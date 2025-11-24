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Новини Мирний план США
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Путіна потрібно змусити сісти за стіл переговорів, - прем’єр Швеції Крістерссон

Крістерссон

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що главу Кремля Володимира Путіна необхідно змусити сісти за стіл переговорів.

Про це інформує The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Коментуючи мирний процес після зустрічі лідерів ЄС, він наголосив: "У інтересах Швеції, щоб агресія Росії проти сусідніх країн ніколи не принесла їй плодів. Інакше те, що сьогодні відбувається в Україні, завтра може торкнутися когось із нас в ЄС".

Крістерссон також назвав очевидним те, що Путіна "потрібно змусити сісти за стіл переговорів".

Прем’єр закликав посилити тиск на Росію шляхом конфіскації її активів у європейській юрисдикції: "Ці гроші будуть використані для зміцнення оборони України та компенсації збитків, завданих Росії Україні".

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

путін володимир (25463) Швеція (1119) Крістерссон Ульф (31)
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Топ коментарі
+4
Добре. Сів путін за стіл переговорів. І що? Висуне, наприклад, умови повної окупації України та ще контролю над всією Східною Європою.

А може треба казати так: ...щоб путін приповз на переговори після колапсу кацапії...?
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24.11.2025 17:05 Відповісти
+3
Його потрібно змусити сісти на лаву підсудних в Нюренбергу 2!
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24.11.2025 17:28 Відповісти
+2
• Жодного правового визнання окупації.
• Ніяких обмежень для ЗСУ.
• Немає вето на вибір союзів (НАТО або ЄС).
• Рішення про Україну та Європу приймаються лише за їхньої участі.
• Україна не відмовиться від мови, віри та ідентичності.
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24.11.2025 16:55 Відповісти
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Тим часом, FT пише, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19.
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24.11.2025 16:54 Відповісти
• Жодного правового визнання окупації.
• Ніяких обмежень для ЗСУ.
• Немає вето на вибір союзів (НАТО або ЄС).
• Рішення про Україну та Європу приймаються лише за їхньої участі.
• Україна не відмовиться від мови, віри та ідентичності.
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24.11.2025 16:55 Відповісти
Треба ж чимось займатися
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24.11.2025 17:37 Відповісти
Як мінімум у двох з головних гравців свій ...гейт сьогодні , а третього гей-гей погонялу в Кремлі теж не святого любітяля пупіков у мальчікав , в них духу не вистачає поставити на місце. Особливо у претендента на премію миру ім Нобеля. Бо премій миру за приборкання людожера , закривавленного останками жертви, не дають .
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24.11.2025 17:32 Відповісти
Скільки уже з 2014 року було заяв, висловлень, констатацій щодо фактів воєнного злочинця ******!?!?
Родичі убитих ******* пасажирів, рейсу MH-17, керівництва Польщі в Смоленську, тисяч Українцівб тисячі Сирійців, Лівійців, чекають і чекають, на дієву реакцію Світової спільноти в ООН, ОБСЄ, ПАРЄ,….. А ******, перелякався до всрачу, лише свого кухаря пригожина…..
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24.11.2025 17:02 Відповісти
Добре. Сів путін за стіл переговорів. І що? Висуне, наприклад, умови повної окупації України та ще контролю над всією Східною Європою.

А може треба казати так: ...щоб путін приповз на переговори після колапсу кацапії...?
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24.11.2025 17:05 Відповісти
По перше ще ху...ло не вирішило, кто з ху...лят поїде на зустріч, двійники ще не вирішили.
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24.11.2025 17:37 Відповісти
мордовська копія.

А він, путін, уже років 10 живе на своєму ранчо в Мар-а-Лаґо, Флорида.

Розважається на повну. Політикою не цікавиться. Часом з Трампом грає у ґольф.
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24.11.2025 17:44 Відповісти
Та змусити не за стіл перемовин сісти, а посадити падаль плешиву на електричний стілець за рішенням Міжнародного трибуналу.
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24.11.2025 17:16 Відповісти
Очевидно що кремлівська гнида поки має змогу воювать,ні на які переговори не піде.Всі ці заклики без інструментів впливу він сприймає як базікання євролохів.З ними треба говорить просто.З 1 грудня зупинка вогню-ні,негайна конфіскація і передача Україні заморожених звр.Не спрацювало.10 грудня зупинка вогню-ні,Україні дають 300 Таурас і арештовують тіньовий флот і т.д.
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24.11.2025 17:17 Відповісти
може ти й в Діда Мороза віриш
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24.11.2025 17:21 Відповісти
З якою метою цікавишся?Ти дід мороз?Хочеш запропонувать провести корпоратив?
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24.11.2025 17:54 Відповісти
Хоч один тверезий погляд.
Всі з етузіазмом пишуть якийсь "план", на який ***** начхати.
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24.11.2025 17:21 Відповісти
Його потрібно змусити сісти на лаву підсудних в Нюренбергу 2!
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24.11.2025 17:28 Відповісти
Спочатку треба ДРУЗЯМ ПАРТНЕРАМ ЗМУСИТИ вову до виконання конституції у своєму борделі на Банковій . Бо чого коштуватиме той мир, коли він твориться не задля правової європейської держави а під владних виблдків мафії АЛІБАБИ ?
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24.11.2025 17:36 Відповісти
Детский сад...
Там же не дихне, як не збрехне
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24.11.2025 17:33 Відповісти
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що главу Кремля Володимира Путіна необхідно змусити сісти за стіл переговорів. ЦЕ Є КУЙНЯ ВЖЕ ЧОТИРИ РОКИ....ДАЙТЕ УКРАЇНІ СТІЛЬКИ ******** ЗБРОЇ.ЩОБ КУЙЛО САМ ПРОСИВСЯ НА ПЕРЕГОВОРИ...
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24.11.2025 18:25 Відповісти
***** needs to be forced to the defendant's dock in The Hague, not to the negotiating table.
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24.11.2025 19:20 Відповісти
 
 