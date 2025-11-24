Путіна потрібно змусити сісти за стіл переговорів, - прем’єр Швеції Крістерссон

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що главу Кремля Володимира Путіна необхідно змусити сісти за стіл переговорів.

Про це інформує The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Коментуючи мирний процес після зустрічі лідерів ЄС, він наголосив: "У інтересах Швеції, щоб агресія Росії проти сусідніх країн ніколи не принесла їй плодів. Інакше те, що сьогодні відбувається в Україні, завтра може торкнутися когось із нас в ЄС".

Крістерссон також назвав очевидним те, що Путіна "потрібно змусити сісти за стіл переговорів".

Прем’єр закликав посилити тиск на Росію шляхом конфіскації її активів у європейській юрисдикції: "Ці гроші будуть використані для зміцнення оборони України та компенсації збитків, завданих Росії Україні".

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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