Путін назвав перший проєкт "мирного плану" США можливою основою врегулювання

Диктатор Росії Володимир Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що перший проєкт "мирного плану", підготовлений з адміністрацією Дональда Трампа, може стати основою для "остаточного мирного врегулювання".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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У Кремлі зазначили, що президенти обговорили двосторонні відносини та дипломатичні зусилля щодо російсько-української війни, зокрема у контексті нового американського "мирного плану".

"Володимир Путін зазначив, що пропозиції у тому варіанті, з якими ми ознайомились, йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі на Алясці і в принципі можуть бути закладені в основу остаточного мирного врегулювання", - заявили у Кремлі.

Також у комюніке повідомили, що Ердоган висловив готовність сприяти переговорному процесу та запропонував Стамбул як можливий майданчик для переговорів.

Нагадаємо, 24 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним. Під час розмови сторони порушили тему шляхів завершення війни проти України.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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