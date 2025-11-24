РФ хочет навязать выгодный для нее "мир", потому что ее экономика слаба, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Россия могла инициировать мирные переговоры сейчас из-за слабости собственной экономики.

Об этом он заявил в кулуарах саммита ЕС-Африка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам главы польского правительства, стоит продолжать давление Запада на Россию, которая уже сталкивается с очень серьезными проблемами в экономике.

"Мы должны поддерживать политику санкций, потому что они действительно работают. Я сказал, что польская точка зрения также включает убеждение, что Россия может быть заинтересована в том, чтобы навязать выгодный для нее мир, также потому, что она больше не имеет экономической и финансовой силы для продолжения войны", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

