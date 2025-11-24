"Их никто не имеет права пересечь": Стефанчук назвал красные линии Украины на мирных переговорах

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, выступая во время открытия парламентского саммита "Крымской платформы", который проходит 24 ноября в Швеции, обозначил правила мирного соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В то же время, по словам Стефанчука, для Украины есть определенные "красные линии", которые "никто не имеет права пересекать – ни физически, ни юридически, ни морально".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта о результате встречи в Анголе: ЕС констатирует прогресс в мирных переговорах относительно Украины

"Красные линии"

Никакого юридического признания российской оккупации украинских территорий.

Никаких ограничений для Сил обороны Украины.

Никакого вето на право Украины выбирать своих будущих союзников.

"Любой настоящий мирный процесс должен основываться на очень четком принципе: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы", – подчеркнул спикер.

Все перечисленные им "красные линии", по данным СМИ, значились в мирном плане из 28 пунктов, предложенном на днях Соединенными Штатами как основа для мирных переговоров для прекращения войны РФ в Украине.

Читайте также: Зеленский провел разговоры со Стуббом, Коштой и Науседой: Каждый шаг должен быть взвешенным

Что было раньше