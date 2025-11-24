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Павел застеріг від нових "Мюнхенських угод": Україну не можна виключати з переговорів

Павел закликав не ухвалювати рішення про мир без України

Президент Чехії Петр Павел наполягає, що Україна має бути повністю залучена до будь-яких переговорів щодо мирного врегулювання війни РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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За його словами, виключення України з переговорів викличе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року.

"Це їхня територія, це їхня країна, їхній народ, їхнє життя", - наголосив Павел.

Лідер Чехії зазначив, що повністю розуміє, що "сама думка про втрату навіть сантиметра території є надзвичайно болючою" для України. Проте з огляду на поточний стан справ на полі бою "реалістично, деяка втрата території (на користь Росії. - Ред.) є дуже ймовірною".

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Водночас він наголосив, що така територія ніколи не повинна бути визнана "юридично російською територією".

Павел вважає, що колективний Захід має прагнути розв'язати деякі ширші питання з Росією, поновивши договори про контроль над озброєннями та регулювання військових навчань.

Також він застеріг членів НАТО від демонстрації внутрішніх розбіжностей, оскільки якщо РФ "дійде висновку, що ми слабкі або нерішучі, щоб вони могли діяти, вони скористаються цією нагодою".

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Мюнхенська змова

У вересні 1938 року було підписано Мюнхенську угоду між Німеччиною, Італією, Великою Британією та Францією. Наслідком було приєднання Судетської області Чехословаччини до нацистської Німеччини без участі представників Чехословаччини.

Угода була частиною політики "умиротворення", що наблизило початок Другої світової війни.

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Автор: 

Чехія (1839) територіальна цілісність (323) Павел Петр (226)
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Та не буде ніяких мюнхенських угод, Україна повинна вийти з будь-яких переговорів і довести війну до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів, жодні угоди на це не матимуть впливу!
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24.11.2025 13:04 Відповісти
Здається, ми готуємо всім великий середній палець.
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24.11.2025 13:16 Відповісти
Повертайтися в Україну і показуйте середній палець з промерзлого окопа під ворожими кабами, з підвалу під час щоденної ракетно- дронової атаки, з холодного будинку сидячи по 16-18 годин без світла,води і тепла. Незламні поцріоти сидять по затишних і безпечних Іспаніях та розповідають, що потрібно і далі потужно воювати та за будь-яку ціну утримувати території.
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24.11.2025 14:11 Відповісти
Всі знають що таке окупація… Хто на власній шкірі, хто з розповідей. Якщо підпишуть плян(читай капітуляція) в країні відбудуться події гірші за ваш підвал і обстріли. Це не мій висновок.
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24.11.2025 16:13 Відповісти
Зрозуміло - потужна телемарафонна логіка: мир - капітуляція,окупація,смерть. а війна- процвітання. потужність, життя. Тільки чомусь адепти війни поховалися по всяким Іспаніям та Польшам і зовсім не горять бажанням відмовитися від закодонних допомог і повернутися на Батьківщину щоб долучитися до війни.
А тим часом сотні тисяч укранських ВПО вже повернулися на окуповані території, оскільки виявилися непотрібними і покинутими у власній країні.
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24.11.2025 17:56 Відповісти
На мій погляд, Павел єдиний чесний, сильний, відповідальний президент в Європі, в якого все гаразд зі знанням історії, поваги до свого народу і до українців, щиро і без лицемірства.
Сильна людина.
Нажаль, зараз част не сильних, а продажних(
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24.11.2025 13:51 Відповісти
 
 