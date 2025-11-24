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Новини Мирний план США
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Конгрес США залишається єдиним у підтримці України для досягнення справедливого миру, - спікер Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що республіканці й демократи залишаються єдиними у підтримці міжнародних зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру у російсько-українській війні.

Про це він сказав під час відеоконференції Четвертого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

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Конгрес США підтримує Україну

"Ми переконані, що міжнародні зусилля, дипломатичний діалог та спільні дії союзників допоможуть забезпечити справедливий і тривалий мир для України", - зазначив Джонсон.

Він також наголосив на важливості солідарності світової спільноти та підтримки України на всіх рівнях –– політичному, безпековому та гуманітарному.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мир не прийде за одну ніч": Мерц оцінив перспективи завершення війни після Женеви

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: Скоординована участь ЄС у Женеві забезпечила значний прогрес у мирних переговорах щодо України, - фон дер Ляєн

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Конгрес США (1285) перемовини (3807) Джонсон Майк (150) війна в Україні (8480)
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Ого а що це так ? За вибори за переживали в наступному році?
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24.11.2025 16:33 Відповісти
Українці пам'ятають, як ти особисто "підтримував" Україну, лицемір.
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24.11.2025 16:34 Відповісти
🤡🤡🤡
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24.11.2025 16:35 Відповісти
ЩО ВИ ВУЙКУ 3,14ЗДИТЕ???ОСОБИСТО З ТВОЄЮ ПІДТРИМКОЮ УКРАЇНИ МОЖЕШ ОСОБИСТО ІТИ НАКУЙ ДО КУЙЛА ПО НАГОРОДУ "ГЕРОЯ 3,14ДЕРАЦІЇ" ВІД КУЙЛО..ГНИДА
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24.11.2025 16:36 Відповісти
То було за 2 роки до проміжних виборів, тепер вже за рік. А ще пльоночки ********. Щоправда, фбр їх там ріже-половинить, але усе вирізане #уйло обіцяє вставити на місце. Ось вам і як чорт з табакерки "мирний план", ось і о#уївший перемовник, дружбан венса, здристкол - усі ланцюгові пси спущені для порятунку дупи хазяя
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24.11.2025 16:53 Відповісти
Джонсон - це той поц, який з пів року блокував допомогу Україні ще до Трумпа? Віримо, а як же
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24.11.2025 18:07 Відповісти
Типовий, блть, цинічний політик.
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24.11.2025 18:18 Відповісти
Нема віри цьому трамповському смердючему скунсу Джонсону.
Його знущання над військовою допомогою ЗСУ з пам'яті не стерти.
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24.11.2025 18:28 Відповісти
 
 