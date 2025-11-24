Зеленский: Пунктов мирного плана уже не 28, чувствительные вещи буду обсуждать с Трампом

Украинская делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами. На данный момент пунктов мирного плана стало меньше — их уже не 28.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

План сократили

"Сегодня наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать трудоспособным. По состоянию на сегодняшний день, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и много правильного учтено в этой рамке", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас есть над чем поработать, чтобы сделать финальный документ, и нужно сделать все достойно.

"И мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно. Фактически весь день вчера были встречи, это была непростая, очень детальная работа", - сказал президент.

Чувствительные вещи будут обсуждаться с Трампом

Зеленский также подтвердил, что самые чувствительные вопросы мирного соглашения он обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

"Команда наша докладывала сегодня уже по новому драфту шагов, и это действительно правильный подход – чувствительные вещи, сенситивные я буду обсуждать с президентом Трампом. Украина никогда не будет преградой для мира – это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро", - подытожил президент.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

