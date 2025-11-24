Мирный план США сократили с 28 пунктов до 19, - FT

По результатам переговоров в Женеве 23 ноября, мирный план США по прекращению войны РФ против Украины сократили с 28 пунктов до 19.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

План США сократили

В то же время источники издания не уточняют, какие именно пункты американского плана были исключены.

"Переговоры в Женеве стали кульминацией хаотичных дипломатических переговоров в выходные. Оказав давление на Украину с требованием принять соглашение до четверга, Трамп заявил, что план не является окончательным предложением США. Затем Рубио попытался дистанцировать Вашингтон от этого предложения, а через несколько часов заявил, что его автором являются США", - пишет FT о плане США.

Напомним, что советник Офиса президента Александр Бевз, который участвовал в переговорах в Женеве, сообщил, что "мирного плана" из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

