РФ хочет навязать выгодный для нее "мир", потому что ее экономика слаба, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Россия могла инициировать мирные переговоры сейчас из-за слабости собственной экономики.
Об этом он заявил в кулуарах саммита ЕС-Африка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам главы польского правительства, стоит продолжать давление Запада на Россию, которая уже сталкивается с очень серьезными проблемами в экономике.
"Мы должны поддерживать политику санкций, потому что они действительно работают. Я сказал, что польская точка зрения также включает убеждение, что Россия может быть заинтересована в том, чтобы навязать выгодный для нее мир, также потому, что она больше не имеет экономической и финансовой силы для продолжения войны", - подчеркнул он.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
