Скоординована участь ЄС у Женеві забезпечила значний прогрес у мирних переговорах щодо України, - фон дер Ляєн

Злагоджена робота представників Європейського Союзу під час мирних переговорів у Женеві, що відбулися в неділю за участю делегацій США, України та ЄС, сприяла суттєвому просуванню у досягненні домовленостей.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Ефективна та скоординована європейська участь, а також сильна європейська присутність у Женеві дозволили нам досягти значного прогресу в переговорах щодо справедливого та міцного миру в Україні. Хоча ще є над чим працювати, зараз є міцна основа для руху вперед. При цьому ми повинні залишатися єдиними та й надалі ставити інтереси України в центр наших зусиль. Йдеться про безпеку всього нашого континенту зараз і в майбутньому. І сьогоднішня зустріч у Луанді підтвердила, що ми єдині в нашій підтримці України", - заявила фон дер Ляєн.

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Повага до суверенітету

Президентка Єврокомісії також наголосила, що територія та суверенітет України повинні поважаться.

"Тільки Україна як суверенна країна може приймати рішення щодо своїх збройних сил. Вибір їхньої долі в їхніх руках. Я також хочу наголосити на центральній ролі Європи в майбутньому країни. Завтра ми продовжимо співпрацю з нашими партнерами з Коаліції бажаючих", - додала вона.

Питання дітей

Фон дер Ляєн також повідомила, що сьогодні знову порушила питання тяжкого становища викрадених та зниклих безвісти українських дітей.

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"Кожен з них має повернутися додому. Я був радий, що ця тема знайшла відгук у лідерів", - підкреслила президент Єврокомісії.

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