Акції українських компаній у Європі стрімко дорожчають на тлі переговорів про "мирний план" Трампа
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WSE) стрімко дорожчають у понеділок вранці завдяки новинам про прогрес, досягнутий на переговорах між українською та американською делегацією у Женеві щодо мирного плану адміністрації президента США Дональда Трампа.
На відкритті торгів українські акції подорожчали на 6-20%, передає Інтерфакс-Україна.
За даними WSE, через годину з початку торгів після деякої корекції курс акцій найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" зростав на 4,95%, Milkiland – на 12,5%, агрохолдингів KSG-Agro, ІМК та "Агротон" – на 9,79%, 4,69% та 15,16% відповідно.
Акції Coal Energy із зупиненими через війну шахтами виросли в ціні на 13,07%, а агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, додали 5,75%.
На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, акції гірничорудної компанії Ferrexpo підскочили в ціні на 24,78%, акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП подорожчали на 6,41%.
Як повідомлялося, минулого тижня було оприлюднено "план миру" президента США Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів.
У неділю у Швейцарії відбулися перемовини між представниками України та США за участі країн ЄС щодо цього плану, за результатами яких сторони відзначили прогрес та домовилися продовжити консультації.
За підсумками переговорів у Женеві державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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