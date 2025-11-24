Робота над "репараційною позикою" Україні стає більш невідкладною на тлі обговорення "мирного плану", - Єврокомісія

Європейська комісія продовжує працювати над проєктом надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії в 2026-2027 роках, незважаючи на перемовини щодо мирного плану.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Піньо підтвердила, що ініціатива не знята з порядку денного: "Щодо "репараційної позики"… робота з нашого боку триває, як і передбачалося".

На тлі початку обговорення мирного плану для України речниця зазначила, що важливість проєкту зростає: "робота над наданням Україні "репараційних позик" стає ще більш невідкладною тепер також на цьому тлі".

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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