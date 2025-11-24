Эрдоган: Украина и РФ могут согласиться на "мирный план", если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия потенциально могут достичь согласия по мирному плану президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
По словам Эрдогана, главный вопрос заключается не в том, возможна ли договоренность, а в том, как именно ее достичь.
"Возможно ли достичь соглашения по этому плану? Да, возможно. Настоящий вопрос заключается в том, как - и именно это нужно решить. Соглашения можно достичь, если план соответствует законным ожиданиям и потребностям безопасности обеих сторон, не создавая новой нестабильности", - заявил турецкий лидер.
Он также подчеркнул, что путь к долгосрочному урегулированию войны может быть открыт, "если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны".
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А буде ще гірше. Старість -- вона така.
Бо мета Московії - це знищення України.