385 3

Стармер о мирных переговорах по прекращению войны в Украине: Впереди еще много работы

стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил прогресс в переговорах об установлении мира в Украине, однако подчеркнул, что впереди еще много работы. Он отметил, что любое мирное соглашение по Украине должно быть справедливым и долгосрочным.

Его заявление цитирует Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Что сказал Стармер о переговорах?

"Все абсолютно сосредоточены на том, чего мы должны достичь, а именно справедливого и прочного мира. Оба эти слова имеют значение. Мир должен быть справедливым, и, очевидно, вопросы, касающиеся Украины, должны решаться Украиной, но он также должен быть прочным и устойчивым", - сказал глава британского правительства.

Стармер также отметил, что "впереди еще много работы".

Встреча "Коалиции желающих"

"Как вы знаете, вместе с президентом Франции Макроном я возглавляю "коалицию желающих", группу стран, которые оказывают поддержку Украине, в частности в плане потенциала, и сейчас я планирую, что мы встретимся завтра (25 ноября, - ред.) в виртуальном формате", - сказал глава правительства Великобритании.

Читайте также: Украина, США, Европа и РФ будут модифицировать "мирный план", - помощник Путина Ушаков

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: "Мир не придет за одну ночь": Мерц оценил перспективы завершения войны после Женевы

цього разу в анголу змоталися!
а наступного? в парагвай?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:53 Ответить
Цікаві деталі переговорів:
"Переговори між США та Україною вчора ледь не зірвалися ще до їх початку: атмосфера була дуже напружена, - перший заступник міністра закордонних справ України Кислиця у коментарі Financial Times. Щоб знизити напругу й повернути процес у конструктивне русло, знадобилося майже дві години переговорів між Єрмаком і Рубіо."
показать весь комментарий
24.11.2025 17:16 Ответить
Таки "так". На пару років кацапів вистачить. Продовжуйте "редагування" і труп ***** повісять на паркані в Огарьово...
показать весь комментарий
24.11.2025 17:24 Ответить
 
 