УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8284 відвідувача онлайн
Новини Мирний план США
893 4

Скоординована участь ЄС у Женеві забезпечила значний прогрес у мирних переговорах щодо України, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн розкрила плани щодо санкцій проти Росії

Злагоджена робота представників Європейського Союзу під час мирних переговорів у Женеві, що відбулися в неділю за участю делегацій США, України та ЄС, сприяла суттєвому просуванню у досягненні домовленостей.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ефективна та скоординована європейська участь, а також сильна європейська присутність у Женеві дозволили нам досягти значного прогресу в переговорах щодо справедливого та міцного миру в Україні. Хоча ще є над чим працювати, зараз є міцна основа для руху вперед. При цьому ми повинні залишатися єдиними та й надалі ставити інтереси України в центр наших зусиль. Йдеться про безпеку всього нашого континенту зараз і в майбутньому. І сьогоднішня зустріч у Луанді підтвердила, що ми єдині в нашій підтримці України", - заявила фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Їх ніхто не має права перетнути": Стефанчук назвав червоні лінії України на мирних переговорах

Повага до суверенітету

Президентка Єврокомісії також наголосила, що територія та суверенітет України повинні поважаться.

"Тільки Україна як суверенна країна може приймати рішення щодо своїх збройних сил. Вибір їхньої долі в їхніх руках. Я також хочу наголосити на центральній ролі Європи в майбутньому країни. Завтра ми продовжимо співпрацю з нашими партнерами з Коаліції бажаючих", - додала вона.

Питання дітей

Фон дер Ляєн також повідомила, що сьогодні знову порушила питання тяжкого становища викрадених та зниклих безвісти українських дітей.

Читайте: Неформальний саміт лідерів ЄС щодо мирного плану для України розпочався в Анголі

"Кожен з них має повернутися додому. Я був радий, що ця тема знайшла відгук у лідерів", - підкреслила президент Єврокомісії.

Також читайте: Зеленський провів розмови зі Стуббом, Коштою та Науседою: Кожен крок має бути виваженим

Що було раніше

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Автор: 

перемовини (3807) фон дер Ляєн Урсула (997)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну який прогрес???????? Рашка ніколи нічого не підпише
показати весь коментар
24.11.2025 14:55 Відповісти
Ці ідіоти гевиліковні. Путіну начхати на вас і ваших мірні плани. З Трампом про розділ світу він буде розмовляти. А ви тут до чого?
показати весь коментар
24.11.2025 15:08 Відповісти
Ніякого прогресу немає і не буде, допоки не будуть звільнені усі українські території!
показати весь коментар
24.11.2025 15:18 Відповісти
Европейцы отошли от шока первых дней и занялись единственным что у них получается. Там новостей не будет. Нужно теперь ждать что там у Трампа в голове опять перещелкнет в ту или иную сторону. От этого будут плясать.
показати весь коментар
24.11.2025 15:30 Відповісти
 
 