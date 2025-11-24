Путина нужно заставить сесть за стол переговоров, - премьер Швеции Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что главу Кремля Владимира Путина необходимо заставить сесть за стол переговоров.

Комментируя мирный процесс после встречи лидеров ЕС, он подчеркнул: "В интересах Швеции, чтобы агрессия России против соседних стран никогда не принесла ей плодов. Иначе то, что сегодня происходит в Украине, завтра может коснуться кого-то из нас в ЕС".

Кристерссон также назвал очевидным то, что Путина "нужно заставить сесть за стол переговоров".

Премьер призвал усилить давление на Россию путем конфискации ее активов в европейской юрисдикции: "Эти деньги будут использованы для укрепления обороны Украины и компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине".

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

