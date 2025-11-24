Зеленський: Пунктів мирного плану вже не 28, чутливі речі обговорю з Трампом
Українська делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. Станом на зараз, пунктів мирного плану менше - їх уже не 28.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
План скоротили
"Сьогодні наша делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, уже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці", - розповів глава держави.
Зеленський зазначив, що є зараз над чим попрацювати, щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно.
"І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно. Фактично весь день вчора були зустрічі, це була непроста, надзвичайно детальна робота", - сказав президент.
Чутливі речі обговорюватимуться з Трампом
Зеленський також підтвердив, що найчутливіші питання щодо мирної угоди він обговорить із президентом США Дональдом Трампом.
"Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні я обговорю з Президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру – це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко", - підсумував президент.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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Це саме той поляк Кульпа, котрий не викисав ніколи на Єрмакрмарафоні
https://t.me/usivoho/40050 Чеська Reactive Drone продавала Україні дрони у 20 разів дорожче - Radiožurnál
За даними Radiožurnál, компанія Reactive Drone протягом двох років закупила китайські дрони на 36 млн крон, а продала їх українському Міноборони вже за 692 млн крон.
Питання: а навіщо було купувати по такій ціні і хто це санкціонував?
Все йде по зрозумілому треку. У Білому домі заявили, що зустріч Зеленського з Трампом цього тижня не планується.
Тож, перемовини знову зайшли в глухий кут, як і було раніше передбачено. Бо те, що підходить Кремлю не підходить нам, і навпаки, те що влаштовує нас неприйнятно рашистам. І, поки не буде стабілізований фронт, у Путіна не з'явиться бажання перейти до реальних перемовин. І поки фронт рухається в бік Києва, а не Москви, то чекати на поступки Кремля марно. А Володимир Зеленський не може і не хоче нічого робити в цьому напрямку. Інакше б вже робив.
А ще у нас попереду чергові частини плівок Міндіча.....
ну дічь же
Трамп проти "плану миру" якого виступила більшість керівників ЄС (див. пов. 22.11.2025) починає скорочувати сам план і дистанціюватись від авторства. Тепер це "пропозиції" сторонам конфлікту. Зустріч з Зеленським, анонсована на цей тиждень, відмінена. ГЗМ