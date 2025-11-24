"Мирный план" США по Украине содержит много хороших элементов, но требует доработки, - Рютте
В плане Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины есть много полезных элементов, однако некоторые позиции требуют доработки.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
О переговорах в Женеве
"Я не хочу рассматривать план строка за строкой, особенно потому, что он сейчас обсуждается. В плане есть много хороших элементов, а некоторые позиции требуют улучшения", - сказал он.
Рютте положительно охарактеризовал обсуждение мирного плана США, которое 23 ноября состоялось в Женеве.
"Это была очень успешная встреча между Украиной и американской стороной, и они будут продолжать это дальше", - отметил он.
Также Рютте отметил, что в рамках мирного процесса планируются отдельные обсуждения аспектов, связанных с ЕС и НАТО, которые будут проводиться вне основного трека переговоров.
Давление на Путина
Генсек НАТО, кроме того, прокомментировал сроки возможного согласия с планом США российского диктатора Владимира Путина. По мнению Рютте, на главу Кремля будет давить экономическое положение РФ.
"Путин был вынужден увеличить налоги. И я знаю как политик, что это делают только тогда, когда нет абсолютно никакой альтернативы. Поэтому его поступок, который является очень непопулярной мерой, означает, что они не в лучшем положении", - добавил он.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
