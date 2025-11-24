"Мирного плана" из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует, - ОП
Украинская и американская делегации обсудили с США каждый пункт предложенного мирного плана.
Об этом в Facebook написал советник главы Офиса Президента Александр Бевз, сообщает Цензор.НЕТ.
"Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была удалена, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", - подчеркнул он.
По словам Бевза, окончательные решения по самым проблемным вопросам будут принимать президенты.
"Конспирологии в разы больше, чем реальности - "дружеское" ипсо традиционно отработало.
Когда-нибудь напишу в мемуарах, как руководство делегации продиралось через чащу манипуляций, чтобы эта встреча не просто состоялась, а состоялась конструктивно", - подытожил он.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
а це, скажу я вам, дуже не мало для гундосої зе!гніди....
пристаркуватий красень в окулярах та молодик з палаючими очима?
це, вже після злягання, чи до?
например имена манипуляторов, если таковые действительно были
Кажуть що змінені 28 пунктів ризикують перетворитися на новий "мінський процес". Брешуть! Безсоромно брешуть! Панове, ну який-такий мінський процес?
Подумайте самі!
Ви бачите серед них домовленість про повернення під українську владу тимчасово окупованих територій? Ви читали там про вимоги виведення російський військ з окупованих територій? Ви знаходите бодай рядок про санкції прив'язані до порушення Росією описаних домовленостей?
У Мінстких угодах такі пункти були. А зараз?...
Люди добрі, та якби Зеленський повторив "мінський процес", ЗЕботва билася б в екстазі і на всі боки вихваляла б державний хист найвпливлвішого, який не вті;, а про Баканова та Міндіча нічого не знав. Але цього не станеться. На жаль.
Бо не буде ніякого "мінського процесу". Будуть якісь 28+/- пунктів (напівзради?). Скоро дізнаємося - яких.
«Мирний план» США скоротили до 19 пунктів із 28, пише Financial Times із посиланням на джерела.
Про це також заявив радник ОП та член делегації у Женеві Бевз, пише «Інтерфакс-Україна». Він розповів, що частину пунктів забрали, а частину - змінили.
«Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції», - заявив Бевз. Він також додав, що остаточне рішення щодо найбільш проблемних питань ухвалюватимуть президенти.