РФ хоче нав’язати вигідний для неї "мир", бо її економіка слабка, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Росія могла ініціювати мирні переговори зараз через слабкість власної економіки.

Про це він заявив у кулуарах саміту ЄС-Африка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами глави польського уряду, варто продовжувати тиск Заходу на Росію, яка вже стикається із дуже серйозними проблемами в економіці.

"Ми повинні підтримувати політику санкцій, бо вони дійсно працюють. Я сказав, що польська точка зору також включає переконання, що Росія може бути зацікавлена ​​в тому, щоб нав'язати вигідний для неї мир, також тому, що вона більше не має економічної та фінансової сили для продовження війни", - наголосив він.

Читайте: Низка пунктів "мирного плану" є неприйнятними для Європи, - Туск

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган зателефонував Путіну: говорили про мирний план