Работа над "репарационным займом" Украине становится более неотложной на фоне обсуждения "мирного плана", - Еврокомиссия
Европейская комиссия продолжает работать над проектом предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России в 2026-2027 годах, несмотря на переговоры по мирному плану.
Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Пиньо подтвердила, что инициатива не снята с повестки дня: "Что касается "репарационного займа"... работа с нашей стороны продолжается, как и предполагалось".
На фоне начала обсуждения мирного плана для Украины пресс-секретарь отметила, что важность проекта возрастает: "работа над предоставлением Украине "репарационных займов" становится еще более неотложной теперь также на этом фоне".
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
sky hawkA4
показать весь комментарий24.11.2025 16:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex Rozhenko #597231
показать весь комментарий24.11.2025 16:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль