Вечером ожидаю полноценный доклад о переговорах в Женеве, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили дипломатическую ситуацию и двустороннее сотрудничество. Спасибо за советы и поддержку – Норвегия, как всегда, помогает.
Рассказал господину премьер-министру о первых результатах работы советников в Женеве", – говорится в сообщении.
По словам президента, сейчас украинская делегация возвращается домой.
"И я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров. По итогам докладов будем определяться с дальнейшими шагами, таймингом.
Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной", - подытожил Зеленский.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЛН ПНХ
❗️ Є певна інформація, відповідно до якої, ворог готує один із наймасованіших ударів по території України.
📍 Ймовірно - ціль удару буде столиця України.
До удару планують залучити:
🛵 до 1000 БпЛА;
🚀 Крилаті та балістичні ракети комплексу «Іскандер»;
🚀 Ракети Х-69 із бортів тактичної авіації;
🛩 Ракети Х-47м2 із бортів МіГ-31К;
✈️ Ракетами Х-22/32 з бортів 9-10 бортів Ту-22м3.
Ні для кого не секрет, що таким чином, рф намагатиметься примусити нас підписати невигідний «мирний» договір, тому не виключено, що удари будуть в тому числі по великим цивільним обʼєктам та житловим будинкам. Так ворог хоче показати, що буде ще гірше, у разі НЕ підписання договору.
ℹ️ Коли це буде - наразі достеменно невідомо (попередньо - протягом тижня). А ця інформація вам для того, щоб ви обовʼязково реагували на сигнали повітряної тривоги, особливо під час масованих атак.
Ймовірні цілі, як завжди, об'єкти енергетичної та газової інфраструктури.
в неї було раніше ПИТАННЯ- НЕ ПРИЙМАТИ УКРАІНУ ДО НАТО.
А сьогодні вона починає викручувати руки Україні не дочекавшись розвʼязки першого питання.
тобто - лідери НАТО мають ШВИДКО прийняти Україну до НАТО, бо вибору в них нема. Українська ЗСУ- едина сильна армія проти кацапів і орди
4х кратний ухилянт ждун розміновувач чонгарів і Оманська Гнида ))
то до чого відноситься ІСТОТА що за ним сидить? (риторичне)
Тобто,по суті-ноль результату на шляху до миру.Бо мир зараз невигідний кремлю.