Кошта о результате встречи в Анголе: ЕС констатирует прогресс в мирных переговорах относительно Украины

В переговорах по установлению мира в Украине наблюдается существенный прогресс, хотя некоторые вопросы остаются нерешенными. Евросоюз намерен продолжать работу вместе с Украиной, США и НАТО.

Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам Кошты, ЕС констатирует прогресс в мирных переговорах и готов участвовать в решении всех проблемных вопросов совместно с украинским правительством, Соединенными Штатами и НАТО.

"Мы с президентом Европейской комиссии только что завершили встречу 27 европейских лидеров и подвели итоги последних событий, касающихся усилий по достижению мира для Украины. В мирных переговорах появился новый импульс. Вчерашняя встреча в Женеве между Соединенными Штатами, Украиной, институтами Европейского Союза и европейскими представителями ознаменовала существенный прогресс", - сказал Кошта.

Он добавил, что дискуссии в Женеве "были конструктивными и что прогресс был достигнут по нескольким вопросам". "Мы приветствуем этот шаг вперед. Некоторые вопросы все еще остаются для решения, но направление является позитивным, и мы высоко оцениваем усилия президентов Зеленского и Трампа и их команд", - подчеркнул президент Евросовета.

Кошта подчеркнул важность совместных действий: "Сейчас важно двигаться вперед как партнерам, объединенным нашей общей целью. Остановить эту войну, прекратить убийства людей и остановить эту войну агрессии против Украины и обеспечить справедливый и длительный мир для украинского народа".

Напомним, 24 ноября прошел неформальный саммит лидеров ЕС по мирному плану для Украины в Анголе.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

