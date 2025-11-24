Работа над "репарационным займом" Украине становится более неотложной на фоне обсуждения "мирного плана", - Еврокомиссия

Европейская комиссия продолжает работать над проектом предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России в 2026-2027 годах, несмотря на переговоры по мирному плану.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пиньо подтвердила, что инициатива не снята с повестки дня: "Что касается "репарационного займа"... работа с нашей стороны продолжается, как и предполагалось".

На фоне начала обсуждения мирного плана для Украины пресс-секретарь отметила, что важность проекта возрастает: "работа над предоставлением Украине "репарационных займов" становится еще более неотложной теперь также на этом фоне".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США остается единственным в поддержке Украины для достижения справедливого мира, - спикер Джонсон

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мирного плана" из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует, - ОП