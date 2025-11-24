"Мирний план" США щодо України містить багато хороших елементів, але потребує допрацювання, - Рютте

У плані Сполучених Штатів щодо припинення війни Росії проти України є багато корисних елементів, проте деякі позиції потребують доопрацювання.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Про переговори у Женеві

"Я не хочу розглядати план рядок за рядком, особливо тому, що він зараз обговорюється. У плані є багато хороших елементів, а деякі позиції потребують покращення", - сказав він.

Рютте позитивно охарактеризував обговорення мирного плану США, які 23 листопада відбулися в Женеві.

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"Це була дуже успішна зустріч між Україною та американською стороною, і вони продовжуватимуть це далі", - зазначив він.

Також Рютте зазначив, що в рамках мирного процесу плануються окремі обговорення аспектів, пов’язаних з ЄС та НАТО, які будуть проводитись поза основним треком переговорів.

Тиск на Путіна

Генсек НАТО, крім того, прокоментував терміни можливого погодження з планом США російського диктатора Володимира Путіна. На думку Рютте, на главу Кремля тиснутиме економічне становище РФ.

"Путін змушений був збільшити податки. І я знаю як політик, що це роблять лише тоді, коли немає абсолютно жодної альтернативи. Тож його вчинок, що є дуже непопулярним заходом, означає, що вони не в найкращому становищі", - додав він.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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