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Новини Мирний план США
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Кислиця про мирну угоду на 19 пунктів: Найчутливіші питання залишили для вирішення між Трампом і Зеленським

Кислиця про мирний план

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що на переговорах у Женеві 23 листопада США та Україна розробили нову мирну угоду на 19 пунктів. Однак найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів США та України.

Про це Кислиця розповів виданню FT, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Чутливі питання обговорять Трамп та Зеленський 

За словами дипломата, зустріч у Женеві завершилася ретельно переглянутим проєктом документа, який залишив обидві сторони з "позитивним" враженням.

Кислиця розповів, що після годин ретельних переговорів у Женеві американська та українська команди дійшли згоди щодо кількох питань. Але, за його словами, "винесли за дужки" найбільш суперечливі моменти.

Зокрема, йдеться про територіальні питання та відносини між НАТО, Росією та США. Ці питання мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Оновлений план не схожий на попередній

За словами Кислиці, оновлений мирний план мало схожий на раніше оприлюднену версію мирної пропозиції, яка викликала бурхливу реакцію в Києві.

"Від первинної версії залишилося дуже мало", - сказав Кислиця.

"Ми розробили міцну основу для зближення позицій і кілька пунктів, щодо яких ми можемо піти на компроміс. Решта питань потребуватиме рішень керівництва",- розповів далі дипломат.

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Деталі оновленого плану

Кислиця сказав, що представники США були уважними, охоче вислуховували погляд українців і були відкриті для пропозицій.

"Майже все, що ми запропонували, було взято до уваги", – запевнив він.

За словами дипломата, американська сторона, здається, готова відмовитися від пропозиції встановити обмеження чисельності української армії на рівні 600 тисяч осіб.

Кислиця зазначив, що американські переговірники уважно вислухали аргументи України і погодилися врахувати ці моменти.

"Вони погодилися, що чисельність української армії у версії (проєкту), яка просочилася, хто б її не був автором, більше не обговорюється", – сказав він.

Крім цього, дипломат розповів, що пропозиція про загальну амністію за потенційні воєнні злочини в оригінальному проєкті була перероблена таким чином, щоб врахувати "скарги тих, хто постраждав під час війни".

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Читайте також: Мирний план США скоротили із 28 пунктів до 19, - FT

