Стармер о мирных переговорах по прекращению войны в Украине: Впереди еще много работы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил прогресс в переговорах об установлении мира в Украине, однако подчеркнул, что впереди еще много работы. Он отметил, что любое мирное соглашение по Украине должно быть справедливым и долгосрочным.

Его заявление цитирует Sky News

Что сказал Стармер о переговорах?

"Все абсолютно сосредоточены на том, чего мы должны достичь, а именно справедливого и прочного мира. Оба эти слова имеют значение. Мир должен быть справедливым, и, очевидно, вопросы, касающиеся Украины, должны решаться Украиной, но он также должен быть прочным и устойчивым", - сказал глава британского правительства.

Стармер также отметил, что "впереди еще много работы".

Встреча "Коалиции желающих"

"Как вы знаете, вместе с президентом Франции Макроном я возглавляю "коалицию желающих", группу стран, которые оказывают поддержку Украине, в частности в плане потенциала, и сейчас я планирую, что мы встретимся завтра (25 ноября, - ред.) в виртуальном формате", - сказал глава правительства Великобритании.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

