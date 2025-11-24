РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11729 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
421 7

Кошта о результате встречи в Анголе: ЕС констатирует прогресс в мирных переговорах относительно Украины

Прекращение огня не означает автоматический мир: заявление Антониу Кошты

В переговорах по установлению мира в Украине наблюдается существенный прогресс, хотя некоторые вопросы остаются нерешенными. Евросоюз намерен продолжать работу вместе с Украиной, США и НАТО.

Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Кошты, ЕС констатирует прогресс в мирных переговорах и готов участвовать в решении всех проблемных вопросов совместно с украинским правительством, Соединенными Штатами и НАТО.

"Мы с президентом Европейской комиссии только что завершили встречу 27 европейских лидеров и подвели итоги последних событий, касающихся усилий по достижению мира для Украины. В мирных переговорах появился новый импульс. Вчерашняя встреча в Женеве между Соединенными Штатами, Украиной, институтами Европейского Союза и европейскими представителями ознаменовала существенный прогресс", - сказал Кошта.

Читайте также: "Коалиция желающих" завтра обсудит ситуацию по "мирному плану" для Украины, - Еврокомиссия

Он добавил, что дискуссии в Женеве "были конструктивными и что прогресс был достигнут по нескольким вопросам". "Мы приветствуем этот шаг вперед. Некоторые вопросы все еще остаются для решения, но направление является позитивным, и мы высоко оцениваем усилия президентов Зеленского и Трампа и их команд", - подчеркнул президент Евросовета.

Кошта подчеркнул важность совместных действий: "Сейчас важно двигаться вперед как партнерам, объединенным нашей общей целью. Остановить эту войну, прекратить убийства людей и остановить эту войну агрессии против Украины и обеспечить справедливый и длительный мир для украинского народа".

Напомним, 24 ноября прошел неформальный саммит лидеров ЕС по мирному плану для Украины в Анголе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неформальный саммит лидеров ЕС по мирному плану для Украины начался в Анголе

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел беседы со Стуббом, Коштой и Науседой: Каждый шаг должен быть взвешенным

Автор: 

Антониу Кошта (91)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украину подводят под капитуляцию либо в жесткой, либо мягкой форме. Путин уже потирает руки: Украина авансом согласилась, что военным путем не будет возвращать захваченные территории, а значит все новые территории будут оставаться за РФ. Так зачем Путлеру останавливаться, если российский фарш поглощает все новые земли, а украинская власть уже согласилась, что все отойдет России. Там у этих переговорщиков мозги еще остались? Или коррупцией так прихватили, что завтра скормят всех украинцев?
показать весь комментарий
24.11.2025 14:25 Ответить
росия тоже когда-то подписывала договор о дружбе с нами, но когда ситуация способствовала (на их взгляд) быстренько его нарушила. Так и мы, думаю, будем делать. Неважно, что подпишем сейчас, но когда обстановка изменится в нашу польлзу и армию увеличим, и территории отвоюем и никто нам ничего не сделает.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:40 Ответить
без участі росії всі ці мирні перемовини до *****
показать весь комментарий
24.11.2025 14:25 Ответить
А до чого тут кацапи? Кацапів треба дубасити і винищувати спільно бо це планетарна загроза. Кацапи завжди були агресорами і "голубами миру" ніколи не були і не будуть. У них генетика андрофагів обтяжена алкодегенерацією всіє популяції. Це тупикова гілка еволюції.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:54 Ответить
Кошта, так кацап не погоджується на жодні компроміси у межах обговорення можливого мирного плану для завершення війни проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3586660
показать весь комментарий
24.11.2025 14:28 Ответить
А давайте в Папуа Новій Гвінеї. Ну а ****? Яка різниця де розважатися зі шльондрами доки українці гинуть?
показать весь комментарий
24.11.2025 14:36 Ответить
Всі збоченці прямують в Таїланд... Може й ООН туди перенести...
показать весь комментарий
24.11.2025 14:56 Ответить
 
 