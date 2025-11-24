"Мирный план" США по Украине содержит много хороших элементов, но требует доработки, - Рютте

В плане Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины есть много полезных элементов, однако некоторые позиции требуют доработки.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News.

О переговорах в Женеве

"Я не хочу рассматривать план строка за строкой, особенно потому, что он сейчас обсуждается. В плане есть много хороших элементов, а некоторые позиции требуют улучшения", - сказал он.

Рютте положительно охарактеризовал обсуждение мирного плана США, которое 23 ноября состоялось в Женеве.

"Это была очень успешная встреча между Украиной и американской стороной, и они будут продолжать это дальше", - отметил он.

Также Рютте отметил, что в рамках мирного процесса планируются отдельные обсуждения аспектов, связанных с ЕС и НАТО, которые будут проводиться вне основного трека переговоров.

Давление на Путина

Генсек НАТО, кроме того, прокомментировал сроки возможного согласия с планом США российского диктатора Владимира Путина. По мнению Рютте, на главу Кремля будет давить экономическое положение РФ.

"Путин был вынужден увеличить налоги. И я знаю как политик, что это делают только тогда, когда нет абсолютно никакой альтернативы. Поэтому его поступок, который является очень непопулярной мерой, означает, что они не в лучшем положении", - добавил он.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

