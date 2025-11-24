Путин назвал первый проект "мирного плана" США возможной основой урегулирования

Диктатор России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что первый проект "мирного плана", подготовленный с администрацией Дональда Трампа, может стать основой для "окончательного мирного урегулирования".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В Кремле отметили, что президенты обсудили двусторонние отношения и дипломатические усилия по российско-украинской войне, в частности в контексте нового американского "мирного плана".

"Владимир Путин отметил, что предложения в том варианте, с которыми мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече на Аляске и в принципе могут быть заложены в основу окончательного мирного урегулирования", - заявили в Кремле.

Также в коммюнике сообщили, что Эрдоган выразил готовность содействовать переговорному процессу и предложил Стамбул в качестве возможной площадки для переговоров.

Напомним, 24 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным. Во время разговора стороны затронули тему путей завершения войны против Украины.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

