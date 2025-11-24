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Новини Мирний план США
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"Мирний план" США щодо України містить багато хороших елементів, але потребує допрацювання, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

У плані Сполучених Штатів щодо припинення війни Росії проти України є багато корисних елементів, проте деякі позиції потребують доопрацювання.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Про переговори у Женеві

"Я не хочу розглядати план рядок за рядком, особливо тому, що він зараз обговорюється. У плані є багато хороших елементів, а деякі позиції потребують покращення", - сказав він.

Рютте позитивно охарактеризував обговорення мирного плану США, які 23 листопада відбулися в Женеві.

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"Це була дуже успішна зустріч між Україною та американською стороною, і вони продовжуватимуть це далі", - зазначив він.

Також Рютте зазначив, що в рамках мирного процесу плануються окремі обговорення аспектів, пов’язаних з ЄС та НАТО, які будуть проводитись поза основним треком переговорів.

Тиск на Путіна

Генсек НАТО, крім того, прокоментував терміни можливого погодження з планом США російського диктатора Володимира Путіна. На думку Рютте, на главу Кремля тиснутиме економічне становище РФ.

"Путін змушений був збільшити податки. І я знаю як політик, що це роблять лише тоді, коли немає абсолютно жодної альтернативи. Тож його вчинок, що є дуже непопулярним заходом, означає, що вони не в найкращому становищі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирний план США скоротили із 28 пунктів до 19, - FT

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Також читайте: Конгрес США залишається єдиним у підтримці України для досягнення справедливого миру, - спікер Джонсон

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⚡️Для ЗСУ не буде обмежень в мирному плані Трампа. Також питання амністії за скоєне під час російсько-української війни не буде в новій редакції проекту мирного плану, уточнює РБК-Україна.
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24.11.2025 20:15 Відповісти
Це про який план? І про який час? До Женеви, чи після?
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24.11.2025 20:15 Відповісти
і до і після
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24.11.2025 20:16 Відповісти
Це буде завтра, але щоб піплам встигли донести через ЗМІ - розпочали сьогодні!
І врахуйте різницю в часі.... (США і Європа)
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24.11.2025 20:32 Відповісти
Хороші елементи це банкет після угоди.
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24.11.2025 20:32 Відповісти
Іншими словами хороший план, але нікуди не годиться!
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24.11.2025 20:37 Відповісти
Щоб вже у вас усіх був такий ,,мирний план"!!!
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24.11.2025 20:50 Відповісти
Вчиться, як правильно на дипломатичній мові казати шо план - гімно
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24.11.2025 20:51 Відповісти
Мирний кацапський план містить тільки пункти, які хороші для Кацапії. А всі вимоги виключно для України.
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24.11.2025 20:56 Відповісти
 
 