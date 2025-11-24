Неформальный саммит лидеров ЕС относительно мирного плана для Украины начался в Анголе

В столице Анголы, Луанде, 24 ноября начался неформальный саммит лидеров Европейского Союза относительно мирного плана для Украины.

Мероприятие созвал президент Европейского совета Антониу Кошта. На месте присутствуют десять глав государств ЕС, остальные присоединились по видеосвязи.

На саммит прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры Польши, Испании, Чехии, Португалии, Германии, Хорватии, Словакии, Нидерландов, Италии и Ирландии. Высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас участвует дистанционно.

К видеосвязи присоединились главы Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Дании, Эстонии, Греции, Финляндии, Франции, Венгрии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Румынии, Словении и Швеции.

Главным вопросом повестки дня является позиция ЕС относительно мирного плана для Украины, ознакомление с результатами переговоров в Женеве 23 ноября и планирование дальнейших совместных действий Союза. Место проведения - Луанда - выбрано из-за запланированного ранее совместного саммита ЕС и Африканского Союза, который начался утром 24 ноября.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

