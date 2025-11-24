РУС
Скоординированное участие ЕС в Женеве обеспечило значительный прогресс в мирных переговорах относительно Украины, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен раскрыла планы по санкциям против России

Слаженная работа представителей Европейского Союза во время мирных переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье с участием делегаций США, Украины и ЕС, способствовала существенному продвижению в достижении договоренностей.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эффективное и скоординированное европейское участие, а также сильное европейское присутствие в Женеве позволили нам достичь значительного прогресса в переговорах о справедливом и прочном мире в Украине. Хотя еще есть над чем работать, сейчас есть прочная основа для движения вперед. При этом мы должны оставаться едиными и в дальнейшем ставить интересы Украины в центр наших усилий. Речь идет о безопасности всего нашего континента сейчас и в будущем. И сегодняшняя встреча в Луанде подтвердила, что мы едины в нашей поддержке Украины", - заявила фон дер Ляйен.

Уважение к суверенитету

Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что территория и суверенитет Украины должны уважаться.

"Только Украина как суверенная страна может принимать решения относительно своих вооруженных сил. Выбор их судьбы в их руках. Я также хочу подчеркнуть центральную роль Европы в будущем страны. Завтра мы продолжим сотрудничество с нашими партнерами из Коалиции желающих", - добавила она.

Вопрос детей

Фон дер Ляйен также сообщила, что сегодня вновь подняла вопрос о тяжелом положении похищенных и пропавших без вести украинских детей.

"Каждый из них должен вернуться домой. Я был рад, что эта тема нашла отклик у лидеров", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Что было ранее

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

