Вечером ожидаю полноценный доклад о переговорах в Женеве, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

"Обсудили дипломатическую ситуацию и двустороннее сотрудничество. Спасибо за советы и поддержку – Норвегия, как всегда, помогает.



Рассказал господину премьер-министру о первых результатах работы советников в Женеве", – говорится в сообщении.

По словам президента, сейчас украинская делегация возвращается домой.

"И я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров. По итогам докладов будем определяться с дальнейшими шагами, таймингом.

Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной", - подытожил Зеленский.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

