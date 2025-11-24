РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9400 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
4 821 39

Переговоры Украины и США в Женеве едва не сорвались из-за "слива" мирного плана в СМИ, - Кислица

Переговоры США и Украины в Женеве: Кислица рассказал подробности

Переговоры делегаций Украины и США в Женеве хотя и завершились на позитивной ноте, однако они едва не сорвались из-за напряженной атмосферы еще до начала встречи.

Об этом сообщил газете Financial Times первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Американцы были раздражены

По его словам, в воскресенье утром, 23 ноября, атмосфера в Женеве была "очень напряженной".

Американская делегация прибыла раздраженной из-за утечек информации в СМИ в дни, предшествовавшие встрече, и публичной дискуссии о происхождении первого проекта мирного плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирный план США сократили с 28 пунктов до 19, - FT

"Первые часы были просто... ситуация висела на волоске", - сказал Кислица.

Только после почти двух часов переговоров между главой Офиса президента и руководителем делегации Украины Андреем Ермаком и американской делегацией удалось "снизить градус напряжения" и вернуть диалог в конструктивное русло, добавил чиновник.

"В конце концов, мы смогли отправиться в представительство США и начать настоящий разговор", - резюмировал Кислица.

Читайте также: Путин назвал первый проект "мирного плана" США возможной основой урегулирования

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

переговоры (5208) США (28368) Женева (91) Кислица Сергей (194) война в Украине (6951)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Герої! І Єрмак - рятівник України! "Вороги" мирного плану злили інформацію народові України.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:22 Ответить
+22
Ми стояли на краю пропасти! Но сделали огромный шаг вперьод!
показать весь комментарий
24.11.2025 19:20 Ответить
+22
в капитуляции Украины будут виновны СМИ???
показать весь комментарий
24.11.2025 19:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что трамп застиснялся, что онтак надхненно лижет жопу кацапам?
показать весь комментарий
24.11.2025 19:19 Ответить
Ми стояли на краю пропасти! Но сделали огромный шаг вперьод!
показать весь комментарий
24.11.2025 19:20 Ответить
в капитуляции Украины будут виновны СМИ???
показать весь комментарий
24.11.2025 19:21 Ответить
Герої! І Єрмак - рятівник України! "Вороги" мирного плану злили інформацію народові України.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3KJwLNm825A https://www.youtube.com/watch?v=ОМЕЛЯН: Є ДОСЬЄ! Єрмак - це резидент ФСБ. Вони готові ЗДАТИ Зеленського. Українців вирішили РЯТУВАТИ
показать весь комментарий
24.11.2025 19:26 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 19:32 Ответить
Зеленський та Єрмак в роздумах ? Та невже?
показать весь комментарий
24.11.2025 19:33 Ответить
Ага, так хотіли пропхати капітуляцію тихенько, лісом... і не вийшло
Якщо так бояться оприлюднення своїх планів, значить чинять підлу зраду.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:23 Ответить
Надія на одну єдину людину в РИГОделегації АЛІБАБИ - на Кислицю
показать весь комментарий
24.11.2025 19:24 Ответить
Одне тільки слово "Єрмак" роздратує кого завгодно але не його хрипатого слугу в чорному френчі.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:25 Ответить
єрмак успокоїв всіх американців своїм натренірованим апаратом? прилетить до Києва, впаде на коліна: - вова, насінґ персонал, джаст бизнес!!! і вова пойме і простить, канешна... Бо Украіна прєвише всіво. А не бабло, як ви подумали.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:26 Ответить
А в чому була проблема?
Вирішили за спинами людей, по-тихому домовитися, а потім всіх поставити перед фактом?
Пункти мирного плану, це не фотки з бдсм вечірки учасників переговорів.
Нема чого напрягатись!
показать весь комментарий
24.11.2025 19:27 Ответить
Ось шо буває, коли «план» даєш розробити на от..махайсь якомусь там «зятьку». А розгрібати Трампу. Тому і роздратовані. Бо получили по башкі всі. Республіканці Трампа за яйця теж збирались повісити: Трампу пофіг як закінчиться війна, але він не чекав, шо його зроблять «чемберлєном»))₴
показать весь комментарий
24.11.2025 19:32 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/19352 Быть Или:
Ещё одна неприятная вещь: во время сегодняшних переговоров Трампа с Си Цзиньпином китайский генсек указал на необходимость устранения первопричин кризиса, - об этом говорится в официальном https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/zyxw/202511/t20251124_11759133.html заявлении МИД КНР. То есть Китай прямо дал понять, что поддержит только российский вариант соглашений.
Напомню, что "первопричины кризиса" - это российский эвфемизм, использующийся для обозначения путинских "целей СВО", таких как "демилитаризация", "денацификация" и всё остальное.
В этой позиции Китая нет ничего нового, но так как разговор Трампа и Си состоялся именно сегодня, очевидно, главной целью Трампа была попытка узнать, что китайский генсек думает об этих мирных планах. И, как вы понимаете, тот факт, что Китай поддержал российскую версию плана, не придаёт уверенности, что Трамп поддержит украинские и европейские https://t.me/ToBeOr_Official/19343 правки.
Финальной версии документа по итогам переговоров в Женеве пока нет.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:35 Ответить
Стів Віткофф публічно відвідував Велику хоральну синагогу в Санкт-Петербурзі, але це був візит, а не проєкт будівництва.

