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Новини Мирний план США
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Переговори України та США в Женеві ледь не зірвались через "зливи" мирного плану у ЗМІ, - Кислиця

Переговори США та України в Женеві: Кислиця розповів деталі

Переговори делегацій України та США у Женеві хоча й завершилися на позитивній ноті, проте вони ледь не зірвалися через напружену атмосферу ще до початку зустрічі.

Про це повідомив газеті Financial Times перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

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Американці були роздратовані

За його словами, у неділю вранці, 23 листопада, атмосфера у Женеві була "дуже напружена".

Американська делегація прибула роздратованою через витоки інформації в ЗМІ у дні, що передували зустрічі, та публічною дискусією щодо походження першого проєкту мирного плану.

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"Перші години були просто… ситуація висіла на волосині", - сказав Кислиця.

Лише після майже двох годин переговорів між головою Офісу президента та очільником делегації України Андрієм Єрмаком та американською делегацією вдалося "знизити градус напруги" і повернути діалог до конструктивного русла, додав посадовець.

"Зрештою ми змогли вирушити до представництва США і розпочати справжню розмову", - резюмував Кислиця.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Автор: 

перемовини (3807) США (26703) Женева (100) Кислиця Сергій (229) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+29
Герої! І Єрмак - рятівник України! "Вороги" мирного плану злили інформацію народові України.
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24.11.2025 19:22 Відповісти
+27
Ми стояли на краю пропасти! Но сделали огромный шаг вперьод!
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24.11.2025 19:20 Відповісти
+26
в капитуляции Украины будут виновны СМИ???
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24.11.2025 19:21 Відповісти
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А что трамп застиснялся, что онтак надхненно лижет жопу кацапам?
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24.11.2025 19:19 Відповісти
Ми стояли на краю пропасти! Но сделали огромный шаг вперьод!
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24.11.2025 19:20 Відповісти
в капитуляции Украины будут виновны СМИ???
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24.11.2025 19:21 Відповісти
Герої! І Єрмак - рятівник України! "Вороги" мирного плану злили інформацію народові України.
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24.11.2025 19:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3KJwLNm825A https://www.youtube.com/watch?v=ОМЕЛЯН: Є ДОСЬЄ! Єрмак - це резидент ФСБ. Вони готові ЗДАТИ Зеленського. Українців вирішили РЯТУВАТИ
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24.11.2025 19:26 Відповісти
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24.11.2025 19:32 Відповісти
Зеленський та Єрмак в роздумах ? Та невже?
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24.11.2025 19:33 Відповісти
Ага, так хотіли пропхати капітуляцію тихенько, лісом... і не вийшло
Якщо так бояться оприлюднення своїх планів, значить чинять підлу зраду.
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24.11.2025 19:23 Відповісти
Надія на одну єдину людину в РИГОделегації АЛІБАБИ - на Кислицю
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24.11.2025 19:24 Відповісти
Одне тільки слово "Єрмак" роздратує кого завгодно але не його хрипатого слугу в чорному френчі.
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24.11.2025 19:25 Відповісти
єрмак успокоїв всіх американців своїм натренірованим апаратом? прилетить до Києва, впаде на коліна: - вова, насінґ персонал, джаст бизнес!!! і вова пойме і простить, канешна... Бо Украіна прєвише всіво. А не бабло, як ви подумали.
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24.11.2025 19:26 Відповісти
А в чому була проблема?
Вирішили за спинами людей, по-тихому домовитися, а потім всіх поставити перед фактом?
Пункти мирного плану, це не фотки з бдсм вечірки учасників переговорів.
Нема чого напрягатись!
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24.11.2025 19:27 Відповісти
Ось шо буває, коли «план» даєш розробити на от..махайсь якомусь там «зятьку». А розгрібати Трампу. Тому і роздратовані. Бо получили по башкі всі. Республіканці Трампа за яйця теж збирались повісити: Трампу пофіг як закінчиться війна, але він не чекав, шо його зроблять «чемберлєном»))₴
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24.11.2025 19:32 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/19352 Быть Или:
Ещё одна неприятная вещь: во время сегодняшних переговоров Трампа с Си Цзиньпином китайский генсек указал на необходимость устранения первопричин кризиса, - об этом говорится в официальном https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/zyxw/202511/t20251124_11759133.html заявлении МИД КНР. То есть Китай прямо дал понять, что поддержит только российский вариант соглашений.
Напомню, что "первопричины кризиса" - это российский эвфемизм, использующийся для обозначения путинских "целей СВО", таких как "демилитаризация", "денацификация" и всё остальное.
В этой позиции Китая нет ничего нового, но так как разговор Трампа и Си состоялся именно сегодня, очевидно, главной целью Трампа была попытка узнать, что китайский генсек думает об этих мирных планах. И, как вы понимаете, тот факт, что Китай поддержал российскую версию плана, не придаёт уверенности, что Трамп поддержит украинские и европейские https://t.me/ToBeOr_Official/19343 правки.
Финальной версии документа по итогам переговоров в Женеве пока нет.
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24.11.2025 19:35 Відповісти
Стів Віткофф публічно відвідував Велику хоральну синагогу в Санкт-Петербурзі, але це був візит, а не проєкт будівництва.

