Кошта о результате встречи в Анголе: ЕС констатирует прогресс в мирных переговорах относительно Украины
В переговорах по установлению мира в Украине наблюдается существенный прогресс, хотя некоторые вопросы остаются нерешенными. Евросоюз намерен продолжать работу вместе с Украиной, США и НАТО.
Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По словам Кошты, ЕС констатирует прогресс в мирных переговорах и готов участвовать в решении всех проблемных вопросов совместно с украинским правительством, Соединенными Штатами и НАТО.
"Мы с президентом Европейской комиссии только что завершили встречу 27 европейских лидеров и подвели итоги последних событий, касающихся усилий по достижению мира для Украины. В мирных переговорах появился новый импульс. Вчерашняя встреча в Женеве между Соединенными Штатами, Украиной, институтами Европейского Союза и европейскими представителями ознаменовала существенный прогресс", - сказал Кошта.
Он добавил, что дискуссии в Женеве "были конструктивными и что прогресс был достигнут по нескольким вопросам". "Мы приветствуем этот шаг вперед. Некоторые вопросы все еще остаются для решения, но направление является позитивным, и мы высоко оцениваем усилия президентов Зеленского и Трампа и их команд", - подчеркнул президент Евросовета.
Кошта подчеркнул важность совместных действий: "Сейчас важно двигаться вперед как партнерам, объединенным нашей общей целью. Остановить эту войну, прекратить убийства людей и остановить эту войну агрессии против Украины и обеспечить справедливый и длительный мир для украинского народа".
Напомним, 24 ноября прошел неформальный саммит лидеров ЕС по мирному плану для Украины в Анголе.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
