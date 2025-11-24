Павел предостерег от новых "Мюнхенских соглашений": Украину нельзя исключать из переговоров

Президент Чехии Петр Павел настаивает, что Украина должна быть полностью вовлечена в любые переговоры по мирному урегулированию войны РФ.

По его словам, исключение Украины из переговоров вызовет параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года.

"Это их территория, это их страна, их народ, их жизнь", - подчеркнул Павел.

Лидер Чехии отметил, что полностью понимает, что "сама мысль о потере даже сантиметра территории является чрезвычайно болезненной" для Украины. Однако, учитывая текущее положение дел на поле боя, "реалистично, некоторая потеря территории (в пользу России. - Ред.) является очень вероятной".

В то же время он подчеркнул, что такая территория никогда не должна быть признана "юридически российской территорией".

Павел считает, что коллективный Запад должен стремиться решить некоторые более широкие вопросы с Россией, возобновив договоры о контроле над вооружениями и регулировании военных учений.

Также он предостерег членов НАТО от демонстрации внутренних разногласий, поскольку если РФ "придет к выводу, что мы слабы или нерешительны, чтобы они могли действовать, они воспользуются этой возможностью".

Мюнхенский заговор

В сентябре 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Италией, Великобританией и Францией. Следствием стало присоединение Судетской области Чехословакии к нацистской Германии без участия представителей Чехословакии.

Соглашение было частью политики "умиротворения", что приблизило начало Второй мировой войны.

