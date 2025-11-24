Ердоган: Україна й РФ можуть погодитися на "мирний план", якщо буде встановлено рамки, які задовольнять усі сторони

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна та Росія потенційно можуть досягти згоди щодо мирного плану президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Ердогана, головне питання полягає не в тому, чи можлива домовленість, а в тому, як саме її досягти.

"Чи можливо досягти згоди щодо цього плану? Так, можливо. Справжнє питання полягає в тому, як - і саме це потрібно вирішити. Угоди можна досягти, якщо план відповідає законним очікуванням та потребам безпеки обох сторін, не створюючи нової нестабільності", - заявив турецький лідер.

Він також підкреслив, що шлях до довгострокового врегулювання війни може бути відкрито, "якщо буде встановлено рамки, які задовольнять усі сторони".

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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