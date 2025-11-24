"Их никто не имеет права пересечь": Стефанчук назвал красные линии Украины на мирных переговорах
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, выступая во время открытия парламентского саммита "Крымской платформы", который проходит 24 ноября в Швеции, обозначил правила мирного соглашения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В то же время, по словам Стефанчука, для Украины есть определенные "красные линии", которые "никто не имеет права пересекать – ни физически, ни юридически, ни морально".
"Красные линии"
- Никакого юридического признания российской оккупации украинских территорий.
- Никаких ограничений для Сил обороны Украины.
- Никакого вето на право Украины выбирать своих будущих союзников.
"Любой настоящий мирный процесс должен основываться на очень четком принципе: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы", – подчеркнул спикер.
Все перечисленные им "красные линии", по данным СМИ, значились в мирном плане из 28 пунктов, предложенном на днях Соединенными Штатами как основа для мирных переговоров для прекращения войны РФ в Украине.
Что было раньше
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
