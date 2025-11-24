РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11729 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
1 578 9

"Их никто не имеет права пересечь": Стефанчук назвал красные линии Украины на мирных переговорах

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, выступая во время открытия парламентского саммита "Крымской платформы", который проходит 24 ноября в Швеции, обозначил правила мирного соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В то же время, по словам Стефанчука, для Украины есть определенные "красные линии", которые "никто не имеет права пересекать – ни физически, ни юридически, ни морально".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта о результате встречи в Анголе: ЕС констатирует прогресс в мирных переговорах относительно Украины

"Красные линии"

  • Никакого юридического признания российской оккупации украинских территорий.
  • Никаких ограничений для Сил обороны Украины.
  • Никакого вето на право Украины выбирать своих будущих союзников.

"Любой настоящий мирный процесс должен основываться на очень четком принципе: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы", – подчеркнул спикер.

Все перечисленные им "красные линии", по данным СМИ, значились в мирном плане из 28 пунктов, предложенном на днях Соединенными Штатами как основа для мирных переговоров для прекращения войны РФ в Украине.

Читайте также: Зеленский провел разговоры со Стуббом, Коштой и Науседой: Каждый шаг должен быть взвешенным

Что было раньше

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

переговоры (5208) Стефанчук Руслан (685)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От порохобот))
показать весь комментарий
24.11.2025 14:42 Ответить
Коливан лише косить під порохобота.
показать весь комментарий
24.11.2025 14:56 Ответить
Кремлівсьса провокація не пройде, усі ті їхні переговори мають бути відкинуті, Україна має сконцентруватись на війні!
показать весь комментарий
24.11.2025 14:45 Ответить
Боте, заспокойся, вояка диванний.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:10 Ответить
і ніякої амністії для корупціонерів ? )
показать весь комментарий
24.11.2025 14:52 Ответить
Амністії не буде але всі вони будуть на батьківщині в Ізраілі
показать весь комментарий
24.11.2025 14:54 Ответить
тобто будете мовою торгувати і церквою
показать весь комментарий
24.11.2025 15:04 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 15:10 Ответить
 
 