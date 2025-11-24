РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9974 посетителя онлайн
Новости Мирный план Трампа
2 287 18

Путин назвал первый проект "мирного плана" США возможной основой урегулирования

путін

Диктатор России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что первый проект "мирного плана", подготовленный с администрацией Дональда Трампа, может стать основой для "окончательного мирного урегулирования".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Кремле отметили, что президенты обсудили двусторонние отношения и дипломатические усилия по российско-украинской войне, в частности в контексте нового американского "мирного плана".

"Владимир Путин отметил, что предложения в том варианте, с которыми мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече на Аляске и в принципе могут быть заложены в основу окончательного мирного урегулирования", - заявили в Кремле.

Также в коммюнике сообщили, что Эрдоган выразил готовность содействовать переговорному процессу и предложил Стамбул в качестве возможной площадки для переговоров.

Напомним, 24 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным. Во время разговора стороны затронули тему путей завершения войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путина нужно заставить сесть за стол переговоров, - премьер Швеции Кристерссон

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стармер о мирных переговорах по прекращению войны в Украине: Впереди еще много работы

Автор: 

путин владимир (32457) США (28368) война в Украине (6951)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
перший пункт це уйти з Донецької...куйло пнх
показать весь комментарий
24.11.2025 17:09 Ответить
+3
довгенько ще рудому буде ця Аляска відригуватись.. попереджали ж дебіла - тільки зустрінься з ******, і ти вже будеш винен йому стільки, що й не уявляєш.. думав шахрай девелопер переграє.. той між розмовами про половців та печенігів таки встромив щось
показать весь комментарий
24.11.2025 17:14 Ответить
+2
Може стати. Основою для...
Ну шо, ждуни миру - провернули вас в сто десятий раз.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чіпляється, сволота, за соломинку...
показать весь комментарий
24.11.2025 17:09 Ответить
перший пункт це уйти з Донецької...куйло пнх
показать весь комментарий
24.11.2025 17:09 Ответить
крємльовські хотєлки

.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:17 Ответить
Може стати. Основою для...
Ну шо, ждуни миру - провернули вас в сто десятий раз.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:09 Ответить
Тим часом, FT пише, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:09 Ответить
нічого вже не залишилось від першого
показать весь комментарий
24.11.2025 17:14 Ответить
довгенько ще рудому буде ця Аляска відригуватись.. попереджали ж дебіла - тільки зустрінься з ******, і ти вже будеш винен йому стільки, що й не уявляєш.. думав шахрай девелопер переграє.. той між розмовами про половців та печенігів таки встромив щось
показать весь комментарий
24.11.2025 17:14 Ответить
Він вже давно не пам'ятає що була Аляска, а вот фото його походеньок получає регулярно
показать весь комментарий
24.11.2025 17:33 Ответить
Тут ключове: назвати кацапський "план" дмітрієва планом США...

Тобто: кацапи до 28 пунктів ще можуть додати свої.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:19 Ответить
вітька з вовкой його писали
показать весь комментарий
24.11.2025 17:25 Ответить
А чому б ***** дійсно так не вважати. Сам цей ,,мирний план,, і писав. Просто для Трампа його на англійську переклали. Бо в плані всі хатєлки московського упиря ще з початку повномасштабної війни. Все що він проголошував є у цьому плані.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:25 Ответить
Навіщо перекладати, трампонутий все одно не читає.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:30 Ответить
Мав наувазі для радників цього дурка.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:38 Ответить
Що це ху....ло говорить, піськов сказав що в валіза ничего не було, а він все там бачить
показать весь комментарий
24.11.2025 17:28 Ответить
Передбачаю. Новий план Рашка відхилить,санкції посилять але одночасно посиляться і обстріли кацапською мразью наших міст і сіл....
показать весь комментарий
24.11.2025 17:37 Ответить
Пістуй з України, пацюк плєшивий.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:40 Ответить
Американці признались, що цей план писав кремль. Пуйло пропустив новину.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:41 Ответить
Ні про що
показать весь комментарий
24.11.2025 17:45 Ответить
 
 