Стармер о мирных переговорах по прекращению войны в Украине: Впереди еще много работы
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил прогресс в переговорах об установлении мира в Украине, однако подчеркнул, что впереди еще много работы. Он отметил, что любое мирное соглашение по Украине должно быть справедливым и долгосрочным.
Его заявление цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Что сказал Стармер о переговорах?
"Все абсолютно сосредоточены на том, чего мы должны достичь, а именно справедливого и прочного мира. Оба эти слова имеют значение. Мир должен быть справедливым, и, очевидно, вопросы, касающиеся Украины, должны решаться Украиной, но он также должен быть прочным и устойчивым", - сказал глава британского правительства.
Стармер также отметил, что "впереди еще много работы".
Встреча "Коалиции желающих"
"Как вы знаете, вместе с президентом Франции Макроном я возглавляю "коалицию желающих", группу стран, которые оказывают поддержку Украине, в частности в плане потенциала, и сейчас я планирую, что мы встретимся завтра (25 ноября, - ред.) в виртуальном формате", - сказал глава правительства Великобритании.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а наступного? в парагвай?
"Переговори між США та Україною вчора ледь не зірвалися ще до їх початку: атмосфера була дуже напружена, - перший заступник міністра закордонних справ України Кислиця у коментарі Financial Times. Щоб знизити напругу й повернути процес у конструктивне русло, знадобилося майже дві години переговорів між Єрмаком і Рубіо."