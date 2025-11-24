Стармер про мирні переговори щодо припинення війни в Україні: Попереду ще багато роботи

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відзначив прогрес у переговорах про встановлення миру в Україні, однак наголосив, що попереду ще багато роботи. Він зазначив, що будь-яка мирна угода щодо України має бути справедливою та тривалою.

Його заяву цитує Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що сказав Стармер про переговори?

"Усі абсолютно зосереджені на тому, чого ми маємо досягти, а саме справедливого і тривалого миру. Обидва ці слова мають значення. Мир має бути справедливим, і, очевидно, питання, що стосуються України, мають вирішуватися Україною, але він також має бути тривалим і стійким",- сказав глава британського уряду.

Стармер також зауважив, що "попереду ще багато роботи".

Зустріч "Коаліції охочих"

"Як ви знаєте, разом із президентом Франції Макроном я очолюю "коаліцію охочих", групу країн, які надають підтримку Україні, зокрема в плані потенціалу, і зараз я планую, що ми зустрінемося завтра (25 листопада, - ред.) у віртуальному форматі", - сказав очільник уряду Британії.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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