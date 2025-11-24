РУС
"Мирный план" США по Украине содержит много хороших элементов, но требует доработки, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

В плане Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины есть много полезных элементов, однако некоторые позиции требуют доработки.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О переговорах в Женеве

"Я не хочу рассматривать план строка за строкой, особенно потому, что он сейчас обсуждается. В плане есть много хороших элементов, а некоторые позиции требуют улучшения", - сказал он.

Рютте положительно охарактеризовал обсуждение мирного плана США, которое 23 ноября состоялось в Женеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры Украины и США в Женеве едва не сорвались из-за "сливов" мирного плана в СМИ, - Кислица

"Это была очень успешная встреча между Украиной и американской стороной, и они будут продолжать это дальше", - отметил он.

Также Рютте отметил, что в рамках мирного процесса планируются отдельные обсуждения аспектов, связанных с ЕС и НАТО, которые будут проводиться вне основного трека переговоров.

Давление на Путина

Генсек НАТО, кроме того, прокомментировал сроки возможного согласия с планом США российского диктатора Владимира Путина. По мнению Рютте, на главу Кремля будет давить экономическое положение РФ.

"Путин был вынужден увеличить налоги. И я знаю как политик, что это делают только тогда, когда нет абсолютно никакой альтернативы. Поэтому его поступок, который является очень непопулярной мерой, означает, что они не в лучшем положении", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирный план США сократили с 28 пунктов до 19, - FT

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также: Конгресс США остается единым в поддержке Украины для достижения справедливого мира, - спикер Джонсон

Автор: 

план (191) США (28368) Рютте Марк (520) война в Украине (6951)
⚡️Для ЗСУ не буде обмежень в мирному плані Трампа. Також питання амністії за скоєне під час російсько-української війни не буде в новій редакції проекту мирного плану, уточнює РБК-Україна.
24.11.2025 20:15 Ответить
Це про який план? І про який час? До Женеви, чи після?
24.11.2025 20:15 Ответить
і до і після
24.11.2025 20:16 Ответить
Це буде завтра, але щоб піплам встигли донести через ЗМІ - розпочали сьогодні!
І врахуйте різницю в часі.... (США і Європа)
24.11.2025 20:32 Ответить
Хороші елементи це банкет після угоди.
24.11.2025 20:32 Ответить
Іншими словами хороший план, але нікуди не годиться!
24.11.2025 20:37 Ответить
Щоб вже у вас усіх був такий ,,мирний план"!!!
24.11.2025 20:50 Ответить
Вчиться, як правильно на дипломатичній мові казати шо план - гімно
24.11.2025 20:51 Ответить
Мирний кацапський план містить тільки пункти, які хороші для Кацапії. А всі вимоги виключно для України.
24.11.2025 20:56 Ответить
 
 