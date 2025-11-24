Зеленский: Пунктов мирного плана уже не 28, чувствительные вещи буду обсуждать с Трампом
Украинская делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами. На данный момент пунктов мирного плана стало меньше — их уже не 28.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
План сократили
"Сегодня наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать трудоспособным. По состоянию на сегодняшний день, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и много правильного учтено в этой рамке", - рассказал глава государства.
Зеленский отметил, что сейчас есть над чем поработать, чтобы сделать финальный документ, и нужно сделать все достойно.
"И мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно. Фактически весь день вчера были встречи, это была непростая, очень детальная работа", - сказал президент.
Чувствительные вещи будут обсуждаться с Трампом
Зеленский также подтвердил, что самые чувствительные вопросы мирного соглашения он обсудит с президентом США Дональдом Трампом.
"Команда наша докладывала сегодня уже по новому драфту шагов, и это действительно правильный подход – чувствительные вещи, сенситивные я буду обсуждать с президентом Трампом. Украина никогда не будет преградой для мира – это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро", - подытожил президент.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
