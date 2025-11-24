"Мирного плану" з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує, - ОП
Українська та американська делегації обговорили зі США кожен пункт запропонованого мирного плану.
Про це у Фейсбуці написав радник глави Офісу Президента Олександр Бевз, інформує Цензор.НЕТ.
"Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина - змінена. жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", - наголосив він.
За словами Бевза, фінальні рішення щодо найпроблемніших питань ухвалюватимуть президенти.
"Конспірології в рази більше, ніж реальності - "дружнє" іпсо традиційно відпрацювало.
Колись напишу в мемуарах, як керівництво делегації продиралось через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно", - підсумував він.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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а це, скажу я вам, дуже не мало для гундосої зе!гніди....
І його внуки і правнуки будуть це передавати наступним поколінням як сімейну реліквію
пристаркуватий красень в окулярах та молодик з палаючими очима?
це, вже після злягання, чи до?
например имена манипуляторов, если таковые действительно были
Кажуть що змінені 28 пунктів ризикують перетворитися на новий "мінський процес". Брешуть! Безсоромно брешуть! Панове, ну який-такий мінський процес?
Подумайте самі!
Ви бачите серед них домовленість про повернення під українську владу тимчасово окупованих територій? Ви читали там про вимоги виведення російський військ з окупованих територій? Ви знаходите бодай рядок про санкції прив'язані до порушення Росією описаних домовленостей?
У Мінстких угодах такі пункти були. А зараз?...
Люди добрі, та якби Зеленський повторив "мінський процес", ЗЕботва билася б в екстазі і на всі боки вихваляла б державний хист найвпливлвішого, який не вті;, а про Баканова та Міндіча нічого не знав. Але цього не станеться. На жаль.
Бо не буде ніякого "мінського процесу". Будуть якісь 28+/- пунктів (напівзради?). Скоро дізнаємося - яких.
«Мирний план» США скоротили до 19 пунктів із 28, пише Financial Times із посиланням на джерела.
Про це також заявив радник ОП та член делегації у Женеві Бевз, пише «Інтерфакс-Україна». Він розповів, що частину пунктів забрали, а частину - змінили.
«Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції», - заявив Бевз. Він також додав, що остаточне рішення щодо найбільш проблемних питань ухвалюватимуть президенти.
Не вірю я цим паскудам, жодному слову їх не вірю.