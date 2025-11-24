"Мирного плана" из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует, - ОП

Украинская и американская делегации обсудили с США каждый пункт предложенного мирного плана.

Об этом в Facebook написал советник главы Офиса Президента Александр Бевз, сообщает Цензор.НЕТ.

"Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была удалена, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", - подчеркнул он.

По словам Бевза, окончательные решения по самым проблемным вопросам будут принимать президенты.

"Конспирологии в разы больше, чем реальности - "дружеское" ипсо традиционно отработало.

Когда-нибудь напишу в мемуарах, как руководство делегации продиралось через чащу манипуляций, чтобы эта встреча не просто состоялась, а состоялась конструктивно", - подытожил он.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

