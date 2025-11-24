Конгрес США залишається єдиним у підтримці України для досягнення справедливого миру, - спікер Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що республіканці й демократи залишаються єдиними у підтримці міжнародних зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру у російсько-українській війні.

Про це він сказав під час відеоконференції Четвертого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

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Конгрес США підтримує Україну

"Ми переконані, що міжнародні зусилля, дипломатичний діалог та спільні дії союзників допоможуть забезпечити справедливий і тривалий мир для України", - зазначив Джонсон.

Він також наголосив на важливості солідарності світової спільноти та підтримки України на всіх рівнях –– політичному, безпековому та гуманітарному.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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