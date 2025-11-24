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Стармер про мирні переговори щодо припинення війни в Україні: Попереду ще багато роботи

стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відзначив прогрес у переговорах про встановлення миру в Україні, однак наголосив, що попереду ще багато роботи. Він зазначив, що будь-яка мирна угода щодо України має бути справедливою та тривалою.

Його заяву цитує Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що сказав Стармер про переговори?

"Усі абсолютно зосереджені на тому, чого ми маємо досягти, а саме справедливого і тривалого миру. Обидва ці слова мають значення. Мир має бути справедливим, і, очевидно, питання, що стосуються України, мають вирішуватися Україною, але він також має бути тривалим і стійким",- сказав глава британського уряду.

Стармер також зауважив, що "попереду ще багато роботи".

Зустріч "Коаліції охочих"

"Як ви знаєте, разом із президентом Франції Макроном я очолюю "коаліцію охочих", групу країн, які надають підтримку Україні, зокрема в плані потенціалу, і зараз я планую, що ми зустрінемося завтра (25 листопада, - ред.) у віртуальному форматі", - сказав очільник уряду Британії.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Велика Британія (5969) перемовини (3807) Стармер Кір (369)
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цього разу в анголу змоталися!
а наступного? в парагвай?
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24.11.2025 16:53 Відповісти
Цікаві деталі переговорів:
"Переговори між США та Україною вчора ледь не зірвалися ще до їх початку: атмосфера була дуже напружена, - перший заступник міністра закордонних справ України Кислиця у коментарі Financial Times. Щоб знизити напругу й повернути процес у конструктивне русло, знадобилося майже дві години переговорів між Єрмаком і Рубіо."
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24.11.2025 17:16 Відповісти
Таки "так". На пару років кацапів вистачить. Продовжуйте "редагування" і труп ***** повісять на паркані в Огарьово...
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24.11.2025 17:24 Відповісти
А каким пунктом в этом "плане" идет поставка минимум 500 баллистических ракет в месяц для Украины?
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24.11.2025 19:45 Відповісти
 
 