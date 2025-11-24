РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9974 посетителя онлайн
Новости Мирный план Трампа
492 18

Путина нужно заставить сесть за стол переговоров, - премьер Швеции Кристерссон

Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что главу Кремля Владимира Путина необходимо заставить сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментируя мирный процесс после встречи лидеров ЕС, он подчеркнул: "В интересах Швеции, чтобы агрессия России против соседних стран никогда не принесла ей плодов. Иначе то, что сегодня происходит в Украине, завтра может коснуться кого-то из нас в ЕС".

Кристерссон также назвал очевидным то, что Путина "нужно заставить сесть за стол переговоров".

Премьер призвал усилить давление на Россию путем конфискации ее активов в европейской юрисдикции: "Эти деньги будут использованы для укрепления обороны Украины и компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стармер о мирных переговорах по прекращению войны в Украине: Впереди еще много работы

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работа над "репарационным займом" Украине становится более неотложной на фоне обсуждения "мирного плана", - Еврокомиссия

Автор: 

путин владимир (32457) Швеция (1069) Ульф Кристерссон (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Так у чому справа, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон? Вперед!!!
показать весь комментарий
24.11.2025 17:01 Ответить
+2
Добре. Сів путін за стіл переговорів. І що? Висуне, наприклад, умови повної окупації України та ще контролю над всією Східною Європою.

А може треба казати так: ...щоб путін приповз на переговори після колапсу кацапії...?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:05 Ответить
+2
Очевидно що кремлівська гнида поки має змогу воювать,ні на які переговори не піде.Всі ці заклики без інструментів впливу він сприймає як базікання євролохів.З ними треба говорить просто.З 1 грудня зупинка вогню-ні,негайна конфіскація і передача Україні заморожених звр.Не спрацювало.10 грудня зупинка вогню-ні,Україні дають 300 Таурас і арештовують тіньовий флот і т.д.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тим часом, FT пише, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:54 Ответить
• Жодного правового визнання окупації.
• Ніяких обмежень для ЗСУ.
• Немає вето на вибір союзів (НАТО або ЄС).
• Рішення про Україну та Європу приймаються лише за їхньої участі.
• Україна не відмовиться від мови, віри та ідентичності.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:55 Ответить
Треба ж чимось займатися
показать весь комментарий
24.11.2025 17:37 Ответить
Так у чому справа, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон? Вперед!!!
показать весь комментарий
24.11.2025 17:01 Ответить
Як мінімум у двох з головних гравців свій ...гейт сьогодні , а третього гей-гей погонялу в Кремлі теж не святого любітяля пупіков у мальчікав , в них духу не вистачає поставити на місце. Особливо у претендента на премію миру ім Нобеля. Бо премій миру за приборкання людожера , закривавленного останками жертви, не дають .
показать весь комментарий
24.11.2025 17:32 Ответить
Скільки уже з 2014 року було заяв, висловлень, констатацій щодо фактів воєнного злочинця ******!?!?
Родичі убитих ******* пасажирів, рейсу MH-17, керівництва Польщі в Смоленську, тисяч Українцівб тисячі Сирійців, Лівійців, чекають і чекають, на дієву реакцію Світової спільноти в ООН, ОБСЄ, ПАРЄ,….. А ******, перелякався до всрачу, лише свого кухаря пригожина…..
показать весь комментарий
24.11.2025 17:02 Ответить
Добре. Сів путін за стіл переговорів. І що? Висуне, наприклад, умови повної окупації України та ще контролю над всією Східною Європою.

А може треба казати так: ...щоб путін приповз на переговори після колапсу кацапії...?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:05 Ответить
По перше ще ху...ло не вирішило, кто з ху...лят поїде на зустріч, двійники ще не вирішили.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:37 Ответить
мордовська копія.

А він, путін, уже років 10 живе на своєму ранчо в Мар-а-Лаґо, Флорида.

Розважається на повну. Політикою не цікавиться. Часом з Трампом грає у ґольф.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:44 Ответить
Та змусити не за стіл перемовин сісти, а посадити падаль плешиву на електричний стілець за рішенням Міжнародного трибуналу.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:16 Ответить
Очевидно що кремлівська гнида поки має змогу воювать,ні на які переговори не піде.Всі ці заклики без інструментів впливу він сприймає як базікання євролохів.З ними треба говорить просто.З 1 грудня зупинка вогню-ні,негайна конфіскація і передача Україні заморожених звр.Не спрацювало.10 грудня зупинка вогню-ні,Україні дають 300 Таурас і арештовують тіньовий флот і т.д.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:17 Ответить
може ти й в Діда Мороза віриш
показать весь комментарий
24.11.2025 17:21 Ответить
З якою метою цікавишся?Ти дід мороз?Хочеш запропонувать провести корпоратив?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:54 Ответить
Хоч один тверезий погляд.
Всі з етузіазмом пишуть якийсь "план", на який ***** начхати.
показать весь комментарий
24.11.2025 17:21 Ответить
Його потрібно змусити сісти на лаву підсудних в Нюренбергу 2!
показать весь комментарий
24.11.2025 17:28 Ответить
Спочатку треба ДРУЗЯМ ПАРТНЕРАМ ЗМУСИТИ вову до виконання конституції у своєму борделі на Банковій . Бо чого коштуватиме той мир, коли він твориться не задля правової європейської держави а під владних виблдків мафії АЛІБАБИ ?
показать весь комментарий
24.11.2025 17:36 Ответить
Детский сад...
Там же не дихне, як не збрехне
показать весь комментарий
24.11.2025 17:33 Ответить
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що главу Кремля Володимира Путіна необхідно змусити сісти за стіл переговорів. ЦЕ Є КУЙНЯ ВЖЕ ЧОТИРИ РОКИ....ДАЙТЕ УКРАЇНІ СТІЛЬКИ ******** ЗБРОЇ.ЩОБ КУЙЛО САМ ПРОСИВСЯ НА ПЕРЕГОВОРИ...
показать весь комментарий
24.11.2025 18:25 Ответить
 
 