2. 🕍 Приналежність Кушнера
Джаред Кушнер і його дружина Іванка Трамп є членами православної єврейської громади. Вони дуже віддані своїй вірі, дотримуються Шабату та дотримуються кошерності.
Джаред Кушнер, через свою компанію Kushner Companies, і Стів Віткофф, через Witkoff Group, є двома гігантами нью-йоркської нерухомості. Їхня дружба і професійні шляхи часто перетиналися
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24.11.2025 19:37 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/19353 Быть Или:
The Washington Post: финальный документ между США, Украиной и Европой пока что не согласован.
▪️Издание подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что изначальный список пунктов был существенно сокращён, но договора пока нет.
▪️Более того, как сообщает один из источников WaPo, текущая версия основана на изначальном документе, а не на европейском проекте, в который были внесены существенные https://t.me/ToBeOr_Official/19343 доработки.
▪️Европейские предложения были сочтены "полезными", но американцы сфоркусированы на изначальом документе в качестве основы для дискуссий.
▪️У европейцев в данный момент вообще нет ясной картины того, что обсуждается между США и Украиной, - заявил европейский дипломат.
▪️"Мы не за столом. Мы пытаемся попасть за стол, но в данный момент сталкиваемся с некоторым отказом от американцев", - тот же дипломат.
Как бы подтверждение всего вышесказанного. Американцы явно хотят предложить что-то, что приняла бы Россия (ну или хотя бы не дала мгновенный отказ), вместо того, чтобы усилить на неё давление и сделать предложение более приемлемым для Украины
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24.11.2025 19:39 Відповісти
все що хотів "впарити "кислий",це як рашистський агент "козирний" домовився з такими ж американськими агентами про щось там поп3,14стякати про Україну і війну((((За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану. Джерело: https://censor.net/ua/n3586744- результату поки що нуль цілих куй десятих, але "зеленим сквознячком" подуло по мізгах "мудрого наріду"
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24.11.2025 19:40 Відповісти
ППЦ)американська делегація прибула роздратованою через зливи у ЗМІ))Та зливи якраз і через їхні змі і поширювали))
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24.11.2025 19:46 Відповісти
Я так зрозумів, що всі члени делегації - герої боротьби на невидимому фронті, і потім їм бАданга всім видасть нагородну особисту зброю... І собі! Кулемет...
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24.11.2025 19:48 Відповісти

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24.11.2025 19:54 Відповісти
в "10"-ку!
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24.11.2025 19:58 Відповісти
Тепер у нас зявився ще один "герой" - ФСБ-не бидло дєрмак.
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24.11.2025 19:51 Відповісти
тАтаров і дЄрмак - два хероя однієї війни із кадирівцями і америкосами
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24.11.2025 20:00 Відповісти
Американськи уйобки мали дуже велике бажання протягнути тишком нишком свій паскудний план за спинами Українців і европейских союзників. Якеж паскудне кодло .
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24.11.2025 19:51 Відповісти
готують дєрьмака для заміни піськограя?
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24.11.2025 19:53 Відповісти
Зрадника умєрова, який погодив той план, рятуючи свою басурманську шкуру, злили!
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24.11.2025 19:55 Відповісти
певно переживають, що рашка в особі памочніка путлєра ушакова, повідомила, що план з 18 пунктів їх не влаштовує
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24.11.2025 20:02 Відповісти
Знову натяк прямий щоб усі позакривали роти і молилися на єрмака
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24.11.2025 20:11 Відповісти
И.А. Крылов. ,..и всё ж вы все друзья как не садитесь--- а в музыканты не годитесь...,,
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24.11.2025 20:13 Відповісти
Алібаба в черговий раз врятував Україну від неминучої катастрофи! Зюзя пообіцяв незабутню романтичну ніч на двох у бункері.
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24.11.2025 20:29 Відповісти
Ще б трохи злили, і головного підписанта вже б не було. Висів би на Хрещатику.
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24.11.2025 20:57 Відповісти
Хотіли тишком нишком впарити?
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24.11.2025 21:02 Відповісти
Ага, пиндосы хотели втихаря путинские хотелки оформить капитуляцией Украины и при этом нехило баблишка срубить но маленько не подфартило, да и не могло подфартить, США это всё таки не Китай и не ********.
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24.11.2025 21:03 Відповісти
Чебурек померлов-ага пообещал все подписать ,лишь бы зачеркнули пункт аудита всей американской помощи . 🤩 🤠 это ж просто фестиваль мародерата
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24.11.2025 21:46 Відповісти
А зелена пліснява разом з рудим дідом-маразматиком хотіли здати ху@лу Україну тишком-нишком, але через злив інформації, мало не зірвалось. Тепер нові умови засекретять і буде повторна спроба. Це так треба розуміти?
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24.11.2025 21:05 Відповісти
Их и нада сорвать! А еще лучше взорвать миндичей с обеих сторон там .
Сша упорно подсовывает капитуляцию!
А все бейцы ЗzЕленой шмары сейчас в руках трмпа!! ФБР все писало, как он запускал руки в кассу от американской помощи. Даже прислали баксы налом с наклейками солидных банков , что б уже наверняка клюнуло , разве миндичгей(t) пройдет мимо свомии липкими рученками
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24.11.2025 21:43 Відповісти
Це якраз підтерджує, що потрібно негайно відмовитись (ВР законом повинна заборонити Зелендічам закулісні договорнячки, бо він не має повноважень вирішувати територіальні питання) від закритих обсмоктувань і всі перемовини повинні проходити при відкритих дверях. Така міра є необхідністю і змусить трампівське шобло керуватись Міжнародним правом, а не хотєньками плюгавого недоноска.
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24.11.2025 22:14 Відповісти
План кремля выполняют - обсуждают, обсуждают, обсуждают...
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25.11.2025 02:21 Відповісти
Мразота зеленая. Все отвечать будете, переговорщики...
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25.11.2025 05:57 Відповісти
 
 