РФ хоче нав’язати вигідний для неї "мир", бо її економіка слабка, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Росія могла ініціювати мирні переговори зараз через слабкість власної економіки.
Про це він заявив у кулуарах саміту ЄС-Африка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами глави польського уряду, варто продовжувати тиск Заходу на Росію, яка вже стикається із дуже серйозними проблемами в економіці.
"Ми повинні підтримувати політику санкцій, бо вони дійсно працюють. Я сказав, що польська точка зору також включає переконання, що Росія може бути зацікавлена в тому, щоб нав'язати вигідний для неї мир, також тому, що вона більше не має економічної та фінансової сили для продовження війни", - наголосив він.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Топ коментарі
+5 Malloy Kumpfer
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тут саме про те чи до України зараз Трампу , коли Х та усі мережі у США гудуть розбірками файлів у т ч про Трампа та Буббу ( прізвисько Біла Клінтона ) , та "чи є ці фото у Путіна?"- цитата з файлів
Але й Бубочці українському зараз треба свого Козира з собою разом рятувати ...
Чи є сенс дійсно їхати зараз українському Бубочці до роздратованого Трампа?
2020 р закінчує царювання Трамп
2019 р вступає в царювання Бубочка а в 2020 му в Омані йому Патрушев підсаджує на трон ригокремлівського Козира .
Документ, который может разрушить международный порядок
Украине был передан проект мирного урегулирования из 28 пунктов который вызвал шок у экспертов по международному праву, с требованием подписать его до 27 ноября. Этот документ, по словам юристов-международников, при его принятии способен обрушить всю систему международного права, на которой основаны взаимоотношения между государствами.
Особую тревогу вызывает не только содержание документа, но и обстоятельства его появления, а также вопиющий непрофессионализм его составителей.
Происхождение документа: четкий московский след
Согласно имеющейся информации, документ пришел из Москвы. Непосредственно работал с ним на территории США Кирилл Дмитриев - человек, пользующийся безусловным доверием Путина и возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций. Примечательно, что Дмитриев - выпускник Гарварда, что делает качество документа еще более удивительным.
В США документ продвигал Стив Виттков - успешный бизнесмен-миллиардер, но не специалист по международному праву. Именно отсутствие юридической экспертизы на всех этапах подготовки привело к созданию документа, который противоречит базовым принципам международного права.
Ключевой вывод: документ юридически ничтожен,
План из 28 пунктов не может быть подписан Украиной и не может считаться действительным международным соглашением по следующим причинам:
1. Нарушение императивных норм международного права
Документ требует признания территорий, захваченных силой, что категорически запрещено международным правом. Согласно:
Статье 2(4) Устава ООН - существует абсолютный запрет на применение силы для изменения границ
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2625 - декларации о принципах международного права
Резолюции ES-11/4 (2022) - прямой запрет признания любых изменений статуса украинских территорий
Территориальные положения плана не могут быть предметом международного соглашения. Любое соглашение с такими положениями становится юридически ничтожным сразу после подписания.
2. Нарушение права на самооборону (статья 51 Устава ООН)
План требует:
Ограничить численность ВСУ до 600 тысяч человек
Ограничить дальность ракет до 70-100 км
Эти требования нарушают фундаментальное право государства на самооборону. Международный суд ООН четко установил: право обороняться не может быть ограничено третьими странами, особенно когда речь идет о жертве агрессии.
3. Недопустимость амнистии за международные преступления
Документ предлагает амнистию, что противоречит:
Статье 29 Римского статута Международного уголовного суда
Статьям Женевских конвенций об обязанности расследовать военные преступления
Важно отметить: коррупция в оборонном секторе, включая энергетику, согласно Женевским конвенциям, является военным преступлением и не подлежит амнистии.
4. Принуждение к заключению договора
Угроза прекращения военной и разведывательной помощи в случае неподписания является формой принуждения. Согласно статье 52 Венской конвенции о праве международных договоров: договор, заключенный под давлением или угрозой, является недействительным.
В случае с Украиной угроза носит военный характер, поскольку лишает страну возможности оказывать сопротивление агрессору в условиях продолжающейся войны.
5. Игнорирование европейской архитектуры безопасности
План пытается обойти Францию, Германию, Польшу, Великобританию и весь Европейский Союз. Это нарушает:
Хельсинский акт 1975 года
Парижскую хартию 1990 года
Документы ОБСЕ
Все эти соглашения запрещают формирование европейской архитектуры безопасности без участия европейских стран.
Политико-правовое заключение
План в предложенной редакции:
Незаконен и юридически ничтожен
Нарушает нормы высшей юридической силы
Подрывает международный порядок
Может быть интерпретирован как попытка легитимизации агрессии
Документ не может быть подписан ни одной демократической страной без нарушения целой совокупности фундаментальных принципов международного права.
