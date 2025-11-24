"Мирний план" США щодо України містить багато хороших елементів, але потребує допрацювання, - Рютте
У плані Сполучених Штатів щодо припинення війни Росії проти України є багато корисних елементів, проте деякі позиції потребують доопрацювання.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Про переговори у Женеві
"Я не хочу розглядати план рядок за рядком, особливо тому, що він зараз обговорюється. У плані є багато хороших елементів, а деякі позиції потребують покращення", - сказав він.
Рютте позитивно охарактеризував обговорення мирного плану США, які 23 листопада відбулися в Женеві.
"Це була дуже успішна зустріч між Україною та американською стороною, і вони продовжуватимуть це далі", - зазначив він.
Також Рютте зазначив, що в рамках мирного процесу плануються окремі обговорення аспектів, пов’язаних з ЄС та НАТО, які будуть проводитись поза основним треком переговорів.
Тиск на Путіна
Генсек НАТО, крім того, прокоментував терміни можливого погодження з планом США російського диктатора Володимира Путіна. На думку Рютте, на главу Кремля тиснутиме економічне становище РФ.
"Путін змушений був збільшити податки. І я знаю як політик, що це роблять лише тоді, коли немає абсолютно жодної альтернативи. Тож його вчинок, що є дуже непопулярним заходом, означає, що вони не в найкращому становищі", - додав він.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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