2. 🕍 Приналежність Кушнера
Джаред Кушнер і його дружина Іванка Трамп є членами православної єврейської громади. Вони дуже віддані своїй вірі, дотримуються Шабату та дотримуються кошерності.
Джаред Кушнер, через свою компанію Kushner Companies, і Стів Віткофф, через Witkoff Group, є двома гігантами нью-йоркської нерухомості. Їхня дружба і професійні шляхи часто перетиналися
показать весь комментарий
24.11.2025 19:37 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/19353 Быть Или:
The Washington Post: финальный документ между США, Украиной и Европой пока что не согласован.
▪️Издание подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что изначальный список пунктов был существенно сокращён, но договора пока нет.
▪️Более того, как сообщает один из источников WaPo, текущая версия основана на изначальном документе, а не на европейском проекте, в который были внесены существенные https://t.me/ToBeOr_Official/19343 доработки.
▪️Европейские предложения были сочтены "полезными", но американцы сфоркусированы на изначальом документе в качестве основы для дискуссий.
▪️У европейцев в данный момент вообще нет ясной картины того, что обсуждается между США и Украиной, - заявил европейский дипломат.
▪️"Мы не за столом. Мы пытаемся попасть за стол, но в данный момент сталкиваемся с некоторым отказом от американцев", - тот же дипломат.
Как бы подтверждение всего вышесказанного. Американцы явно хотят предложить что-то, что приняла бы Россия (ну или хотя бы не дала мгновенный отказ), вместо того, чтобы усилить на неё давление и сделать предложение более приемлемым для Украины
показать весь комментарий
24.11.2025 19:39 Ответить
все що хотів "впарити "кислий",це як рашистський агент "козирний" домовився з такими ж американськими агентами про щось там поп3,14стякати про Україну і війну((((За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану. Джерело: https://censor.net/ua/n3586744- результату поки що нуль цілих куй десятих, але "зеленим сквознячком" подуло по мізгах "мудрого наріду"
показать весь комментарий
24.11.2025 19:40 Ответить
ППЦ)американська делегація прибула роздратованою через зливи у ЗМІ))Та зливи якраз і через їхні змі і поширювали))
показать весь комментарий
24.11.2025 19:46 Ответить
Я так зрозумів, що всі члени делегації - герої боротьби на невидимому фронті, і потім їм бАданга всім видасть нагородну особисту зброю... І собі! Кулемет...
показать весь комментарий
24.11.2025 19:48 Ответить

показать весь комментарий
24.11.2025 19:54 Ответить
в "10"-ку!
показать весь комментарий
24.11.2025 19:58 Ответить
Тепер у нас зявився ще один "герой" - ФСБ-не бидло дєрмак.
показать весь комментарий
24.11.2025 19:51 Ответить
тАтаров і дЄрмак - два хероя однієї війни із кадирівцями і америкосами
показать весь комментарий
24.11.2025 20:00 Ответить
Американськи уйобки мали дуже велике бажання протягнути тишком нишком свій паскудний план за спинами Українців і европейских союзників. Якеж паскудне кодло .
показать весь комментарий
24.11.2025 19:51 Ответить
готують дєрьмака для заміни піськограя?
показать весь комментарий
24.11.2025 19:53 Ответить
Зрадника умєрова, який погодив той план, рятуючи свою басурманську шкуру, злили!
показать весь комментарий
24.11.2025 19:55 Ответить
певно переживають, що рашка в особі памочніка путлєра ушакова, повідомила, що план з 18 пунктів їх не влаштовує
показать весь комментарий
24.11.2025 20:02 Ответить
Знову натяк прямий щоб усі позакривали роти і молилися на єрмака
показать весь комментарий
24.11.2025 20:11 Ответить
И.А. Крылов. ,..и всё ж вы все друзья как не садитесь--- а в музыканты не годитесь...,,
показать весь комментарий
24.11.2025 20:13 Ответить
Алібаба в черговий раз врятував Україну від неминучої катастрофи! Зюзя пообіцяв незабутню романтичну ніч на двох у бункері.
показать весь комментарий
24.11.2025 20:29 Ответить
Ще б трохи злили, і головного підписанта вже б не було. Висів би на Хрещатику.
показать весь комментарий
24.11.2025 20:57 Ответить
Хотіли тишком нишком впарити?
показать весь комментарий
24.11.2025 21:02 Ответить
Ага, пиндосы хотели втихаря путинские хотелки оформить капитуляцией Украины и при этом нехило баблишка срубить но маленько не подфартило, да и не могло подфартить, США это всё таки не Китай и не ********.
показать весь комментарий
24.11.2025 21:03 Ответить
Чебурек померлов-ага пообещал все подписать ,лишь бы зачеркнули пункт аудита всей американской помощи . 🤩 🤠 это ж просто фестиваль мародерата
показать весь комментарий
24.11.2025 21:46 Ответить
А зелена пліснява разом з рудим дідом-маразматиком хотіли здати ху@лу Україну тишком-нишком, але через злив інформації, мало не зірвалось. Тепер нові умови засекретять і буде повторна спроба. Це так треба розуміти?
показать весь комментарий
24.11.2025 21:05 Ответить
Их и нада сорвать! А еще лучше взорвать миндичей с обеих сторон там .
Сша упорно подсовывает капитуляцию!
А все бейцы ЗzЕленой шмары сейчас в руках трмпа!! ФБР все писало, как он запускал руки в кассу от американской помощи. Даже прислали баксы налом с наклейками солидных банков , что б уже наверняка клюнуло , разве миндичгей(t) пройдет мимо свомии липкими рученками
показать весь комментарий
24.11.2025 21:43 Ответить
Це якраз підтерджує, що потрібно негайно відмовитись (ВР законом повинна заборонити Зелендічам закулісні договорнячки, бо він не має повноважень вирішувати територіальні питання) від закритих обсмоктувань і всі перемовини повинні проходити при відкритих дверях. Така міра є необхідністю і змусить трампівське шобло керуватись Міжнародним правом, а не хотєньками плюгавого недоноска.
показать весь комментарий
24.11.2025 22:14 Ответить
 
 