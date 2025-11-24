РУС
2 097 23

Кислица о мирном соглашении из 19 пунктов: Самые чувствительные вопросы оставили для решения между Трампом и Зеленским

Кислица о мирном плане

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что на переговорах в Женеве 23 ноября США и Украина разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов. Однако самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов США и Украины.

Об этом Кислица рассказал изданию FT, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Чувствительные вопросы обсудят Трамп и Зеленский

По словам дипломата, встреча в Женеве завершилась тщательно пересмотренным проектом документа, который оставил обе стороны с "положительным" впечатлением.

Кислица рассказал, что после часов тщательных переговоров в Женеве американская и украинская команды пришли к соглашению по нескольким вопросам. Но, по его словам, "вынесли за скобки" наиболее спорные моменты.

В частности, речь идет о территориальных вопросах и отношениях между НАТО, Россией и США. Эти вопросы должны обсудить президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Обновленный план не похож на предыдущий

По словам Кислицы, обновленный мирный план мало похож на ранее обнародованную версию мирного предложения, которая вызвала бурную реакцию в Киеве.

"От первоначальной версии осталось очень мало", - сказал Кислица.

"Мы разработали прочную основу для сближения позиций и несколько пунктов, по которым мы можем пойти на компромисс. Остальные вопросы потребуют решений руководства", - рассказал далее дипломат.

Детали обновленного плана

Кислица сказал, что представители США были внимательными, охотно выслушивали мнение украинцев и были открыты для предложений.

"Почти все, что мы предложили, было принято во внимание", - заверил он.

По словам дипломата, американская сторона, кажется, готова отказаться от предложения установить ограничение численности украинской армии на уровне 600 тысяч человек.

Кислица отметил, что американские переговорщики внимательно выслушали аргументы Украины и согласились учесть эти моменты.

"Они согласились, что численность украинской армии в версии (проекта), которая просочилась, кто бы ее ни был автором, больше не обсуждается", – сказал он.

Кроме этого, дипломат рассказал, что предложение об общей амнистии за потенциальные военные преступления в оригинальном проекте было переработано таким образом, чтобы учесть "жалобы тех, кто пострадал во время войны".

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Автор: 

