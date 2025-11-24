РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9974 посетителя онлайн
Новости Мирный план Трампа
4 671 19

Мирный план США сократили с 28 пунктов до 19, - FT

перемовини

По результатам переговоров в Женеве 23 ноября, мирный план США по прекращению войны РФ против Украины сократили с 28 пунктов до 19.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

План США сократили

В то же время источники издания не уточняют, какие именно пункты американского плана были исключены.

"Переговоры в Женеве стали кульминацией хаотичных дипломатических переговоров в выходные. Оказав давление на Украину с требованием принять соглашение до четверга, Трамп заявил, что план не является окончательным предложением США. Затем Рубио попытался дистанцировать Вашингтон от этого предложения, а через несколько часов заявил, что его автором являются США", - пишет FT о плане США.

  • Напомним, что советник Офиса президента Александр Бевз, который участвовал в переговорах в Женеве, сообщил, что "мирного плана" из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует.

Читайте также: "Мирного плана" из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует, - ОП

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: Украина, США, Европа и РФ будут модифицировать "мирный план", - помощник Путина Ушаков

Автор: 

переговоры (5208) план (191) США (28368) Женева (91)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Мирний план повинен звучати так: спочатку повне припинення вогню, а потім вже все інше. Без повного припинення вогню цю всі плани не мають ніякого значення. путін вогонь ніколи не зупинить, якщо в нього будуть ресурси. Тому спочатку треба виснадити ресурси росії, а потім тільки будуть розмови про припинення вогню. Це на роки.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:15 Ответить
+7
Будапештський меморандум імені Чемберлена-Трампа. Ідіоти. 3-тя світова просто неминуча тепер
показать весь комментарий
24.11.2025 17:23 Ответить
+5
Достатньо кушнєра, віткоффа і олігофрена трумпа.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У США такі ж клоуни, як і у нас. Напевно там ще й сві йміндіч є, який є власником того цирку.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:13 Ответить
Достатньо кушнєра, віткоффа і олігофрена трумпа.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:18 Ответить
Так я не понял за эту хохму: это Украина и США заключают мир между собой? А каким боком к этому миру Лаптестан?
показать весь комментарий
24.11.2025 18:35 Ответить
Мирний план повинен звучати так: спочатку повне припинення вогню, а потім вже все інше. Без повного припинення вогню цю всі плани не мають ніякого значення. путін вогонь ніколи не зупинить, якщо в нього будуть ресурси. Тому спочатку треба виснадити ресурси росії, а потім тільки будуть розмови про припинення вогню. Це на роки.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:15 Ответить
Можна скоротити навіть до одного - Росія має вчинити масове самогубство.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:16 Ответить
Ну який план? РФ має ще багато нафтодоларів, Україна має ще багато неоповіщених за ноги хлопів. Треба продовжувати.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:16 Ответить
хм ... ви вже "оповіщений" ??
показать весь комментарий
24.11.2025 17:44 Ответить
Ви вже нафтодолар?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:47 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 18:01 Ответить
Саме головне що кривавий терорист путін не погоджуєтся на ніякі ,це щось нагадує минулорічний саміт миру Зелі Єрмака поговорили і розійшлися.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:18 Ответить
Всі все знають, а у нас як завжди страшна Зе-таємниця.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:20 Ответить
Будапештський меморандум імені Чемберлена-Трампа. Ідіоти. 3-тя світова просто неминуча тепер
показать весь комментарий
24.11.2025 17:23 Ответить
А що таке умєров, який погоджував 28 пунктів, раптово прозрів і став українцем? Навіть ручку для виду зламав!
показать весь комментарий
24.11.2025 17:26 Ответить
За уточненням переліт мінімум 16х Ту-22М3 з аер.Бєлая на аер.Оленья.

Додатково є попередження до 28 листопада по Одещині, на ймовірне використання великої кількості БпЛА, балістичних ракет та Х-22.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:40 Ответить
Тобто, наші там з Трумпом щось обговорюють. ***** каже - "продолжаєм достігать цєлєй СВО "...
А так ... всьо харашо прєкрасная маркіза ...
показать весь комментарий
24.11.2025 17:46 Ответить
Ну ви як маленькі. Весь цей сир бор з самого початку для того щоб поділити грощі з заморожений активів. Бо европа вже почала їх розподіляти собі то 100 рафалів, то 150 гріпенів, але де тут США.

1)плани по замороженим активам і розподіл по країнам европи

2)міндічгейт (взяли за яйки і зе став поступливий)

3)план завершення війни (не влаштовує европу)

4)фінал-договорняк що зе і ко не тронуть,сша з европою дерібанять куш заморожених активів з прожектами в свої впк. Україна воює "стільки скільки буде потрібно "ЇМ

Вон як мерц запанікував коли США почали за грощі

Хоча в разі непоступливості европи в планах коштів для сша, то буде акцент саме на мирну угоду. В любому випадку ситуація він-він для США. Або мир чого хоче трамп,або мільярди для впк США що теж непогано для них
показать весь комментарий
24.11.2025 17:50 Ответить
дед Дмитриева Кирила
ФИО: Дмитриев Петр Яковлевич.
Дата рождения: 29.01.1908.
Место рождения: Санкт-Петербург (Российская Империя).
Должность (в годы ВОВ): Старший Помощник Начальника 1-го Отдела Военно-Химического Управления Фронта.
Награждение за Финскую войну: Медаль «За боевые заслуги» (07.04.1940).
На основании этого можно только предположить, что в период Финской войны он занимал должность, связанную с военно-химическим обеспечением
показать весь комментарий
24.11.2025 17:59 Ответить
Пиндосы хотят рыбку съесть, в Кремле с ****** присесть и на велосипеде покататься. Но однако, от чего-то придётся отказаться.
показать весь комментарий
24.11.2025 18:31 Ответить
для відновлення справедливості і права, і запобігання роздмухування Третьої Світової Війни достатньо значно меншої кількості пунктів:
1. припинення вогню і атак Московією
2. повернення Московії на кордони 2013
3. виплата збитків України нанесених Московією
як поступка від України світовому товариству і ООН:
4. Україна не вимагатиме повернення до своїх кордонів З МОСКОВІЄЮ станом на 1919 рік і повного розпаду Сосії (вона й так розвалиться, сама)

ну і так, по-мєлочі........
показать весь комментарий
24.11.2025 18:33 Ответить
 
 