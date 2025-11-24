Кислица о мирном соглашении из 19 пунктов: Самые чувствительные вопросы оставили для решения между Трампом и Зеленским

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что на переговорах в Женеве 23 ноября США и Украина разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов. Однако самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов США и Украины.

Об этом Кислица рассказал изданию FT

Чувствительные вопросы обсудят Трамп и Зеленский

По словам дипломата, встреча в Женеве завершилась тщательно пересмотренным проектом документа, который оставил обе стороны с "положительным" впечатлением.

Кислица рассказал, что после часов тщательных переговоров в Женеве американская и украинская команды пришли к соглашению по нескольким вопросам. Но, по его словам, "вынесли за скобки" наиболее спорные моменты.

В частности, речь идет о территориальных вопросах и отношениях между НАТО, Россией и США. Эти вопросы должны обсудить президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Обновленный план не похож на предыдущий

По словам Кислицы, обновленный мирный план мало похож на ранее обнародованную версию мирного предложения, которая вызвала бурную реакцию в Киеве.

"От первоначальной версии осталось очень мало", - сказал Кислица.

"Мы разработали прочную основу для сближения позиций и несколько пунктов, по которым мы можем пойти на компромисс. Остальные вопросы потребуют решений руководства", - рассказал далее дипломат.

Детали обновленного плана

Кислица сказал, что представители США были внимательными, охотно выслушивали мнение украинцев и были открыты для предложений.

"Почти все, что мы предложили, было принято во внимание", - заверил он.

По словам дипломата, американская сторона, кажется, готова отказаться от предложения установить ограничение численности украинской армии на уровне 600 тысяч человек.

Кислица отметил, что американские переговорщики внимательно выслушали аргументы Украины и согласились учесть эти моменты.

"Они согласились, что численность украинской армии в версии (проекта), которая просочилась, кто бы ее ни был автором, больше не обсуждается", – сказал он.

Кроме этого, дипломат рассказал, что предложение об общей амнистии за потенциальные военные преступления в оригинальном проекте было переработано таким образом, чтобы учесть "жалобы тех, кто пострадал во время войны".

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

