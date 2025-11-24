РУС
Конгресс США остается единым в поддержке Украины для достижения справедливого мира, - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что республиканцы и демократы остаются едиными в поддержке международных усилий по достижению справедливого и прочного мира в российско-украинской войне.

Об этом он сказал во время видеоконференции Четвертого парламентского саммита международной Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

Конгресс США поддерживает Украину

"Мы убеждены, что международные усилия, дипломатический диалог и совместные действия союзников помогут обеспечить справедливый и длительный мир для Украины", - отметил Джонсон.

Он также подчеркнул важность солидарности мирового сообщества и поддержки Украины на всех уровнях – политическом, безопасности и гуманитарном.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Конгресс США (1274) переговоры (5208) Джонсон Майк (142) война в Украине (6951)
Ого а що це так ? За вибори за переживали в наступному році?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:33 Ответить
Українці пам'ятають, як ти особисто "підтримував" Україну, лицемір.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:34 Ответить
🤡🤡🤡
показать весь комментарий
24.11.2025 16:35 Ответить
ЩО ВИ ВУЙКУ 3,14ЗДИТЕ???ОСОБИСТО З ТВОЄЮ ПІДТРИМКОЮ УКРАЇНИ МОЖЕШ ОСОБИСТО ІТИ НАКУЙ ДО КУЙЛА ПО НАГОРОДУ "ГЕРОЯ 3,14ДЕРАЦІЇ" ВІД КУЙЛО..ГНИДА
показать весь комментарий
24.11.2025 16:36 Ответить
То було за 2 роки до проміжних виборів, тепер вже за рік. А ще пльоночки ********. Щоправда, фбр їх там ріже-половинить, але усе вирізане #уйло обіцяє вставити на місце. Ось вам і як чорт з табакерки "мирний план", ось і о#уївший перемовник, дружбан венса, здристкол - усі ланцюгові пси спущені для порятунку дупи хазяя
показать весь комментарий
24.11.2025 16:53 Ответить
 
 