Позиция Украины: как правильно ответить
Основная формула
«Украина подтверждает готовность к миру, основанному на нормах международного права и резолюциях ООН. Документ, содержащий положения, противоречащие императивным нормам jus cogens, положениям Устава ООН и обязательствам Украины по международным договорам, не может быть подписан или использован как основа для будущего соглашения.»
Дипломатическая формулировка ответа США
«Украина глубоко ценит роль Соединенных Штатов и лично президента Трампа в стремлении достичь мира. Однако любое соглашение, затрагивающее вопросы войны и мира, должно соответствовать нормам международного гуманитарного права, Уставу ООН и принципу недопустимости территориальных завоеваний силой. В нынешнем виде предложенные положения не позволяют Украине действовать в соответствии с этими обязательными нормами международного права.»
Преимущества юридического подхода
Такая позиция:
Не является антиамериканской - это проправовая позиция
Лишает возможности давить ультиматумом - США не могут официально требовать нарушения международного права
Делает Киев субъектом, а не объектом переговоров
Поддерживает Европу и вовлекает ее в процесс
Защищает Украину при любой политической комбинации
Создает паузу для пересмотра документа
Открывает двери для внесения изменений в соответствии с международным правом
Рекомендации для Украины
1. Убрать положение об амнистии.
Парламент Украины должен официально потребовать исключить из проекта положения об амнистии. Это подчеркнет, что украинская власть считает себя невиновной и настаивает на том, чтобы правосудие свершилось в отношении российских военных преступников.
2. Вернуть положение об аудите.
Первоначальный документ содержал положение об аудите использования международной помощи, что было заменено на амнистию. Возврат к аудиту продемонстрирует готовность к прозрачности.
3. Настаивать на участии Европы.
Без европейских партнеров процесс не может идти - это прямо противоречит Хельсинскому акту и документам ОБСЕ.
Правовые основания позиции Украины
Украина должна опираться на следующие документы:
Устав ООН, статья 2(4) - невозможность признания территориальных приобретений силой
Римский статут - военные преступления не амнистируются
Женевские конвенции - обязательность защиты гражданского населения
Хельсинский акт и документы ОБСЕ - нерушимость границ
Резолюция ГА ООН ES-11/4 - территория Украины не может быть объектом переговоров за ее спиной
Позиция Сената США
Важно отметить, что даже если документ будет подписан, Сенат США вряд ли его ратифицирует. Сенатор Роджер Уикер, председатель влиятельного комитета по делам вооруженных сил, уже назвал этот план «чудовищным» и «катастрофой».
Любая страна, поддерживающая публично положения этого плана, нарушит Устав ООН.
Заключение
28-пунктный план в его нынешнем виде представляет собой пример вопиющего непрофессионализма в сфере международного права. Документ нарушает настолько фундаментальные принципы, что его подписание было бы равносильно разрушению всей системы международных отношений, построенной после Второй мировой войны.
Украина не может и не должна подписывать этот документ - не по политическим, а по правовым причинам. Международное право стоит над внутренними политическими процессами любой страны, включая США.
Правильная юридическая позиция, основанная на нормах международного права, - это не просто способ отказаться от неприемлемого документа. Это стратегия, которая:
Защищает суверенитет Украины
Сохраняет международный правопорядок
Дает время для выработки действительно справедливого решения
Вовлекает европейских партнеров
Не позволяет легитимизировать агрессию
Международное право - это то, что будет существовать, пока существует человечество. И именно на него должна опираться Украина в этой критической ситуации.
Документ предлагает амнистию, что противоречит:
Статье 29 Римского статута Международного уголовного суда
Статьям Женевских конвенций об обязанности расследовать военные преступления
Важно отметить: коррупция в оборонном секторе, включая энергетику, согласно Женевским конвенциям, является военным преступлением и не подлежит амнистии.
Эта статья - поправка ЗЕдротов.
"Европейцы говорят мне: "О, мы принимаем 19-й пакет санкций". По-моему... если вы собираетесь сделать что-то 19-й раз, вы уже провалились"
Ще рік, й раша почне розвалюватись на шматки через злидні!
Владою самих вертухаїв, кацапи свій п'яний, дурний та голий електорат не втримає, хіба що зробить горілку найдешевшим продуктом в рф!
Салтиков-Щедрін ще в 19 ст. писав: "Якщо б Ви розбудили мене через 100 років і спитали, ну як там у расії, то я б сказав однозначно, та як і завжди - пиячать по-чорному й крадуть по-дурному"!
Ось Вам "*******" расєя!