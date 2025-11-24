Ряд пунктов "мирного плана" неприемлемы для Европы, - Туск
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что 28 пунктов мирного плана США требуют доработки, поскольку некоторые из них являются неприемлемыми.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его словам, особенно важно, чтобы ни одно соглашение не ослабило безопасность Польши и Европы в целом.
"Мирное урегулирование в отношении Украины должно укрепить, а не ослабить нашу безопасность", - сказал он.
Туск подчеркнул, что мирное урегулирование не должно способствовать агрессору.
Поэтому, добавил он, лидеры ЕС продвигаются вперед в вопросе, что делать с замороженными активами России.
"Не может быть так, чтобы Европа в конечном итоге платила за действия России", - отметил польский премьер.
Туск добавил, что переговоры остаются "деликатными", поскольку европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.
"Европа должна быть единой. Мы сделаем все возможное, чтобы США были на одной стороне с нами. Мы должны действовать в отношении России вместе, а не как отдельные государства", - подытожил он.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Європейська альтернатива
Поки у Женеві йшли напружені переговори, ЗМІ почали писати про ще один мирний план, цього разу від європейських партнерів: його головними авторами є Велика Британія, Німеччина та Франція.
Отже, пропозиції від Європи виглядають наступним чином:
Підтвердження суверенітету України.Укладення між РФ, Україною та НАТО повної та всеосяжної угоди про ненапад.
Після підписання мирної угоди починається діалог між РФ та НАТО з метою розвʼязання всіх безпекових питань та створення умов для деескалації, щоб гарантувати глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутніх економічних перспектив.
Україна отримає надійні гарантії безпеки.
Чисельність ЗСУ в мирний час буде обмежена 800 тисячами.
Вступ України до НАТО залежить він консенсусу всіх членів Альянсу.
НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час.
У Польщі розміщуватимуться винищувачі НАТО.
США надуть Україні гарантії безпеки та отримають компенсацію за них. Але якщо Україна вторгнеться в Росію, то вона втратить гарантії.
Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.
Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання буде розглядатися.
Для України передбачено потужний пакет заходів з відновлення. Росія поступово реінтегрується у світову економіку.
Питання про скасування санкцій обговорюватиметься та узгоджуватиметься поетапно.
Росію запросять до G8.
США та РФ укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво.
Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні.
Буде створено спільну робочу групу з питань безпеки за участю США, України, Росії та європейських країн для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.
Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та УкраїнуСполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї.
ЗАЕС буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена енергія буде розподілена порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.
Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.
Переговори щодо територій почнуться на лінії зіткнення.
Україна зобов'язується не намагатися повернути свою окуповану суверенну територію військовими засобами.
Коли територіальні питання будуть узгоджені, РФ та Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами.
Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційних цілей, і будуть укладені угоди про вільне перевезення зерна Чорним морем
Буде створено гуманітарний комітет для розвʼязання питань щодо обміну полоненими, повернення цивільних заручників та дітей, возз'єднання сімей.
Україна якомога швидше після підписання угоди проведе вибори.
Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.Ця угода буде юридично обов'язковою.
Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною Трампом.
За порушення передбачені санкції.
Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди.
Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.
Так, немає пункту, в якому йшлося проте, що Росія не вдиратиметься у сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься.
Також пропозиція США передбачала обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч, Європа ж пропонує збільшити цю цифру до 800 тисяч у мирний час.
Не йдеться і про те, що Україна має конституційно закріпити відмову від шляху до НАТО, чи про те, що Альянс взагалі не розміщуватиме війська в Україні.
Окрім того, Європа вилучила пропозиції США про €100 мільярдів інвестицій на відбудову України та 50% прибутку для американської сторони від цього. Зникла і пропозиція США про заборону «будь-якої нацистської ідеології».