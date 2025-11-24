Низка пунктів "мирного плану" є неприйнятними для Європи, - Туск

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що 28 пунктів мирного плану США потребують доопрацювання, оскільки деякі з них є неприйнятними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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За його словами, особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому.

"Мирне врегулювання щодо України має зміцнити, а не послабити нашу безпеку", - сказав він.

Туск наголосив, що мирне врегулювання не має сприяти агресору.

Тому, додав він, лідери ЄС рухаються вперед щодо того, що робити із замороженими активами Росії.

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"Не може бути так, щоб Європа зрештою платила за дії Росії", - зазначив польський прем'єр.

Туск додав, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.

"Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб США були на одному боці з нами. Ми повинні діяти щодо Росії разом, а не як окремі держави", - підсумував він.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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