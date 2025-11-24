Низка пунктів "мирного плану" є неприйнятними для Європи, - Туск
Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що 28 пунктів мирного плану США потребують доопрацювання, оскільки деякі з них є неприйнятними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому.
"Мирне врегулювання щодо України має зміцнити, а не послабити нашу безпеку", - сказав він.
Туск наголосив, що мирне врегулювання не має сприяти агресору.
Тому, додав він, лідери ЄС рухаються вперед щодо того, що робити із замороженими активами Росії.
"Не може бути так, щоб Європа зрештою платила за дії Росії", - зазначив польський прем'єр.
Туск додав, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.
"Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб США були на одному боці з нами. Ми повинні діяти щодо Росії разом, а не як окремі держави", - підсумував він.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Європейська альтернатива
Поки у Женеві йшли напружені переговори, ЗМІ почали писати про ще один мирний план, цього разу від європейських партнерів: його головними авторами є Велика Британія, Німеччина та Франція.
Отже, пропозиції від Європи виглядають наступним чином:
Підтвердження суверенітету України.Укладення між РФ, Україною та НАТО повної та всеосяжної угоди про ненапад.
Після підписання мирної угоди починається діалог між РФ та НАТО з метою розвʼязання всіх безпекових питань та створення умов для деескалації, щоб гарантувати глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутніх економічних перспектив.
Україна отримає надійні гарантії безпеки.
Чисельність ЗСУ в мирний час буде обмежена 800 тисячами.
Вступ України до НАТО залежить він консенсусу всіх членів Альянсу.
НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час.
У Польщі розміщуватимуться винищувачі НАТО.
США надуть Україні гарантії безпеки та отримають компенсацію за них. Але якщо Україна вторгнеться в Росію, то вона втратить гарантії.
Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.
Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання буде розглядатися.
Для України передбачено потужний пакет заходів з відновлення. Росія поступово реінтегрується у світову економіку.
Питання про скасування санкцій обговорюватиметься та узгоджуватиметься поетапно.
Росію запросять до G8.
США та РФ укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво.
Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні.
Буде створено спільну робочу групу з питань безпеки за участю США, України, Росії та європейських країн для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.
Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та УкраїнуСполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї.
ЗАЕС буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена енергія буде розподілена порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.
Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.
Переговори щодо територій почнуться на лінії зіткнення.
Україна зобов'язується не намагатися повернути свою окуповану суверенну територію військовими засобами.
Коли територіальні питання будуть узгоджені, РФ та Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами.
Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційних цілей, і будуть укладені угоди про вільне перевезення зерна Чорним морем
Буде створено гуманітарний комітет для розвʼязання питань щодо обміну полоненими, повернення цивільних заручників та дітей, возз'єднання сімей.
Україна якомога швидше після підписання угоди проведе вибори.
Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.Ця угода буде юридично обов'язковою.
Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною Трампом.
За порушення передбачені санкції.
Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди.
Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.
Так, немає пункту, в якому йшлося проте, що Росія не вдиратиметься у сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься.
Також пропозиція США передбачала обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч, Європа ж пропонує збільшити цю цифру до 800 тисяч у мирний час.
Не йдеться і про те, що Україна має конституційно закріпити відмову від шляху до НАТО, чи про те, що Альянс взагалі не розміщуватиме війська в Україні.
Окрім того, Європа вилучила пропозиції США про €100 мільярдів інвестицій на відбудову України та 50% прибутку для американської сторони від цього. Зникла і пропозиція США про заборону «будь-якої нацистської ідеології».
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У "мирному плані", який США представили цього тижня і повний текст якого опублікували ЗМІ, є пункт про реінтеграцію РФ в глобальну економіку.
У ньому, крім запрошення Росії повернутися до G8, також ідеться про поетапне скасування санкцій проти РФ, укладення зі США довгострокової угоди про економічне співробітництво для взаємного розвитку в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів із видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей.
Нині група G7 складається з США, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Канади та Японії. ЄС також є її членом.
Росія офіційно досі є членом групи G20. Однак Путін востаннє фізично був присутній на саміті G20 у 2019 році.
І хто буде їх утримувати?
Починають роздуплятися нарешті наші євросусіди. Дійшло, якщо Україна вийде "нагнутою" з цієї війни, то наступні вже ви. США то пофіг, вони за океаном Шановний автор ЕС давно роздуплилась і щоб не вони то Ермак , Зеленський і прости Господі весь іх кагал рідписали капітуляцію України ще навесні 2022 року у Стамбулі. тому дивись в дзеркало і побачиш хто іх вибрав і отже винен в тому що відбуваеться
Йей, істинно дешевше для Європи буде відпоавити ССО для ліквідації чи арешту хламідіозної зеленої💩🤡 верхівки, ніж кожного разу нервувати , що Орда наблизиться до їх кордонів