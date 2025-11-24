РУС
Вечером ожидаю полноценный доклад о переговорах в Женеве, - Зеленский

Переговоры с США в Женеве: Зеленский ожидает доклад

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили дипломатическую ситуацию и двустороннее сотрудничество. Спасибо за советы и поддержку – Норвегия, как всегда, помогает.

Рассказал господину премьер-министру о первых результатах работы советников в Женеве", – говорится в сообщении.

По словам президента, сейчас украинская делегация возвращается домой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел беседы со Стуббом, Коштой и Науседой: Каждый шаг должен быть взвешенным

"И я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров. По итогам докладов будем определяться с дальнейшими шагами, таймингом.

Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной", - подытожил Зеленский.

Читайте: Ряд пунктов "мирного плана" неприемлемы для Европы, - Туск

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: "Их никто не имеет права пересечь": Стефанчук назвал красные линии Украины на мирных переговорах

Зеленский Владимир Стёре Йонас Гар
