Эрдоган: Украина и РФ могут согласиться на "мирный план", если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия потенциально могут достичь согласия по мирному плану президента США Дональда Трампа.

По словам Эрдогана, главный вопрос заключается не в том, возможна ли договоренность, а в том, как именно ее достичь.

"Возможно ли достичь соглашения по этому плану? Да, возможно. Настоящий вопрос заключается в том, как - и именно это нужно решить. Соглашения можно достичь, если план соответствует законным ожиданиям и потребностям безопасности обеих сторон, не создавая новой нестабильности", - заявил турецкий лидер.

Он также подчеркнул, что путь к долгосрочному урегулированию войны может быть открыт, "если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны".

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

