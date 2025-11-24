"Мир не прийде за одну ніч": Мерц оцінив перспективи завершення війни після Женеви

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи результати переговорів у Женеві, зауважив, що завершення війни в Україні не буде швидким процесом, підкресливши, що встановлення миру неможливе за одну ніч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням The Guardian.

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Мерц заявив, що, попри те що під час переговорів у Женеві вдалося "з’ясувати деякі питання", шлях до завершення війни залишається тривалим.

За його словами, "ми також знаємо: мир в Україні не настане за одну ніч".

Канцлер Німеччини чітко дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та погодитися на будь-який мирний план для України, враховуючи його наслідки для європейської безпеки.

Мерц також закликав Росію сісти за стіл переговорів і брати більш активну участь у процесі пошуку дипломатичного вирішення.

"Для нас важливо, щоб не було мирного плану для України, якщо ми не дамо своєї згоди на питання, які впливають на європейські інтереси та європейський суверенітет", - наголосив він.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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