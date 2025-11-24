Путін назвав перший проєкт "мирного плану" США можливою основою врегулювання
Диктатор Росії Володимир Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що перший проєкт "мирного плану", підготовлений з адміністрацією Дональда Трампа, може стати основою для "остаточного мирного врегулювання".
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
У Кремлі зазначили, що президенти обговорили двосторонні відносини та дипломатичні зусилля щодо російсько-української війни, зокрема у контексті нового американського "мирного плану".
"Володимир Путін зазначив, що пропозиції у тому варіанті, з якими ми ознайомились, йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі на Алясці і в принципі можуть бути закладені в основу остаточного мирного врегулювання", - заявили у Кремлі.
Також у комюніке повідомили, що Ердоган висловив готовність сприяти переговорному процесу та запропонував Стамбул як можливий майданчик для переговорів.
Нагадаємо, 24 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним. Під час розмови сторони порушили тему шляхів завершення війни проти України.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Ну шо, ждуни миру - провернули вас в сто десятий раз.
Тобто: кацапи до 28 пунктів ще можуть додати свої.