Работа над "репарационным займом" Украине становится более неотложной на фоне обсуждения "мирного плана", - Еврокомиссия

Еврокомиссия хочет привлечь для "репарационного займа" дополнительные €25 млрд росактивов

Европейская комиссия продолжает работать над проектом предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России в 2026-2027 годах, несмотря на переговоры по мирному плану.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Пиньо подтвердила, что инициатива не снята с повестки дня: "Что касается "репарационного займа"... работа с нашей стороны продолжается, как и предполагалось".

На фоне начала обсуждения мирного плана для Украины пресс-секретарь отметила, что важность проекта возрастает: "работа над предоставлением Украине "репарационных займов" становится еще более неотложной теперь также на этом фоне".

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Витріть слюні. Який сором.
24.11.2025 16:52 Ответить
Ага, щоб в України було менше козирів на переговорах, зокрема торгу за російські активи - варто вже зразу їх оформити як "репараційну позику", гарантією якої буде гіпотетична виплата репарацій росією, тобто фактично - продовження війни.
24.11.2025 16:58 Ответить
 
 