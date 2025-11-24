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Новини Мирний план США Репарації з Росії
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Робота над "репараційною позикою" Україні стає більш невідкладною на тлі обговорення "мирного плану", - Єврокомісія

Єврокомісія хоче залучити для "репараційної позики" додаткові €25 млрд росактивів

Європейська комісія продовжує працювати над проєктом надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії в 2026-2027 роках, незважаючи на перемовини щодо мирного плану.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Піньо підтвердила, що ініціатива не знята з порядку денного: "Щодо "репараційної позики"… робота з нашого боку триває, як і передбачалося".

На тлі початку обговорення мирного плану для України речниця зазначила, що важливість проєкту зростає: "робота над наданням Україні "репараційних позик" стає ще більш невідкладною тепер також на цьому тлі".

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Єврокомісія (2448) США (26703) заморожені активи (877)
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Витріть слюні. Який сором.
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24.11.2025 16:52 Відповісти
Ага, щоб в України було менше козирів на переговорах, зокрема торгу за російські активи - варто вже зразу їх оформити як "репараційну позику", гарантією якої буде гіпотетична виплата репарацій росією, тобто фактично - продовження війни.
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24.11.2025 16:58 Відповісти
 
 