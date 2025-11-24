4 671 19
Мирный план США сократили с 28 пунктов до 19, - FT
По результатам переговоров в Женеве 23 ноября, мирный план США по прекращению войны РФ против Украины сократили с 28 пунктов до 19.
Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
План США сократили
В то же время источники издания не уточняют, какие именно пункты американского плана были исключены.
"Переговоры в Женеве стали кульминацией хаотичных дипломатических переговоров в выходные. Оказав давление на Украину с требованием принять соглашение до четверга, Трамп заявил, что план не является окончательным предложением США. Затем Рубио попытался дистанцировать Вашингтон от этого предложения, а через несколько часов заявил, что его автором являются США", - пишет FT о плане США.
- Напомним, что советник Офиса президента Александр Бевз, который участвовал в переговорах в Женеве, сообщил, что "мирного плана" из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Додатково є попередження до 28 листопада по Одещині, на ймовірне використання великої кількості БпЛА, балістичних ракет та Х-22.
А так ... всьо харашо прєкрасная маркіза ...
1)плани по замороженим активам і розподіл по країнам европи
2)міндічгейт (взяли за яйки і зе став поступливий)
3)план завершення війни (не влаштовує европу)
4)фінал-договорняк що зе і ко не тронуть,сша з европою дерібанять куш заморожених активів з прожектами в свої впк. Україна воює "стільки скільки буде потрібно "ЇМ
Вон як мерц запанікував коли США почали за грощі
Хоча в разі непоступливості европи в планах коштів для сша, то буде акцент саме на мирну угоду. В любому випадку ситуація він-він для США. Або мир чого хоче трамп,або мільярди для впк США що теж непогано для них
ФИО: Дмитриев Петр Яковлевич.
Дата рождения: 29.01.1908.
Место рождения: Санкт-Петербург (Российская Империя).
Должность (в годы ВОВ): Старший Помощник Начальника 1-го Отдела Военно-Химического Управления Фронта.
Награждение за Финскую войну: Медаль «За боевые заслуги» (07.04.1940).
На основании этого можно только предположить, что в период Финской войны он занимал должность, связанную с военно-химическим обеспечением
1. припинення вогню і атак Московією
2. повернення Московії на кордони 2013
3. виплата збитків України нанесених Московією
як поступка від України світовому товариству і ООН:
4. Україна не вимагатиме повернення до своїх кордонів З МОСКОВІЄЮ станом на 1919 рік і повного розпаду Сосії (вона й так розвалиться, сама)
ну і так, по-мєлочі........