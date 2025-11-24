Переговоры Украины и США в Женеве едва не сорвались из-за "слива" мирного плана в СМИ, - Кислица

Переговоры делегаций Украины и США в Женеве хотя и завершились на позитивной ноте, однако они едва не сорвались из-за напряженной атмосферы еще до начала встречи.

Об этом сообщил газете Financial Times первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Американцы были раздражены

По его словам, в воскресенье утром, 23 ноября, атмосфера в Женеве была "очень напряженной".

Американская делегация прибыла раздраженной из-за утечек информации в СМИ в дни, предшествовавшие встрече, и публичной дискуссии о происхождении первого проекта мирного плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирный план США сократили с 28 пунктов до 19, - FT

"Первые часы были просто... ситуация висела на волоске", - сказал Кислица.

Только после почти двух часов переговоров между главой Офиса президента и руководителем делегации Украины Андреем Ермаком и американской делегацией удалось "снизить градус напряжения" и вернуть диалог в конструктивное русло, добавил чиновник.

"В конце концов, мы смогли отправиться в представительство США и начать настоящий разговор", - резюмировал Кислица.

Читайте также: Путин назвал первый проект "мирного плана" США возможной основой урегулирования

Что предшествовало?