Кислиця про мирну угоду на 19 пунктів: Найчутливіші питання залишили для вирішення між Трампом і Зеленським

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що на переговорах у Женеві 23 листопада США та Україна розробили нову мирну угоду на 19 пунктів. Однак найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів США та України.

Про це Кислиця розповів виданню FT, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Чутливі питання обговорять Трамп та Зеленський

За словами дипломата, зустріч у Женеві завершилася ретельно переглянутим проєктом документа, який залишив обидві сторони з "позитивним" враженням.

Кислиця розповів, що після годин ретельних переговорів у Женеві американська та українська команди дійшли згоди щодо кількох питань. Але, за його словами, "винесли за дужки" найбільш суперечливі моменти.

Зокрема, йдеться про територіальні питання та відносини між НАТО, Росією та США. Ці питання мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Оновлений план не схожий на попередній

За словами Кислиці, оновлений мирний план мало схожий на раніше оприлюднену версію мирної пропозиції, яка викликала бурхливу реакцію в Києві.

"Від первинної версії залишилося дуже мало", - сказав Кислиця.

"Ми розробили міцну основу для зближення позицій і кілька пунктів, щодо яких ми можемо піти на компроміс. Решта питань потребуватиме рішень керівництва",- розповів далі дипломат.

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Деталі оновленого плану

Кислиця сказав, що представники США були уважними, охоче вислуховували погляд українців і були відкриті для пропозицій.

"Майже все, що ми запропонували, було взято до уваги", – запевнив він.

За словами дипломата, американська сторона, здається, готова відмовитися від пропозиції встановити обмеження чисельності української армії на рівні 600 тисяч осіб.

Кислиця зазначив, що американські переговірники уважно вислухали аргументи України і погодилися врахувати ці моменти.

"Вони погодилися, що чисельність української армії у версії (проєкту), яка просочилася, хто б її не був автором, більше не обговорюється", – сказав він.

Крім цього, дипломат розповів, що пропозиція про загальну амністію за потенційні воєнні злочини в оригінальному проєкті була перероблена таким чином, щоб врахувати "скарги тих, хто постраждав під час війни".

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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