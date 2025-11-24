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Новини Мирний план США
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Зеленський: Пунктів мирного плану вже не 28, чутливі речі обговорю з Трампом

Зеленський

Українська делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. Станом на зараз, пунктів мирного плану менше - їх уже не 28.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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План скоротили 

"Сьогодні наша делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, уже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що є зараз над чим попрацювати, щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно.

"І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно. Фактично весь день вчора були зустрічі, це була непроста, надзвичайно детальна робота", - сказав президент.

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Чутливі речі обговорюватимуться з Трампом

Зеленський також підтвердив, що найчутливіші питання щодо мирної угоди він обговорить із президентом США Дональдом Трампом.

"Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні я обговорю з Президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру – це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко", - підсумував президент. 

Читайте також: Мирний план США скоротили із 28 пунктів до 19, - FT

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27951) план (221) Женева (100)
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Топ коментарі
+21
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24.11.2025 22:29 Відповісти
+12
Це,типу ,чим менше пунктів тим краще?А 28 безпекових угод там згадано?А план перемоги?
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24.11.2025 22:26 Відповісти
+12
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24.11.2025 23:18 Відповісти
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У нас свої плани - в кацапів свої - лізуть
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24.11.2025 22:26 Відповісти
Той факт, що тобі, зельц, ставлять ультиматуми, вже ставить тебе у лінійку несубєктних(((
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25.11.2025 07:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-aiVH2gBN9U https://www.youtube.com/watch?v=-9 ХВИЛИН ТОМУ! ПЛІВКИ з Єрмаком вже У ТРАМПА на столі! КУЛЬПА: почався шантаж Зеленського

Це саме той поляк Кульпа, котрий не викисав ніколи на Єрмакрмарафоні
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24.11.2025 22:26 Відповісти
послухайте ЯК зельоне буду вибиратися зі сраки -Кульпа розкаже
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24.11.2025 22:43 Відповісти
Це,типу ,чим менше пунктів тим краще?А 28 безпекових угод там згадано?А план перемоги?
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24.11.2025 22:26 Відповісти
Дожилися: кожний президент в Україні був гірший від попередника і ось фінал, коли в кріслі президента - справжнє лайно.
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24.11.2025 23:21 Відповісти
Дурню несеш
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25.11.2025 07:55 Відповісти
залишиться 1 пункт ! ось цей!Вибори в Україні через 100 днів
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24.11.2025 22:28 Відповісти
Цей пункт вже викреслили в обмін на здачу Трампу українських надр.
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24.11.2025 22:30 Відповісти
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24.11.2025 22:29 Відповісти
І міндічі непомітно розчинилися у грозових хмарах мирних капітуляційних планів, які змушують тісніше зімкнути ряди й припинити срач... Не на часі, коли доля держави та нації вирішується.
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24.11.2025 22:40 Відповісти
Навпаки - проявляються. Ось:

https://t.me/usivoho/40050 Чеська Reactive Drone продавала Україні дрони у 20 разів дорожче - Radiožurnál

За даними Radiožurnál, компанія Reactive Drone протягом двох років закупила китайські дрони на 36 млн крон, а продала їх українському Міноборони вже за 692 млн крон.

Питання: а навіщо було купувати по такій ціні і хто це санкціонував?
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24.11.2025 22:59 Відповісти
Пішло ..... , чмо мародерське!
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24.11.2025 22:42 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/60417 Борислав Береза:
Все йде по зрозумілому треку. У Білому домі заявили, що зустріч Зеленського з Трампом цього тижня не планується.
Тож, перемовини знову зайшли в глухий кут, як і було раніше передбачено. Бо те, що підходить Кремлю не підходить нам, і навпаки, те що влаштовує нас неприйнятно рашистам. І, поки не буде стабілізований фронт, у Путіна не з'явиться бажання перейти до реальних перемовин. І поки фронт рухається в бік Києва, а не Москви, то чекати на поступки Кремля марно. А Володимир Зеленський не може і не хоче нічого робити в цьому напрямку. Інакше б вже робив.

А ще у нас попереду чергові частини плівок Міндіча.....
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24.11.2025 22:48 Відповісти
Зеленський; "Так мені летіти на зустріч з Трампом, чи ні, хто що порадить? ......дуже ДЯКУЮ в 80-тий раз".
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24.11.2025 22:57 Відповісти
от Оманська Гнида просто насрало словами і все.

ну дічь же
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24.11.2025 23:03 Відповісти
Літвін йому написав, а воно прогундосило. Млів навіть власних нема
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25.11.2025 07:02 Відповісти
"чутливі речі обговорю з Трампом " - амністію собі та міндічам за вкрадене бабло
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24.11.2025 23:04 Відповісти
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24.11.2025 23:18 Відповісти
Про що, оте, як зазвичай , обдовбане може говорити, або про свою шкіру, або про своє бабло, і як оце усе врятувати...
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24.11.2025 23:31 Відповісти
Де цей план? Показати соромно.
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24.11.2025 23:48 Відповісти
Головне, щоб усі пункти не звелися до одного, капітуляції. Слава Україні! Смерть ворогам!
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25.11.2025 00:09 Відповісти
Выступления этого дяди надо давать.как задачи на специализированных факультетах на предмет идентификации количества манипуляций в одном "обращении". От ежедневных спектаклей с тоннами лапши и полным отсутствием конкретики уже тошнит...
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25.11.2025 02:55 Відповісти
"Чутливі речі" - це вилучення пункту про амністію мародерам на крові і зрадникам?))))
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25.11.2025 03:02 Відповісти
Ні, не зустрінешся ...

Трамп проти "плану миру" якого виступила більшість керівників ЄС (див. пов. 22.11.2025) починає скорочувати сам план і дистанціюватись від авторства. Тепер це "пропозиції" сторонам конфлікту. Зустріч з Зеленським, анонсована на цей тиждень, відмінена. ГЗМ

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25.11.2025 03:29 Відповісти
Ну, що це безтолкове чмо із себе корчить? Дуб-дубом. Воно обговорить...
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25.11.2025 07:59 Відповісти
Зеленський привселюдно хоче порішати свої персональні проблеми за рахунок народу України.А не вийде,дорогенький.Умови ставлять тобі,бо ти лох,а не українцям.Вирішуй свої проблеми за рахунок себе і свого оточення.Клоун.🤡🤡🤡🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
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25.11.2025 09:07 Відповісти
 
 