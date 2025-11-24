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Новини Мирний план США
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Низка пунктів "мирного плану" є неприйнятними для Європи, - Туск

Туск заявив про неприйнятні для Європи пункти у мирному плані США

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що 28 пунктів мирного плану США потребують доопрацювання, оскільки деякі з них є неприйнятними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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За його словами, особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому.

"Мирне врегулювання щодо України має зміцнити, а не послабити нашу безпеку", - сказав він.

Туск наголосив, що мирне врегулювання не має сприяти агресору.

Тому, додав він, лідери ЄС рухаються вперед щодо того, що робити із замороженими активами Росії.

Читайте: "Коаліція охочих" завтра обговорить ситуацію щодо "мирного плану" для України, - Єврокомісія

"Не може бути так, щоб Європа зрештою платила за дії Росії", - зазначив польський прем'єр.

Туск додав, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.

"Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб США були на одному боці з нами. Ми повинні діяти щодо Росії разом, а не як окремі держави", - підсумував він.

Читайте: Перед початком роботи над мирним планом потрібно точно знати, хто є його автором і де він створений, - Туск

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте також: "Коаліція охочих" завтра обговорить ситуацію щодо "мирного плану" для України, - Єврокомісія

Автор: 

Європа (2496) Польща (9334) Туск Дональд (684)
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Топ коментарі
+3
Світло є? Ракети по будинках не прилітають? Приїдеш звільняти території?
Чи ти боїшся,що війна закінчиться і тобі скажуть спірдоляти з Польщі?
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24.11.2025 15:09 Відповісти
+3
Зате Зельоного аж бігом влаштовують всі пункти! Прямо радіє, що Трамп нарешті його почув.
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24.11.2025 15:14 Відповісти
+2
Білі гегемони людства можуть посваритися через кацапські гроші.
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24.11.2025 15:05 Відповісти
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Світло є? Ракети по будинках не прилітають? Приїдеш звільняти території?
Чи ти боїшся,що війна закінчиться і тобі скажуть спірдоляти з Польщі?
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24.11.2025 15:09 Відповісти
Ні,ти там на ньому вже сидиш.
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24.11.2025 15:17 Відповісти
Сконцентруйся і не здавайся,дай пану ляпаса,будь твардий,нєх вєнцай платить,так як полякам.Не веди з ним переговорів і ***.
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24.11.2025 15:10 Відповісти
Білі гегемони людства можуть посваритися через кацапські гроші.
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24.11.2025 15:05 Відповісти
Radio France internationale
Європейська альтернатива

Поки у Женеві йшли напружені переговори, ЗМІ почали писати про ще один мирний план, цього разу від європейських партнерів: його головними авторами є Велика Британія, Німеччина та Франція.

Отже, пропозиції від Європи виглядають наступним чином:

Підтвердження суверенітету України.Укладення між РФ, Україною та НАТО повної та всеосяжної угоди про ненапад.
Після підписання мирної угоди починається діалог між РФ та НАТО з метою розвʼязання всіх безпекових питань та створення умов для деескалації, щоб гарантувати глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутніх економічних перспектив.
Україна отримає надійні гарантії безпеки.
Чисельність ЗСУ в мирний час буде обмежена 800 тисячами.
Вступ України до НАТО залежить він консенсусу всіх членів Альянсу.
НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час.
У Польщі розміщуватимуться винищувачі НАТО.
США надуть Україні гарантії безпеки та отримають компенсацію за них. Але якщо Україна вторгнеться в Росію, то вона втратить гарантії.
Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.
Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання буде розглядатися.
Для України передбачено потужний пакет заходів з відновлення. Росія поступово реінтегрується у світову економіку.
Питання про скасування санкцій обговорюватиметься та узгоджуватиметься поетапно.
Росію запросять до G8.
США та РФ укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво.
Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні.
Буде створено спільну робочу групу з питань безпеки за участю США, України, Росії та європейських країн для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.
Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та УкраїнуСполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї.
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24.11.2025 15:07 Відповісти
Україна погоджується залишатися неядерною державою.
ЗАЕС буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена енергія буде розподілена порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.
Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.
Переговори щодо територій почнуться на лінії зіткнення.
Україна зобов'язується не намагатися повернути свою окуповану суверенну територію військовими засобами.
Коли територіальні питання будуть узгоджені, РФ та Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами.
Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційних цілей, і будуть укладені угоди про вільне перевезення зерна Чорним морем
Буде створено гуманітарний комітет для розвʼязання питань щодо обміну полоненими, повернення цивільних заручників та дітей, возз'єднання сімей.
Україна якомога швидше після підписання угоди проведе вибори.
Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.Ця угода буде юридично обов'язковою.
Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною Трампом.
За порушення передбачені санкції.
Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди.
Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.
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24.11.2025 15:10 Відповісти
Зверніть увагу: з цього плану зникли (або були суттєво переформульовані деякі пункти).
Так, немає пункту, в якому йшлося проте, що Росія не вдиратиметься у сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься.
Також пропозиція США передбачала обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч, Європа ж пропонує збільшити цю цифру до 800 тисяч у мирний час.
Не йдеться і про те, що Україна має конституційно закріпити відмову від шляху до НАТО, чи про те, що Альянс взагалі не розміщуватиме війська в Україні.

