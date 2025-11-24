Конгресс США остается единым в поддержке Украины для достижения справедливого мира, - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что республиканцы и демократы остаются едиными в поддержке международных усилий по достижению справедливого и прочного мира в российско-украинской войне.

Об этом он сказал во время видеоконференции Четвертого парламентского саммита международной Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

Конгресс США поддерживает Украину

"Мы убеждены, что международные усилия, дипломатический диалог и совместные действия союзников помогут обеспечить справедливый и длительный мир для Украины", - отметил Джонсон.

Он также подчеркнул важность солидарности мирового сообщества и поддержки Украины на всех уровнях – политическом, безопасности и гуманитарном.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