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перемовини (3807) план (221) Трамп Дональд (8911)
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Топ коментарі
+17
Ну так ***** президент у нас знатний перемовник!****,політик криворізської школи!
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24.11.2025 20:17 Відповісти
+17
Найчутливіши питання залишили на розгляд двома малоадекватними покидьками, один з яких міцно тримає міндічеподібного за корупційні яйця!
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24.11.2025 20:18 Відповісти
+12
***** честі для Зелі - вирішувати долю України
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24.11.2025 20:17 Відповісти
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Ну так ***** президент у нас знатний перемовник!****,політик криворізської школи!
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24.11.2025 20:17 Відповісти
*криворагульної
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24.11.2025 20:21 Відповісти
Він не рагуль,він совок
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24.11.2025 22:24 Відповісти
ОЦЕЙ нам нарішає, *****.
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25.11.2025 09:25 Відповісти
***** честі для Зелі - вирішувати долю України
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24.11.2025 20:17 Відповісти
То воно її х*єм і вирішує!
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24.11.2025 20:36 Відповісти
Дивлюся, що i ви i Bogdan в своїх коментарях критикуєте президента та вживаєте дуже дипломатичну лексику, то чому б вам, таким розумним, не поїхати на перемовини.
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24.11.2025 21:01 Відповісти
Єрмак застовбив місце розумника
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24.11.2025 21:09 Відповісти
Нууу, Зєлєнскій по Конституції не зовсім легітимний. 😊 Легітимність йому дає мовчазна згода на продовження пркзидентського терміну у не прописаний у Конституції спосіб українське суспільство. Тому те ж суспільство може і позбавити його владних і представницьких повнлвпжень, в тому числі підписувати міжнародні угоди. І будь-який суд, за підтримки суспільства доведе законність таких суспільних дій. Український суд часто діє не за законом, а за доцвльністю, що доведено зокрема політичним рішенням про розпуск попереднього мкладу Верховної Ради у 2019-му році за бажанням Зєлєнского, але що важливл - рідтримкою цього рішення суспільством. Можна згадати, як контрольовпний януковочем Конституційнний Суд спочатку повернув йому повноваження Кучми, але після його втечі легко визнав його нелегітимним. Тому насправді підпис Зєлєнского під умовною капітуляцією легко визнає недійсним будь-який суд, навіть Європейський. Це залежить виключно від позицяї українського суспільства.
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24.11.2025 21:24 Відповісти
Найчутливіши питання залишили на розгляд двома малоадекватними покидьками, один з яких міцно тримає міндічеподібного за корупційні яйця!
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24.11.2025 20:18 Відповісти
і ще той один може "розтяжки" поставити між тими двома "сталевими яйцями" другого на дорозі до пункту перемовин (по типу - чому без костюма без краватки)
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24.11.2025 20:22 Відповісти
Бадл: хто кого? Чи "Хто немає карт в рукаві"?
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24.11.2025 20:18 Відповісти
А рашисти скинули одного козиря зеленському!
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24.11.2025 21:16 Відповісти
Трамп хочет лицо сохранить Хутину карты у него больше, типа чувак ты воевал миллион своих холопов положил, ну забирай Кемську волость, только передайте Трампу кто нибудь, что в рай не попадет он так, всем христианам вместе республиканцам, нельзя в рай попасть неся страданиям другим людям и оправдывая их, без покаяния в рай не попадают.
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24.11.2025 20:25 Відповісти
Україну представляє на перемовинах нарік-довбойоб.Країна мрій
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24.11.2025 20:25 Відповісти
Кто угодно лішь би нє Порошенко.
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24.11.2025 20:46 Відповісти
Я так підозрюю що ху.... ло ніхто не питає, або воно доручило трампонутому висловлювати його думку
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24.11.2025 20:26 Відповісти
https://t.me/RomanShrike/2582 Роман Шрайк:
По состоянию на сейчас мне кажется, что Путин был бы готов подмахнуть те 28 пунктов.
Покочевряжился бы немного понту для, ведь всегда нужно требовать большего, но подмахнул бы.
Ведь странно говорить, что Путина не устраивает план, написанный его представителем Дмитриевым
Так что какие-то сдвиги в его башке произошли, ведь раньше устраивала только капитуляция Украины. А те 28 пунктов хоть и скотские, но совсем уж капитуляцией я бы их не назвал, только отдельные элементы, перекочевавшие из Стамбула-2022.
Но после вчерашней встречи в Женеве они, надеюсь, похоронены.
Так что нужно ***** Рашу санкциями и дипстрайками дальше. Глядишь, и еще чуть ближе к реальности сдвинется.
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24.11.2025 20:30 Відповісти
Роман Шрайк сказав своє слово. Почекаємо, шо скажуть Дмітрій Гордон та Юрій Швець.
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24.11.2025 23:58 Відповісти
Здається буде великий "пук" з усієї цієї історії, коли дід у бункері скаже "еСВеО ідєт па плану, наши трєбиванія астаются бєз ізмінєній, всє украінци далжни умірєть". Тоді всі ці Иксперти, політики, трампи, рютте і інші клоуни будуть виправдовуватись в обдристаних підштанниках. Навіть якщо змоделювати, що НЕлох підпише все, що йому скажуть, а андрофаги пішлють всіх н...х...й, далі що?
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24.11.2025 20:31 Відповісти
Впевнений, що трамп, лох і терпіла, злякається мужнього неголеного обличчя нашого потужно-незламного лідора в непраній заяложеній кацавейці та швиденько підпише все, що той йому продиктує
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24.11.2025 20:38 Відповісти
19 пунктів нашої капітуляції. Це ж до нас вимоги, не до рашки.
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24.11.2025 20:42 Відповісти
Ніякої амністії не може бути крадіям-мародерам, зрадниками, колаборанти та воєнним злочинцям. Окрім того, ця угода не повинна порушувати Гельсинські угоди 1975 р.
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24.11.2025 20:49 Відповісти
''Врахувати скарги тих хто постраждав від війни''...????

Якщо москальські окупанти вбили частину Української сім'ї - то можливо скарги врахують.

Якщо москальські окупанти вбили усю Українську сім'ю і знищили усе їхнє майно - скарги не буде кому подати - значить в таких випадках москальським окупантам усе пробачається.

Скарги до України - як постраждалі від війни можуть подати родичі поранених і загиблих москальських окупантів.

Скарги до України - можуть подати власники знищеного майна в Курській області.

Скарги до України - можуть подати власники москальських нафтопереробних підприємств і портів.

Всі ці скарги москальських окупантів Україна повинна буде врахувати.

Тебе Зеленський виродку - всю твою банду - разом з москальським ****** - чекає нагла смерть від Українців.
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24.11.2025 20:55 Відповісти
Перемога віддали за якесь де юре нікчемні паперові пункти, ще тисяч 5-7 км.кв України ціною тисяч життів
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24.11.2025 20:58 Відповісти
Найчутливіші питання залишили для вирішення між Трампом і Зеленським Джерело: https://censor.net/ua/n3586759

То якраз той випадок: "два дебіла - ето сіла".
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24.11.2025 21:07 Відповісти
 
 