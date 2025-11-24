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Новини Мирний план США
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Путін назвав перший проєкт "мирного плану" США можливою основою врегулювання

путін

Диктатор Росії Володимир Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що перший проєкт "мирного плану", підготовлений з адміністрацією Дональда Трампа, може стати основою для "остаточного мирного врегулювання".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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У Кремлі зазначили, що президенти обговорили двосторонні відносини та дипломатичні зусилля щодо російсько-української війни, зокрема у контексті нового американського "мирного плану".

"Володимир Путін зазначив, що пропозиції у тому варіанті, з якими ми ознайомились, йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі на Алясці і в принципі можуть бути закладені в основу остаточного мирного врегулювання", - заявили у Кремлі.

Також у комюніке повідомили, що Ердоган висловив готовність сприяти переговорному процесу та запропонував Стамбул як можливий майданчик для переговорів.

Нагадаємо, 24 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним. Під час розмови сторони порушили тему шляхів завершення війни проти України.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

путін володимир (25463) США (26703) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+6
перший пункт це уйти з Донецької...куйло пнх
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24.11.2025 17:09 Відповісти
+6
довгенько ще рудому буде ця Аляска відригуватись.. попереджали ж дебіла - тільки зустрінься з ******, і ти вже будеш винен йому стільки, що й не уявляєш.. думав шахрай девелопер переграє.. той між розмовами про половців та печенігів таки встромив щось
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24.11.2025 17:14 Відповісти
+3
Може стати. Основою для...
Ну шо, ждуни миру - провернули вас в сто десятий раз.
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24.11.2025 17:09 Відповісти
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Чіпляється, сволота, за соломинку...
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24.11.2025 17:09 Відповісти
перший пункт це уйти з Донецької...куйло пнх
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24.11.2025 17:09 Відповісти
крємльовські хотєлки

.
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24.11.2025 17:17 Відповісти
Може стати. Основою для...
Ну шо, ждуни миру - провернули вас в сто десятий раз.
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24.11.2025 17:09 Відповісти
Тим часом, FT пише, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19.
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24.11.2025 17:09 Відповісти
нічого вже не залишилось від першого
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24.11.2025 17:14 Відповісти
довгенько ще рудому буде ця Аляска відригуватись.. попереджали ж дебіла - тільки зустрінься з ******, і ти вже будеш винен йому стільки, що й не уявляєш.. думав шахрай девелопер переграє.. той між розмовами про половців та печенігів таки встромив щось
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24.11.2025 17:14 Відповісти
Він вже давно не пам'ятає що була Аляска, а вот фото його походеньок получає регулярно
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24.11.2025 17:33 Відповісти
Тут ключове: назвати кацапський "план" дмітрієва планом США...

Тобто: кацапи до 28 пунктів ще можуть додати свої.
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24.11.2025 17:19 Відповісти
вітька з вовкой його писали
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24.11.2025 17:25 Відповісти
А чому б ***** дійсно так не вважати. Сам цей ,,мирний план,, і писав. Просто для Трампа його на англійську переклали. Бо в плані всі хатєлки московського упиря ще з початку повномасштабної війни. Все що він проголошував є у цьому плані.
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24.11.2025 17:25 Відповісти
Навіщо перекладати, трампонутий все одно не читає.
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24.11.2025 17:30 Відповісти
Мав наувазі для радників цього дурка.
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24.11.2025 17:38 Відповісти
Що це ху....ло говорить, піськов сказав що в валіза ничего не було, а він все там бачить
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24.11.2025 17:28 Відповісти
Передбачаю. Новий план Рашка відхилить,санкції посилять але одночасно посиляться і обстріли кацапською мразью наших міст і сіл....
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24.11.2025 17:37 Відповісти
Пістуй з України, пацюк плєшивий.
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24.11.2025 17:40 Відповісти
Американці признались, що цей план писав кремль. Пуйло пропустив новину.
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24.11.2025 17:41 Відповісти
Ні про що
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24.11.2025 17:45 Відповісти
Вибачаюсь за французьку, - він в черговий раз *******, це його стиль.
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24.11.2025 19:02 Відповісти
 
 