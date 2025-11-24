Переговори України та США в Женеві ледь не зірвались через "зливи" мирного плану у ЗМІ, - Кислиця

Переговори делегацій України та США у Женеві хоча й завершилися на позитивній ноті, проте вони ледь не зірвалися через напружену атмосферу ще до початку зустрічі.

Про це повідомив газеті Financial Times перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

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Американці були роздратовані

За його словами, у неділю вранці, 23 листопада, атмосфера у Женеві була "дуже напружена".

Американська делегація прибула роздратованою через витоки інформації в ЗМІ у дні, що передували зустрічі, та публічною дискусією щодо походження першого проєкту мирного плану.

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"Перші години були просто… ситуація висіла на волосині", - сказав Кислиця.

Лише після майже двох годин переговорів між головою Офісу президента та очільником делегації України Андрієм Єрмаком та американською делегацією вдалося "знизити градус напруги" і повернути діалог до конструктивного русла, додав посадовець.

"Зрештою ми змогли вирушити до представництва США і розпочати справжню розмову", - резюмував Кислиця.

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Що передувало?