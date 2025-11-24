РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11729 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
838 13

Ряд пунктов "мирного плана" неприемлемы для Европы, - Туск

Туск заявил о неприемлемых для Европы пунктах в мирном плане США

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что 28 пунктов мирного плана США требуют доработки, поскольку некоторые из них являются неприемлемыми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, особенно важно, чтобы ни одно соглашение не ослабило безопасность Польши и Европы в целом.

"Мирное урегулирование в отношении Украины должно укрепить, а не ослабить нашу безопасность", - сказал он.

Туск подчеркнул, что мирное урегулирование не должно способствовать агрессору.

Поэтому, добавил он, лидеры ЕС продвигаются вперед в вопросе, что делать с замороженными активами России.

Читайте: "Коалиция желающих" завтра обсудит ситуацию по "мирному плану" для Украины, - Еврокомиссия

"Не может быть так, чтобы Европа в конечном итоге платила за действия России", - отметил польский премьер.

Туск добавил, что переговоры остаются "деликатными", поскольку европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.

"Европа должна быть единой. Мы сделаем все возможное, чтобы США были на одной стороне с нами. Мы должны действовать в отношении России вместе, а не как отдельные государства", - подытожил он.

Читайте: Перед началом работы над мирным планом нужно точно знать, кто является его автором и где он создан, - Туск

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: "Коалиция желающих" завтра обсудит ситуацию по "мирному плану" для Украины, - Еврокомиссия

Автор: 

Европа (2147) Польша (9021) Туск Дональд (842)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не розводьте баланду з тими пунктами, планами і всім рештою, Україна по просту повинна вийти з будь-яких переговорів і сконцентрутися на війні та звільненні територій!
показать весь комментарий
24.11.2025 15:01 Ответить
Світло є? Ракети по будинках не прилітають? Приїдеш звільняти території?
Чи ти боїшся,що війна закінчиться і тобі скажуть спірдоляти з Польщі?
показать весь комментарий
24.11.2025 15:09 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показать весь комментарий
24.11.2025 15:12 Ответить
Сконцентруйся і не здавайся,дай пану ляпаса,будь твардий,нєх вєнцай платить,так як полякам.Не веди з ним переговорів і ***.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:10 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показать весь комментарий
24.11.2025 15:13 Ответить
Білі гегемони людства можуть посваритися через кацапські гроші.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:05 Ответить
Radio France internationale
Європейська альтернатива

Поки у Женеві йшли напружені переговори, ЗМІ почали писати про ще один мирний план, цього разу від європейських партнерів: його головними авторами є Велика Британія, Німеччина та Франція.

Отже, пропозиції від Європи виглядають наступним чином:

Підтвердження суверенітету України.Укладення між РФ, Україною та НАТО повної та всеосяжної угоди про ненапад.
Після підписання мирної угоди починається діалог між РФ та НАТО з метою розвʼязання всіх безпекових питань та створення умов для деескалації, щоб гарантувати глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутніх економічних перспектив.
Україна отримає надійні гарантії безпеки.
Чисельність ЗСУ в мирний час буде обмежена 800 тисячами.
Вступ України до НАТО залежить він консенсусу всіх членів Альянсу.
НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час.
У Польщі розміщуватимуться винищувачі НАТО.
США надуть Україні гарантії безпеки та отримають компенсацію за них. Але якщо Україна вторгнеться в Росію, то вона втратить гарантії.
Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.
Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання буде розглядатися.
Для України передбачено потужний пакет заходів з відновлення. Росія поступово реінтегрується у світову економіку.
Питання про скасування санкцій обговорюватиметься та узгоджуватиметься поетапно.
Росію запросять до G8.
США та РФ укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво.
Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні.
Буде створено спільну робочу групу з питань безпеки за участю США, України, Росії та європейських країн для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.
Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та УкраїнуСполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:07 Ответить
Україна погоджується залишатися неядерною державою.
ЗАЕС буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена енергія буде розподілена порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.
Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.
Переговори щодо територій почнуться на лінії зіткнення.
Україна зобов'язується не намагатися повернути свою окуповану суверенну територію військовими засобами.
Коли територіальні питання будуть узгоджені, РФ та Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами.
Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційних цілей, і будуть укладені угоди про вільне перевезення зерна Чорним морем
Буде створено гуманітарний комітет для розвʼязання питань щодо обміну полоненими, повернення цивільних заручників та дітей, возз'єднання сімей.
Україна якомога швидше після підписання угоди проведе вибори.
Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.Ця угода буде юридично обов'язковою.
Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною Трампом.
За порушення передбачені санкції.
Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди.
Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:10 Ответить
Зверніть увагу: з цього плану зникли (або були суттєво переформульовані деякі пункти).
Так, немає пункту, в якому йшлося проте, що Росія не вдиратиметься у сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься.
Також пропозиція США передбачала обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч, Європа ж пропонує збільшити цю цифру до 800 тисяч у мирний час.
Не йдеться і про те, що Україна має конституційно закріпити відмову від шляху до НАТО, чи про те, що Альянс взагалі не розміщуватиме війська в Україні.

Окрім того, Європа вилучила пропозиції США про €100 мільярдів інвестицій на відбудову України та 50% прибутку для американської сторони від цього. Зникла і пропозиція США про заборону «будь-якої нацистської ідеології».
показать весь комментарий
24.11.2025 15:11 Ответить
Починають роздуплятися нарешті наші євросусіди. Дійшло, якщо Україна вийде "нагнутою" з цієї війни, то наступні вже ви. США то пофіг, вони за океаном.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:08 Ответить
Чому? Якщо буде перемир'я Україна буде готуватися стати ще кращим щитом Європи.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:11 Ответить
Зате Зельоного аж бігом влаштовують всі пункти! Прямо радіє, що Трамп нарешті його почув.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:14 Ответить
Так у вас є сміливі рульнікі, кордони блокують,зерно висипають. Для України це теж не прийнятно.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:16 Ответить
 
 