Окрім того, Європа вилучила пропозиції США про €100 мільярдів інвестицій на відбудову України та 50% прибутку для американської сторони від цього. Зникла і пропозиція США про заборону «будь-якої нацистської ідеології».
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24.11.2025 15:11 Відповісти
"Мирний план" США для України передбачає повернення Росії до G8. Канцлер Німеччини заявив, що у G7 ніхто, крім США, цього не бажає. Передумов для цього теж немає, наголосив Фрідріх Мерц.

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24.11.2025 15:19 Відповісти
DW

У "мирному плані", який США представили цього тижня і повний текст якого опублікували ЗМІ, є пункт про реінтеграцію РФ в глобальну економіку.

У ньому, крім запрошення Росії повернутися до G8, також ідеться про поетапне скасування санкцій проти РФ, укладення зі США довгострокової угоди про економічне співробітництво для взаємного розвитку в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів із видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

Нині група G7 складається з США, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Канади та Японії. ЄС також є її членом.

Росія офіційно досі є членом групи G20. Однак Путін востаннє фізично був присутній на саміті G20 у 2019 році.
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24.11.2025 15:21 Відповісти
"Чисельність ЗСУ в мирний час буде обмежена 800 тисячами."

І хто буде їх утримувати?
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24.11.2025 15:59 Відповісти
Починають роздуплятися нарешті наші євросусіди. Дійшло, якщо Україна вийде "нагнутою" з цієї війни, то наступні вже ви. США то пофіг, вони за океаном.
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24.11.2025 15:08 Відповісти
Чому? Якщо буде перемир'я Україна буде готуватися стати ще кращим щитом Європи.
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24.11.2025 15:11 Відповісти
В умовах зєлєнскіх, арахамій, мідєчєй і іншої п...здоти. Не думаю.
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24.11.2025 15:35 Відповісти
Зате Зельоного аж бігом влаштовують всі пункти! Прямо радіє, що Трамп нарешті його почув.
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24.11.2025 15:14 Відповісти
Так у вас є сміливі рульнікі, кордони блокують,зерно висипають. Для України це теж не прийнятно.
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24.11.2025 15:16 Відповісти
як ти дістав з тим зерном. Скажи будь-ласка, скільки коштує ОДИН день оренди цілого аеропорту з усіма складьськими пріміщеннями...і.. халявною заправкою Русланів? Ну я вже не кажу про геркулеси. Ну так аби звіщздануть
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24.11.2025 15:32 Відповісти
Підлизуєш пану? Боїщся що закінчиться війна і тебе виженуть з Польщі?
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24.11.2025 15:35 Відповісти
А не пора лі Україну ПРИЙНЯТИ ДО НАТО ⁉️⁉️⁉️⁉️
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24.11.2025 15:18 Відповісти
там весь этот план написанный в кремле годится только для того чтобы послаль его *****!*** вам всем а не Украина предатели и ***ловские соглашатели!
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24.11.2025 15:19 Відповісти
Сходили б повоювали б спочатку, а потім вже б приймали/не приймали пункти.
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24.11.2025 15:19 Відповісти
а на них хтось напав? ні. Вони нам допомагають? Так. В чому тоді твоя фраза полягає тоді?
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24.11.2025 15:33 Відповісти
Михаил Грушевский

Починають роздуплятися нарешті наші євросусіди. Дійшло, якщо Україна вийде "нагнутою" з цієї війни, то наступні вже ви. США то пофіг, вони за океаном Шановний автор ЕС давно роздуплилась і щоб не вони то Ермак , Зеленський і прости Господі весь іх кагал рідписали капітуляцію України ще навесні 2022 року у Стамбулі. тому дивись в дзеркало і побачиш хто іх вибрав і отже винен в тому що відбуваеться
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24.11.2025 15:32 Відповісти
А піндічі і хазарохамії вже бігли підписувати!
Йей, істинно дешевше для Європи буде відпоавити ССО для ліквідації чи арешту хламідіозної зеленої💩🤡 верхівки, ніж кожного разу нервувати , що Орда наблизиться до їх кордонів
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24.11.2025 18:43 Відповісти
Прикольно, а якщо вони прийнятні для України ?
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24.11.2025 19:47 Відповісти
 
 