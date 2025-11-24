Скоординована участь ЄС у Женеві забезпечила значний прогрес у мирних переговорах щодо України, - фон дер Ляєн
Злагоджена робота представників Європейського Союзу під час мирних переговорів у Женеві, що відбулися в неділю за участю делегацій США, України та ЄС, сприяла суттєвому просуванню у досягненні домовленостей.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ефективна та скоординована європейська участь, а також сильна європейська присутність у Женеві дозволили нам досягти значного прогресу в переговорах щодо справедливого та міцного миру в Україні. Хоча ще є над чим працювати, зараз є міцна основа для руху вперед. При цьому ми повинні залишатися єдиними та й надалі ставити інтереси України в центр наших зусиль. Йдеться про безпеку всього нашого континенту зараз і в майбутньому. І сьогоднішня зустріч у Луанді підтвердила, що ми єдині в нашій підтримці України", - заявила фон дер Ляєн.
Повага до суверенітету
Президентка Єврокомісії також наголосила, що територія та суверенітет України повинні поважаться.
"Тільки Україна як суверенна країна може приймати рішення щодо своїх збройних сил. Вибір їхньої долі в їхніх руках. Я також хочу наголосити на центральній ролі Європи в майбутньому країни. Завтра ми продовжимо співпрацю з нашими партнерами з Коаліції бажаючих", - додала вона.
Питання дітей
Фон дер Ляєн також повідомила, що сьогодні знову порушила питання тяжкого становища викрадених та зниклих безвісти українських дітей.
"Кожен з них має повернутися додому. Я був радий, що ця тема знайшла відгук у лідерів", - підкреслила президент Єврокомісії.
Що було раніше
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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