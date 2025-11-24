Переговоры Украины и США в Женеве едва не сорвались из-за "слива" мирного плана в СМИ, - Кислица
Переговоры делегаций Украины и США в Женеве хотя и завершились на позитивной ноте, однако они едва не сорвались из-за напряженной атмосферы еще до начала встречи.
Об этом сообщил газете Financial Times первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.
Американцы были раздражены
По его словам, в воскресенье утром, 23 ноября, атмосфера в Женеве была "очень напряженной".
Американская делегация прибыла раздраженной из-за утечек информации в СМИ в дни, предшествовавшие встрече, и публичной дискуссии о происхождении первого проекта мирного плана.
"Первые часы были просто... ситуация висела на волоске", - сказал Кислица.
Только после почти двух часов переговоров между главой Офиса президента и руководителем делегации Украины Андреем Ермаком и американской делегацией удалось "снизить градус напряжения" и вернуть диалог в конструктивное русло, добавил чиновник.
"В конце концов, мы смогли отправиться в представительство США и начать настоящий разговор", - резюмировал Кислица.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Ещё одна неприятная вещь: во время сегодняшних переговоров Трампа с Си Цзиньпином китайский генсек указал на необходимость устранения первопричин кризиса, - об этом говорится в официальном https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/zyxw/202511/t20251124_11759133.html заявлении МИД КНР. То есть Китай прямо дал понять, что поддержит только российский вариант соглашений.
Напомню, что "первопричины кризиса" - это российский эвфемизм, использующийся для обозначения путинских "целей СВО", таких как "демилитаризация", "денацификация" и всё остальное.
В этой позиции Китая нет ничего нового, но так как разговор Трампа и Си состоялся именно сегодня, очевидно, главной целью Трампа была попытка узнать, что китайский генсек думает об этих мирных планах. И, как вы понимаете, тот факт, что Китай поддержал российскую версию плана, не придаёт уверенности, что Трамп поддержит украинские и европейские https://t.me/ToBeOr_Official/19343 правки.
Финальной версии документа по итогам переговоров в Женеве пока нет.
2. 🕍 Приналежність Кушнера
Джаред Кушнер і його дружина Іванка Трамп є членами православної єврейської громади. Вони дуже віддані своїй вірі, дотримуються Шабату та дотримуються кошерності.
Джаред Кушнер, через свою компанію Kushner Companies, і Стів Віткофф, через Witkoff Group, є двома гігантами нью-йоркської нерухомості. Їхня дружба і професійні шляхи часто перетиналися
The Washington Post: финальный документ между США, Украиной и Европой пока что не согласован.
▪️Издание подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что изначальный список пунктов был существенно сокращён, но договора пока нет.
▪️Более того, как сообщает один из источников WaPo, текущая версия основана на изначальном документе, а не на европейском проекте, в который были внесены существенные https://t.me/ToBeOr_Official/19343 доработки.
▪️Европейские предложения были сочтены "полезными", но американцы сфоркусированы на изначальом документе в качестве основы для дискуссий.
▪️У европейцев в данный момент вообще нет ясной картины того, что обсуждается между США и Украиной, - заявил европейский дипломат.
▪️"Мы не за столом. Мы пытаемся попасть за стол, но в данный момент сталкиваемся с некоторым отказом от американцев", - тот же дипломат.
Как бы подтверждение всего вышесказанного. Американцы явно хотят предложить что-то, что приняла бы Россия (ну или хотя бы не дала мгновенный отказ), вместо того, чтобы усилить на неё давление и сделать предложение более приемлемым для Украины
