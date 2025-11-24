"Мирного плану" з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує, - ОП

Українська та американська делегації обговорили зі США кожен пункт запропонованого мирного плану.

Про це у Фейсбуці написав радник глави Офісу Президента Олександр Бевз, інформує Цензор.НЕТ.

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"Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина - змінена. жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", - наголосив він.

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За словами Бевза, фінальні рішення щодо найпроблемніших питань ухвалюватимуть президенти.

"Конспірології в рази більше, ніж реальності - "дружнє" іпсо традиційно відпрацювало.

Колись напишу в мемуарах, як керівництво делегації продиралось через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно", - підсумував він.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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