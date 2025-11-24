РУС
Новости Мирный план Трампа
682 13

Эрдоган: Украина и РФ могут согласиться на "мирный план", если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны

президент Турции Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия потенциально могут достичь согласия по мирному плану президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Эрдогана, главный вопрос заключается не в том, возможна ли договоренность, а в том, как именно ее достичь.

"Возможно ли достичь соглашения по этому плану? Да, возможно. Настоящий вопрос заключается в том, как - и именно это нужно решить. Соглашения можно достичь, если план соответствует законным ожиданиям и потребностям безопасности обеих сторон, не создавая новой нестабильности", - заявил турецкий лидер.

Он также подчеркнул, что путь к долгосрочному урегулированию войны может быть открыт, "если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Павел предостерег от новых "Мюнхенских соглашений": Украину нельзя исключать из переговоров

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Акции украинских компаний в Европе стремительно дорожают на фоне переговоров о "мирном плане" Трампа

Автор: 

Эрдоган Реджеп Тайип (963) война в Украине (6951)
Топ комментарии
+6
Помідори портяться, треба кудись прилаштувати
показать весь комментарий
24.11.2025 13:34 Ответить
+5
Безпека кацапів - він себе чує?
показать весь комментарий
24.11.2025 13:35 Ответить
+3
Пердоган жирує на цій війні не хило.. рамки у нього свої... Коли у тебе кац...пи відріжуть 20 проц. території, тоді і Київ скаже про те що кого має задовольнити..
показать весь комментарий
24.11.2025 13:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Помідори портяться, треба кудись прилаштувати
показать весь комментарий
24.11.2025 13:34 Ответить
Безпека кацапів - він себе чує?
показать весь комментарий
24.11.2025 13:35 Ответить
як ти запипав своєю статистикою, олух! Не терпиться торгувати з терористами?
показать весь комментарий
24.11.2025 13:35 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 13:38 Ответить
Пердоган жирує на цій війні не хило.. рамки у нього свої... Коли у тебе кац...пи відріжуть 20 проц. території, тоді і Київ скаже про те що кого має задовольнити..
показать весь комментарий
24.11.2025 13:38 Ответить
ТАКОГО НЕ ІСНУЄ. РФ хоче нас знищити щоб не було слова українці і українська мова - а в нас протилежні бажання
показать весь комментарий
24.11.2025 13:39 Ответить
Вже ригати хочеться від мирних планів, не мусольте людям голову, немає і не буде ніяких мирних планів, не буде в найближчому часі закінчення війни, поки не будуть звільнені усі українські території, війна буде тривати!
показать весь комментарий
24.11.2025 13:49 Ответить
Ніякого звільнення території в найближчі роки не буде. Ця війна так чи інакше закінчиться мирним договорняком.
показать весь комментарий
24.11.2025 13:51 Ответить
Буде, це єдиний шлях закінчення війни, ніяких мирних планів немає і не буде, поки усі українські території не будуть звільнені, а кацапи на них - знищені!
показать весь комментарий
24.11.2025 13:53 Ответить
Що може задовільнити ху...ла?Одне,знищення української нації.Політики такі наївні,чи дурні,чи ідіоти,чи роблять вид що вони розумні?Є поняття як агресор і жертва,третього не дано.Всі ті першопричини це надумані явища щоб відволікти від основного.З агресором борються всіми методами:боротьбою,спротивом,санкціями,ізоляцією.Тільки все повинне бути по настоящому,а не декларативне.
показать весь комментарий
24.11.2025 13:51 Ответить
В цього теж вже мозги почали відсихати.

А буде ще гірше. Старість -- вона така.
показать весь комментарий
24.11.2025 13:52 Ответить
Проблема у тому, що не існує рамок, які б влаштували і Україну, і Московію.
Бо мета Московії - це знищення України.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:00 Ответить
Міжнародні закони мають покарати агресора, і показати перевагу закону, а чи не шукати способи задовольнити бажання агресора.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:01 Ответить
 
 