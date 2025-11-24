Путин назвал первый проект "мирного плана" США возможной основой урегулирования
Диктатор России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что первый проект "мирного плана", подготовленный с администрацией Дональда Трампа, может стать основой для "окончательного мирного урегулирования".
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В Кремле отметили, что президенты обсудили двусторонние отношения и дипломатические усилия по российско-украинской войне, в частности в контексте нового американского "мирного плана".
"Владимир Путин отметил, что предложения в том варианте, с которыми мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече на Аляске и в принципе могут быть заложены в основу окончательного мирного урегулирования", - заявили в Кремле.
Также в коммюнике сообщили, что Эрдоган выразил готовность содействовать переговорному процессу и предложил Стамбул в качестве возможной площадки для переговоров.
Напомним, 24 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным. Во время разговора стороны затронули тему путей завершения войны против Украины.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Ну шо, ждуни миру - провернули вас в сто десятий раз.
Тобто: кацапи до 28 пунктів ще можуть додати свої.