Путина нужно заставить сесть за стол переговоров, - премьер Швеции Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что главу Кремля Владимира Путина необходимо заставить сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Комментируя мирный процесс после встречи лидеров ЕС, он подчеркнул: "В интересах Швеции, чтобы агрессия России против соседних стран никогда не принесла ей плодов. Иначе то, что сегодня происходит в Украине, завтра может коснуться кого-то из нас в ЕС".
Кристерссон также назвал очевидным то, что Путина "нужно заставить сесть за стол переговоров".
Премьер призвал усилить давление на Россию путем конфискации ее активов в европейской юрисдикции: "Эти деньги будут использованы для укрепления обороны Украины и компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине".
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
• Ніяких обмежень для ЗСУ.
• Немає вето на вибір союзів (НАТО або ЄС).
• Рішення про Україну та Європу приймаються лише за їхньої участі.
• Україна не відмовиться від мови, віри та ідентичності.
Родичі убитих ******* пасажирів, рейсу MH-17, керівництва Польщі в Смоленську, тисяч Українцівб тисячі Сирійців, Лівійців, чекають і чекають, на дієву реакцію Світової спільноти в ООН, ОБСЄ, ПАРЄ,….. А ******, перелякався до всрачу, лише свого кухаря пригожина…..
А може треба казати так: ...щоб путін приповз на переговори після колапсу кацапії...?
А він, путін, уже років 10 живе на своєму ранчо в Мар-а-Лаґо, Флорида.
Розважається на повну. Політикою не цікавиться. Часом з Трампом грає у ґольф.
Всі з етузіазмом пишуть якийсь "план", на який ***** начхати.
Там же не дихне, як не збрехне