+17
Найчутливіши питання залишили на розгляд двома малоадекватними покидьками, один з яких міцно тримає міндічеподібного за корупційні яйця!
24.11.2025 20:18 Ответить
+16
Ну так ***** президент у нас знатний перемовник!****,політик криворізької школи!
24.11.2025 20:17 Ответить
+12
***** честі для Зелі - вирішувати долю України
24.11.2025 20:17 Ответить
Ну так ***** президент у нас знатний перемовник!****,політик криворізської школи!
24.11.2025 20:17 Ответить
*криворагульної
24.11.2025 20:21 Ответить
***** честі для Зелі - вирішувати долю України
24.11.2025 20:17 Ответить
То воно її х*єм і вирішує!
24.11.2025 20:36 Ответить
Дивлюся, що i ви i Bogdan в своїх коментарях критикуєте президента та вживаєте дуже дипломатичну лексику, то чому б вам, таким розумним, не поїхати на перемовини.
24.11.2025 21:01 Ответить
Єрмак застовбив місце розумника
24.11.2025 21:09 Ответить
Нууу, Зєлєнскій по Конституції не зовсім легітимний. 😊 Легітимність йому дає мовчазна згода на продовження пркзидентського терміну у не прописаний у Конституції спосіб українське суспільство. Тому те ж суспільство може і позбавити його владних і представницьких повнлвпжень, в тому числі підписувати міжнародні угоди. І будь-який суд, за підтримки суспільства доведе законність таких суспільних дій. Український суд часто діє не за законом, а за доцвльністю, що доведено зокрема політичним рішенням про розпуск попереднього мкладу Верховної Ради у 2019-му році за бажанням Зєлєнского, але що важливл - рідтримкою цього рішення суспільством. Можна згадати, як контрольовпний януковочем Конституційнний Суд спочатку повернув йому повноваження Кучми, але після його втечі легко визнав його нелегітимним. Тому насправді підпис Зєлєнского під умовною капітуляцією легко визнає недійсним будь-який суд, навіть Європейський. Це залежить виключно від позицяї українського суспільства.
24.11.2025 21:24 Ответить
Найчутливіши питання залишили на розгляд двома малоадекватними покидьками, один з яких міцно тримає міндічеподібного за корупційні яйця!
24.11.2025 20:18 Ответить
і ще той один може "розтяжки" поставити між тими двома "сталевими яйцями" другого на дорозі до пункту перемовин (по типу - чому без костюма без краватки)
24.11.2025 20:22 Ответить
Бадл: хто кого? Чи "Хто немає карт в рукаві"?
24.11.2025 20:18 Ответить
А рашисти скинули одного козиря зеленському!
24.11.2025 21:16 Ответить
Трамп хочет лицо сохранить Хутину карты у него больше, типа чувак ты воевал миллион своих холопов положил, ну забирай Кемську волость, только передайте Трампу кто нибудь, что в рай не попадет он так, всем христианам вместе республиканцам, нельзя в рай попасть неся страданиям другим людям и оправдывая их, без покаяния в рай не попадают.
24.11.2025 20:25 Ответить
Україну представляє на перемовинах нарік-довбойоб.Країна мрій
24.11.2025 20:25 Ответить
Кто угодно лішь би нє Порошенко.
24.11.2025 20:46 Ответить
Я так підозрюю що ху.... ло ніхто не питає, або воно доручило трампонутому висловлювати його думку
24.11.2025 20:26 Ответить
https://t.me/RomanShrike/2582 Роман Шрайк:
По состоянию на сейчас мне кажется, что Путин был бы готов подмахнуть те 28 пунктов.
Покочевряжился бы немного понту для, ведь всегда нужно требовать большего, но подмахнул бы.
Ведь странно говорить, что Путина не устраивает план, написанный его представителем Дмитриевым
Так что какие-то сдвиги в его башке произошли, ведь раньше устраивала только капитуляция Украины. А те 28 пунктов хоть и скотские, но совсем уж капитуляцией я бы их не назвал, только отдельные элементы, перекочевавшие из Стамбула-2022.
Но после вчерашней встречи в Женеве они, надеюсь, похоронены.
Так что нужно ***** Рашу санкциями и дипстрайками дальше. Глядишь, и еще чуть ближе к реальности сдвинется.
24.11.2025 20:30 Ответить
Здається буде великий "пук" з усієї цієї історії, коли дід у бункері скаже "еСВеО ідєт па плану, наши трєбиванія астаются бєз ізмінєній, всє украінци далжни умірєть". Тоді всі ці Иксперти, політики, трампи, рютте і інші клоуни будуть виправдовуватись в обдристаних підштанниках. Навіть якщо змоделювати, що НЕлох підпише все, що йому скажуть, а андрофаги пішлють всіх н...х...й, далі що?
24.11.2025 20:31 Ответить
Впевнений, що трамп, лох і терпіла, злякається мужнього неголеного обличчя нашого потужно-незламного лідора в непраній заяложеній кацавейці та швиденько підпише все, що той йому продиктує
24.11.2025 20:38 Ответить
19 пунктів нашої капітуляції. Це ж до нас вимоги, не до рашки.
24.11.2025 20:42 Ответить
Ніякої амністії не може бути крадіям-мародерам, зрадниками, колаборанти та воєнним злочинцям. Окрім того, ця угода не повинна порушувати Гельсінські угоди 1975 р.
24.11.2025 20:49 Ответить
''Врахувати скарги тих хто постраждав від війни''...????

Якщо москальські окупанти вбили частину Української сім'ї - то можливо скарги врахують.

Якщо москальські окупанти вбили усю Українську сім'ю і знищили усе їхнє майно - скарги не буде кому подати - значить в таких випадках москальським окупантам усе пробачається.

Скарги до України - як постраждалі від війни можуть подати родичі поранених і загиблих москальських окупантів.

Скарги до України - можуть подати власники знищеного майна в Курській області.

Скарги до України - можуть подати власники москальських нафтопереробних підприємств і портів.

Всі ці скарги москальських окупантів Україна повинна буде врахувати.

Тебе Зеленський виродку - всю твою банду - разом з москальським ****** - чекає нагла смерть від Українців.
24.11.2025 20:55 Ответить
Перемога віддали за якесь де юре нікчемні паперові пункти, ще тисяч 5-7 км.кв України ціною тисяч життів
24.11.2025 20:58 Ответить
Найчутливіші питання залишили для вирішення між Трампом і Зеленським Джерело: https://censor.net/ua/n3586759

То якраз той випадок: "два дебіла - ето сіла".

То якраз той випадок: "два дебіла - ето сіла".
24.11.2025 21:07 Ответить
 
 