Переговори України та США в Женеві ледь не зірвались через "зливи" мирного плану у ЗМІ, - Кислиця
Переговори делегацій України та США у Женеві хоча й завершилися на позитивній ноті, проте вони ледь не зірвалися через напружену атмосферу ще до початку зустрічі.
Про це повідомив газеті Financial Times перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.
Американці були роздратовані
За його словами, у неділю вранці, 23 листопада, атмосфера у Женеві була "дуже напружена".
Американська делегація прибула роздратованою через витоки інформації в ЗМІ у дні, що передували зустрічі, та публічною дискусією щодо походження першого проєкту мирного плану.
"Перші години були просто… ситуація висіла на волосині", - сказав Кислиця.
Лише після майже двох годин переговорів між головою Офісу президента та очільником делегації України Андрієм Єрмаком та американською делегацією вдалося "знизити градус напруги" і повернути діалог до конструктивного русла, додав посадовець.
"Зрештою ми змогли вирушити до представництва США і розпочати справжню розмову", - резюмував Кислиця.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Якщо так бояться оприлюднення своїх планів, значить чинять підлу зраду.
Вирішили за спинами людей, по-тихому домовитися, а потім всіх поставити перед фактом?
Пункти мирного плану, це не фотки з бдсм вечірки учасників переговорів.
Нема чого напрягатись!
Ещё одна неприятная вещь: во время сегодняшних переговоров Трампа с Си Цзиньпином китайский генсек указал на необходимость устранения первопричин кризиса, - об этом говорится в официальном https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/zyxw/202511/t20251124_11759133.html заявлении МИД КНР. То есть Китай прямо дал понять, что поддержит только российский вариант соглашений.
Напомню, что "первопричины кризиса" - это российский эвфемизм, использующийся для обозначения путинских "целей СВО", таких как "демилитаризация", "денацификация" и всё остальное.
В этой позиции Китая нет ничего нового, но так как разговор Трампа и Си состоялся именно сегодня, очевидно, главной целью Трампа была попытка узнать, что китайский генсек думает об этих мирных планах. И, как вы понимаете, тот факт, что Китай поддержал российскую версию плана, не придаёт уверенности, что Трамп поддержит украинские и европейские https://t.me/ToBeOr_Official/19343 правки.
Финальной версии документа по итогам переговоров в Женеве пока нет.
2. 🕍 Приналежність Кушнера
Джаред Кушнер і його дружина Іванка Трамп є членами православної єврейської громади. Вони дуже віддані своїй вірі, дотримуються Шабату та дотримуються кошерності.
Джаред Кушнер, через свою компанію Kushner Companies, і Стів Віткофф, через Witkoff Group, є двома гігантами нью-йоркської нерухомості. Їхня дружба і професійні шляхи часто перетиналися
The Washington Post: финальный документ между США, Украиной и Европой пока что не согласован.
▪️Издание подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что изначальный список пунктов был существенно сокращён, но договора пока нет.
▪️Более того, как сообщает один из источников WaPo, текущая версия основана на изначальном документе, а не на европейском проекте, в который были внесены существенные https://t.me/ToBeOr_Official/19343 доработки.
▪️Европейские предложения были сочтены "полезными", но американцы сфоркусированы на изначальом документе в качестве основы для дискуссий.
▪️У европейцев в данный момент вообще нет ясной картины того, что обсуждается между США и Украиной, - заявил европейский дипломат.
▪️"Мы не за столом. Мы пытаемся попасть за стол, но в данный момент сталкиваемся с некоторым отказом от американцев", - тот же дипломат.
Как бы подтверждение всего вышесказанного. Американцы явно хотят предложить что-то, что приняла бы Россия (ну или хотя бы не дала мгновенный отказ), вместо того, чтобы усилить на неё давление и сделать предложение более приемлемым для Украины
Сша упорно подсовывает капитуляцию!
А все бейцы ЗzЕленой шмары сейчас в руках трмпа!! ФБР все писало, как он запускал руки в кассу от американской помощи. Даже прислали баксы налом с наклейками солидных банков , что б уже наверняка клюнуло , разве миндичгей(t) пройдет мимо свомии липкими рученками