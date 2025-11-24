Павел застеріг від нових "Мюнхенських угод": Україну не можна виключати з переговорів

Президент Чехії Петр Павел наполягає, що Україна має бути повністю залучена до будь-яких переговорів щодо мирного врегулювання війни РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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За його словами, виключення України з переговорів викличе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року.

"Це їхня територія, це їхня країна, їхній народ, їхнє життя", - наголосив Павел.

Лідер Чехії зазначив, що повністю розуміє, що "сама думка про втрату навіть сантиметра території є надзвичайно болючою" для України. Проте з огляду на поточний стан справ на полі бою "реалістично, деяка втрата території (на користь Росії. - Ред.) є дуже ймовірною".

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Водночас він наголосив, що така територія ніколи не повинна бути визнана "юридично російською територією".

Павел вважає, що колективний Захід має прагнути розв'язати деякі ширші питання з Росією, поновивши договори про контроль над озброєннями та регулювання військових навчань.

Також він застеріг членів НАТО від демонстрації внутрішніх розбіжностей, оскільки якщо РФ "дійде висновку, що ми слабкі або нерішучі, щоб вони могли діяти, вони скористаються цією нагодою".

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Мюнхенська змова

У вересні 1938 року було підписано Мюнхенську угоду між Німеччиною, Італією, Великою Британією та Францією. Наслідком було приєднання Судетської області Чехословаччини до нацистської Німеччини без участі представників Чехословаччини.

Угода була частиною політики "умиротворення", що наблизило початок Другої світової війни.

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