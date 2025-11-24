Ряд пунктов "мирного плана" неприемлемы для Европы, - Туск

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что 28 пунктов мирного плана США требуют доработки, поскольку некоторые из них являются неприемлемыми.

По его словам, особенно важно, чтобы ни одно соглашение не ослабило безопасность Польши и Европы в целом.

"Мирное урегулирование в отношении Украины должно укрепить, а не ослабить нашу безопасность", - сказал он.

Туск подчеркнул, что мирное урегулирование не должно способствовать агрессору.

Поэтому, добавил он, лидеры ЕС продвигаются вперед в вопросе, что делать с замороженными активами России.

"Не может быть так, чтобы Европа в конечном итоге платила за действия России", - отметил польский премьер.

Туск добавил, что переговоры остаются "деликатными", поскольку европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.

"Европа должна быть единой. Мы сделаем все возможное, чтобы США были на одной стороне с нами. Мы должны действовать в отношении России вместе, а не как отдельные государства", - подытожил он.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

