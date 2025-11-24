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Новини Мирний план США
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Ердоган: Україна й РФ можуть погодитися на "мирний план", якщо буде встановлено рамки, які задовольнять усі сторони

президент Туреччини Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна та Росія потенційно можуть досягти згоди щодо мирного плану президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Ердогана, головне питання полягає не в тому, чи можлива домовленість, а в тому, як саме її досягти.

"Чи можливо досягти згоди щодо цього плану? Так, можливо. Справжнє питання полягає в тому, як - і саме це потрібно вирішити. Угоди можна досягти, якщо план відповідає законним очікуванням та потребам безпеки обох сторін, не створюючи нової нестабільності", - заявив турецький лідер.

Він також підкреслив, що шлях до довгострокового врегулювання війни може бути відкрито, "якщо буде встановлено рамки, які задовольнять усі сторони".

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Ердоган Реджеп Таїп (1009) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+9
Безпека кацапів - він себе чує?
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24.11.2025 13:35 Відповісти
+8
Помідори портяться, треба кудись прилаштувати
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24.11.2025 13:34 Відповісти
+4
Пердоган жирує на цій війні не хило.. рамки у нього свої... Коли у тебе кац...пи відріжуть 20 проц. території, тоді і Київ скаже про те що кого має задовольнити..
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24.11.2025 13:38 Відповісти
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Помідори портяться, треба кудись прилаштувати
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24.11.2025 13:34 Відповісти
Безпека кацапів - він себе чує?
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24.11.2025 13:35 Відповісти
як ти запипав своєю статистикою, олух! Не терпиться торгувати з терористами?
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24.11.2025 13:35 Відповісти
А хіба він не торгує? Торгує, аж гай гуде. І нафтою і помідорами. Туристи в основному кацапи.
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24.11.2025 15:45 Відповісти
воно хоче нафту і газ у довоєнних об'ємах
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25.11.2025 02:11 Відповісти
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24.11.2025 13:38 Відповісти
Пердоган жирує на цій війні не хило.. рамки у нього свої... Коли у тебе кац...пи відріжуть 20 проц. території, тоді і Київ скаже про те що кого має задовольнити..
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24.11.2025 13:38 Відповісти
ТАКОГО НЕ ІСНУЄ. РФ хоче нас знищити щоб не було слова українці і українська мова - а в нас протилежні бажання
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24.11.2025 13:39 Відповісти
Вже ригати хочеться від мирних планів, не мусольте людям голову, немає і не буде ніяких мирних планів, не буде в найближчому часі закінчення війни, поки не будуть звільнені усі українські території, війна буде тривати!
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24.11.2025 13:49 Відповісти
Ніякого звільнення території в найближчі роки не буде. Ця війна так чи інакше закінчиться мирним договорняком.
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24.11.2025 13:51 Відповісти
Буде, це єдиний шлях закінчення війни, ніяких мирних планів немає і не буде, поки усі українські території не будуть звільнені, а кацапи на них - знищені!
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24.11.2025 13:53 Відповісти
Не буде. В України нема сил навіть щоб зупинити просування ворога.
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24.11.2025 14:16 Відповісти
Звичайно що є, буде наказ йти в контрнаступ і звільняти усі території, війська виконають і зроблять свою роботу, потрібно тільки трохи більше зброї щоб нівелювати паритет ворога!
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24.11.2025 14:42 Відповісти
хто піде, звідки взяти людей ?
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24.11.2025 15:53 Відповісти
Дурень думкою багатішае.
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24.11.2025 16:02 Відповісти
Що може задовільнити ху...ла?Одне,знищення української нації.Політики такі наївні,чи дурні,чи ідіоти,чи роблять вид що вони розумні?Є поняття як агресор і жертва,третього не дано.Всі ті першопричини це надумані явища щоб відволікти від основного.З агресором борються всіми методами:боротьбою,спротивом,санкціями,ізоляцією.Тільки все повинне бути по настоящому,а не декларативне.
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24.11.2025 13:51 Відповісти
В цього теж вже мозги почали відсихати.

А буде ще гірше. Старість -- вона така.
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24.11.2025 13:52 Відповісти
Проблема у тому, що не існує рамок, які б влаштували і Україну, і Московію.
Бо мета Московії - це знищення України.
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24.11.2025 14:00 Відповісти
Міжнародні закони мають покарати агресора, і показати перевагу закону, а чи не шукати способи задовольнити бажання агресора.
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24.11.2025 14:01 Відповісти
Міжнародні закони не працюють. Затямите вже, закони працюють лише тоді, коли є державний апарат що може забезпечити їх роботу. Поки не буде единого планетарного уряду, ніяких міжнародних законів працювати не будуть
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24.11.2025 14:18 Відповісти
Пане Реджеп, а як у вас там на Туреччині прийнято карати злочинців? Ділити порівну майно жертви?
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24.11.2025 14:10 Відповісти
Ердоган перемагає в щотижневій номінації "Заяви ні про що". Вітаємо переможця !
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24.11.2025 14:11 Відповісти
Ердоган, скажи, погодиться ***** деокупувати Крим?
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24.11.2025 14:14 Відповісти
Про Крим можна забути. Назавжди.
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24.11.2025 14:20 Відповісти
так Ердоган на словах хоче повернути Крим Україні.
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24.11.2025 14:32 Відповісти
Про Крим і Донбас можете забути! Мене дивує те що доля Півдня України нікого не цікавить?
Чи вже порішали і можна забути?
Особисто мене Крим і особливо Донбас не цікавить і не турбує, то вороги України
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24.11.2025 15:16 Відповісти
Містер очевидність...
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24.11.2025 14:33 Відповісти
і саме це потрібно вирішити. Угоди можна досягти, якщо план відповідає законним очікуванням та потребам безпеки обох сторін,((((РАШИСТСЬКИЙ СКАЖЕНИЙ ПЕС МАЄ ВИКОНАТИ ТЕ.ЩО ВІН ПІДПИСАВ В МИНУЛОМУ А ЦЕ ХЕЛЬСІНСЬКИЙ АКТ І БУДАПЕШТСЬКИЙ ПАПІР) не створюючи нової нестабільності", - заявив турецький лідер. ТУРОК - ОГЛУ .ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ.А ЯКУ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ 3,14ДЕРАЦІЇ СТВОРЮВАЛА УКРАЇНА В 2014 РОЦІ.ЧИ У 2022РОЦІ...???ПРИДУМАЙТЕ НА ЦЕ ОПРАВДАННЯ ВБИВЦЮ І ОКУПАНТУ КУЙЛУ І СВОЇЙ КУЙНІ.ЯКУ ПРПОНУЄТЕ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ КУЙЛА...
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24.11.2025 15:02 Відповісти
З однієї сторони кацапи, з другої Єрмак, Умєров, який випрошує громадянство США для родини, і вся Зе-ФСБшна мафія. І яку сторону не влаштує написаний кацапами акт капітуляції?
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24.11.2025 15:20 Відповісти
 
 