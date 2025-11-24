РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10085 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
2 348 13

"Мирного плана" из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует, - ОП

В ОП рассказали о переговорах в Женеве: мирный план изменили

Украинская и американская делегации обсудили с США каждый пункт предложенного мирного плана.

Об этом в Facebook написал советник главы Офиса Президента Александр Бевз, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была удалена, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", - подчеркнул он.

Читайте также: Трамп о переговорах между Украиной и РФ: "Возможно, происходит что-то хорошее"

По словам Бевза, окончательные решения по самым проблемным вопросам будут принимать президенты.

"Конспирологии в разы больше, чем реальности - "дружеское" ипсо традиционно отработало.

Когда-нибудь напишу в мемуарах, как руководство делегации продиралось через чащу манипуляций, чтобы эта встреча не просто состоялась, а состоялась конструктивно", - подытожил он.

В ОП рассказали о переговорах в Женеве: мирный план изменили

Читайте: "Мир не придет за одну ночь": Мерц оценил перспективы завершения войны после Женевы

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: РФ хочет навязать выгодный для нее "мир", потому что ее экономика слаба, - Туск

Автор: 

Бевз (5) Трамп Дональд (7126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Про він пише???((Покажіть Українцям , що ви напогоджували - тоді й побачимо!
показать весь комментарий
24.11.2025 16:30 Ответить
+5
Залишили один пункт. Політичний притулок Зельоних на Заході під повною амністією.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:26 Ответить
+3
відволікли від міндіча.
а це, скажу я вам, дуже не мало для гундосої зе!гніди....
показать весь комментарий
24.11.2025 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Залишили один пункт. Політичний притулок Зельоних на Заході під повною амністією.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:26 Ответить
Про він пише???((Покажіть Українцям , що ви напогоджували - тоді й побачимо!
показать весь комментарий
24.11.2025 16:30 Ответить
відволікли від міндіча.
а це, скажу я вам, дуже не мало для гундосої зе!гніди....
показать весь комментарий
24.11.2025 16:32 Ответить
а що то на фото, за два сексуальних мальшкі?
пристаркуватий красень в окулярах та молодик з палаючими очима?
це, вже після злягання, чи до?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:30 Ответить
Колись напишу в мемуарах, як керівництво делегації продиралось через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно", - підсумував він.( ОСЬ ТУТ "ЗЕЛЕНА" СВИНЯ Й ЗАРИТА )"КОЛИСЬ"...А ЩО МІШАЄ "ЗАРАЗ"?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:31 Ответить
"А ЩО МІШАЄ "ЗАРАЗ"?

например имена манипуляторов, если таковые действительно были
показать весь комментарий
24.11.2025 16:37 Ответить
А може й не було ніякого плану? просто тупий наїзд з цілью відволікти увагу
показать весь комментарий
24.11.2025 16:36 Ответить
План такий - повна амністія зелемських і ко, всім учасникам переговорів - громадянство сша і вілли у флоріді, все решта - фігня
показать весь комментарий
24.11.2025 16:41 Ответить
https://t.me/dragonspech/9542 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант ЗСУ, пілот БПЛА:
Кажуть що змінені 28 пунктів ризикують перетворитися на новий "мінський процес". Брешуть! Безсоромно брешуть! Панове, ну який-такий мінський процес?
Подумайте самі!
Ви бачите серед них домовленість про повернення під українську владу тимчасово окупованих територій? Ви читали там про вимоги виведення російський військ з окупованих територій? Ви знаходите бодай рядок про санкції прив'язані до порушення Росією описаних домовленостей?

У Мінстких угодах такі пункти були. А зараз?...
Люди добрі, та якби Зеленський повторив "мінський процес", ЗЕботва билася б в екстазі і на всі боки вихваляла б державний хист найвпливлвішого, який не вті;, а про Баканова та Міндіча нічого не знав. Але цього не станеться. На жаль.
Бо не буде ніякого "мінського процесу". Будуть якісь 28+/- пунктів (напівзради?). Скоро дізнаємося - яких.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:48 Ответить
Залишилось діло за малим - щоб з ним погодився кремль. А ось про цей, найголовніший момент - тиша.)
показать весь комментарий
24.11.2025 16:49 Ответить
https://t.me/svoboda_radio/41715 Радіо Свобода:

«Мирний план» США скоротили до 19 пунктів із 28, пише Financial Times із посиланням на джерела.

Про це також заявив радник ОП та член делегації у Женеві Бевз, пише «Інтерфакс-Україна». Він розповів, що частину пунктів забрали, а частину - змінили.

«Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції», - заявив Бевз. Він також додав, що остаточне рішення щодо найбільш проблемних питань ухвалюватимуть президенти.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:58 Ответить
Немає віри порожньому піздьожу заму завгоспа
показать весь комментарий
24.11.2025 16:58 Ответить
Та ви б хоч його для початку показали... А то лише вкиди і були.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:06 Ответить
 
 