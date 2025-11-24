Конгресс США остается единым в поддержке Украины для достижения справедливого мира, - спикер Джонсон
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что республиканцы и демократы остаются едиными в поддержке международных усилий по достижению справедливого и прочного мира в российско-украинской войне.
Об этом он сказал во время видеоконференции Четвертого парламентского саммита международной Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.
Конгресс США поддерживает Украину
"Мы убеждены, что международные усилия, дипломатический диалог и совместные действия союзников помогут обеспечить справедливый и длительный мир для Украины", - отметил Джонсон.
Он также подчеркнул важность солидарности мирового сообщества и поддержки Украины на всех уровнях – политическом, безопасности и гуманитарном.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль