зробити угоду без Європи. Цей документ це підтверджує.
2. Це «план А» Заходу. Трампівський - «план В».
Тепер саме так: Європейці дали офіційну рамку. Вона ширша, жорсткіша і вигідніша Україні. І Трамп змушений або вписатися, або провалити свою ідею миру.
3. Путін отримав холодний душ. 24 пункти = нічого з того, що він хотів у Стамбулі-2022 і Стамбулі-2025.
4. Зеленський під цим документом - нуль. Мабуть імітації участі немає, бо він токсичний. Саме зараз у Брюсселі й Вашингтоні бачать: Зеленський неприйнятний. Домовлятися через нього - ризиковано. Партнери готують архітектуру, в якій Україна - суб'єкт, а Банкова - ні.
5. ЄС перехоплює драйв у США. Трамп без Європи - нульовий арбітр. Тепер Європа показала: «Ми диктуємо, ми формуємо рамку, ми даємо гарантії, ми платимо». І США муситимуть узгоджуватися з цією моделлю.
Чому план ЄС - кращий для України? Бо він:
• закриває всі російські вимоги;
• закриває всі токсичні пункти плану Віткоффа;
• забирає з рук РФ важелі;
• дає Україні юридичний шлях до НАТО;
• не містить обмеження збройних сил;
• створює механізм компенсацій;
• повертає дітей, цивільних, полонених;
• вилучає пункт про «російську церкву»;
• передбачає контроль США (а не «міжнародної групи» з росіянами).
ВИСНОВОК
Це - удар по трампівсько-зелено-російському «плану 28 пунктів» - по Кремлю і по Банковій одночасно. Європа сказала: «Мир можливий. Але тільки на наших умовах. А не на умовах Кремля і не Банкової».
Для України це найкращий із можливих сценаріїв на даний момент. До речі, Трамп почав лякати путіна зміною влади в Україні.