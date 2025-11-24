"Мир не прийде за одну ніч": Мерц оцінив перспективи завершення війни після Женеви
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи результати переговорів у Женеві, зауважив, що завершення війни в Україні не буде швидким процесом, підкресливши, що встановлення миру неможливе за одну ніч.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням The Guardian.
Мерц заявив, що, попри те що під час переговорів у Женеві вдалося "з’ясувати деякі питання", шлях до завершення війни залишається тривалим.
За його словами, "ми також знаємо: мир в Україні не настане за одну ніч".
Канцлер Німеччини чітко дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та погодитися на будь-який мирний план для України, враховуючи його наслідки для європейської безпеки.
Мерц також закликав Росію сісти за стіл переговорів і брати більш активну участь у процесі пошуку дипломатичного вирішення.
"Для нас важливо, щоб не було мирного плану для України, якщо ми не дамо своєї згоди на питання, які впливають на європейські інтереси та європейський суверенітет", - наголосив він.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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так-так ми ми вже це чули хер мерц. до 32-го року
миру не буде не одне десятиліття
Її суть у тому, щоб починати дискусію з максимально різкої або нереалістичної позиції - з пропозиції, яка дезорієнтує іншу сторону й переносить переговори у вигідне для автора поле.
Згідно з цією логікою, після такого "удару" можна відступити від первинної позиції, створивши враження, що інша сторона здобула перемогу. Хоча насправді виграє ініціатор.
Чи може бути так, що саме таким "якорем" і був план із 28 пунктів?
Звісно, неможливо точно знати, що саме мали на увазі американські перемовники, які розробляли цей документ. Дехто припускає, що до його підготовки могла бути залучена і посія.
Але, чи був цей план спробою схилити до компромісу або ж до фактичної капітуляції - покаже успіх або провал наступних раундів."