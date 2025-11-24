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Новини Мирний план США
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"Мирного плану" з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує, - ОП

В ОП розповіли про переговори в Женеві: мирний план змінили

Українська та американська делегації обговорили зі США кожен пункт запропонованого мирного плану.

Про це у Фейсбуці написав радник глави Офісу Президента Олександр Бевз, інформує Цензор.НЕТ.

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"Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина - змінена. жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", - наголосив він.

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За словами Бевза, фінальні рішення щодо найпроблемніших питань ухвалюватимуть президенти.

"Конспірології в рази більше, ніж реальності - "дружнє" іпсо традиційно відпрацювало.

Колись напишу в мемуарах, як керівництво делегації продиралось через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно", - підсумував він.

В ОП розповіли про переговори в Женеві: мирний план змінили

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Бевз Олександр (4) Трамп Дональд (8911)
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Топ коментарі
+17
Залишили один пункт. Політичний притулок Зельоних на Заході під повною амністією.
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24.11.2025 16:26 Відповісти
+17
Про він пише???((Покажіть Українцям , що ви напогоджували - тоді й побачимо!
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24.11.2025 16:30 Відповісти
+10
відволікли від міндіча.
а це, скажу я вам, дуже не мало для гундосої зе!гніди....
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24.11.2025 16:32 Відповісти
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Залишили один пункт. Політичний притулок Зельоних на Заході під повною амністією.
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24.11.2025 16:26 Відповісти
Головне, щоб виборів в плані не було, тоді пропав весь план.
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24.11.2025 17:12 Відповісти
Про він пише???((Покажіть Українцям , що ви напогоджували - тоді й побачимо!
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24.11.2025 16:30 Відповісти
відволікли від міндіча.
а це, скажу я вам, дуже не мало для гундосої зе!гніди....
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24.11.2025 16:32 Відповісти
Сашик Бевз колись напише в мемуарах, як він "продирався через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно".
І його внуки і правнуки будуть це передавати наступним поколінням як сімейну реліквію
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24.11.2025 17:39 Відповісти
а що то на фото, за два сексуальних мальшкі?
пристаркуватий красень в окулярах та молодик з палаючими очима?
це, вже після злягання, чи до?
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24.11.2025 16:30 Відповісти
Колись напишу в мемуарах, як керівництво делегації продиралось через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно", - підсумував він.( ОСЬ ТУТ "ЗЕЛЕНА" СВИНЯ Й ЗАРИТА )"КОЛИСЬ"...А ЩО МІШАЄ "ЗАРАЗ"?
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24.11.2025 16:31 Відповісти
"А ЩО МІШАЄ "ЗАРАЗ"?

например имена манипуляторов, если таковые действительно были
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24.11.2025 16:37 Відповісти
Вибачте, мислимо однаково ⬆️
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24.11.2025 17:41 Відповісти
А може й не було ніякого плану? просто тупий наїзд з цілью відволікти увагу
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24.11.2025 16:36 Відповісти
План такий - повна амністія зелемських і ко, всім учасникам переговорів - громадянство сша і вілли у флоріді, все решта - фігня
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24.11.2025 16:41 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9542 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант ЗСУ, пілот БПЛА:
Кажуть що змінені 28 пунктів ризикують перетворитися на новий "мінський процес". Брешуть! Безсоромно брешуть! Панове, ну який-такий мінський процес?
Подумайте самі!
Ви бачите серед них домовленість про повернення під українську владу тимчасово окупованих територій? Ви читали там про вимоги виведення російський військ з окупованих територій? Ви знаходите бодай рядок про санкції прив'язані до порушення Росією описаних домовленостей?

У Мінстких угодах такі пункти були. А зараз?...
Люди добрі, та якби Зеленський повторив "мінський процес", ЗЕботва билася б в екстазі і на всі боки вихваляла б державний хист найвпливлвішого, який не вті;, а про Баканова та Міндіча нічого не знав. Але цього не станеться. На жаль.
Бо не буде ніякого "мінського процесу". Будуть якісь 28+/- пунктів (напівзради?). Скоро дізнаємося - яких.
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24.11.2025 16:48 Відповісти
Залишилось діло за малим - щоб з ним погодився кремль. А ось про цей, найголовніший момент - тиша.)
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24.11.2025 16:49 Відповісти
https://t.me/svoboda_radio/41715 Радіо Свобода:

«Мирний план» США скоротили до 19 пунктів із 28, пише Financial Times із посиланням на джерела.

Про це також заявив радник ОП та член делегації у Женеві Бевз, пише «Інтерфакс-Україна». Він розповів, що частину пунктів забрали, а частину - змінили.

«Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції», - заявив Бевз. Він також додав, що остаточне рішення щодо найбільш проблемних питань ухвалюватимуть президенти.
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24.11.2025 16:58 Відповісти
«Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції», - заявив Бевз.Але і реакція може бути різною-можуть послать подалі,а можуть і не почути ваші хотелки.Просто він не уточнив,яка була реакція у іншої сторони,щоб не виглядати дебілом.
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24.11.2025 18:10 Відповісти
Немає віри порожньому піздьожу заму завгоспа
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24.11.2025 16:58 Відповісти
Та ви б хоч його для початку показали... А то лише вкиди і були.
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24.11.2025 17:06 Відповісти
Цука скільки ще той золотий дощ і очі будуть сц.. лити.
Не вірю я цим паскудам, жодному слову їх не вірю.
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24.11.2025 18:51 Відповісти
 
 