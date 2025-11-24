Зеленський: Пунктів мирного плану вже не 28, чутливі речі обговорю з Трампом

Українська делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. Станом на зараз, пунктів мирного плану менше - їх уже не 28.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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План скоротили

"Сьогодні наша делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, уже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що є зараз над чим попрацювати, щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно.

"І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно. Фактично весь день вчора були зустрічі, це була непроста, надзвичайно детальна робота", - сказав президент.

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Чутливі речі обговорюватимуться з Трампом

Зеленський також підтвердив, що найчутливіші питання щодо мирної угоди він обговорить із президентом США Дональдом Трампом.

"Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні я обговорю з Президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру – це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко", - підсумував президент.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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