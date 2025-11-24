РУС
Зеленский: Пунктов мирного плана уже не 28, чувствительные вещи буду обсуждать с Трампом

Зеленський

Украинская делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами. На данный момент пунктов мирного плана стало меньше — их уже не 28.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

План сократили

"Сегодня наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать трудоспособным. По состоянию на сегодняшний день, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и много правильного учтено в этой рамке", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас есть над чем поработать, чтобы сделать финальный документ, и нужно сделать все достойно.

"И мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно. Фактически весь день вчера были встречи, это была непростая, очень детальная работа", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислица о мирном соглашении из 19 пунктов: Самые чувствительные вопросы оставили для решения между Трампом и Зеленским

Чувствительные вещи будут обсуждаться с Трампом

Зеленский также подтвердил, что самые чувствительные вопросы мирного соглашения он обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

"Команда наша докладывала сегодня уже по новому драфту шагов, и это действительно правильный подход – чувствительные вещи, сенситивные я буду обсуждать с президентом Трампом. Украина никогда не будет преградой для мира – это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро", - подытожил президент.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Также читайте: Мерц о мирном плане: Решающий шаг теперь должна сделать Россия

+12
24.11.2025 22:29 Ответить
+7
Це,типу ,чим менше пунктів тим краще?А 28 безпекових угод там згадано?А план перемоги?
24.11.2025 22:26 Ответить
+3
Цей пункт вже викреслили в обмін на здачу Трампу українських надр.
24.11.2025 22:30 Ответить
У нас свої плани - в кацапів свої - лізуть
24.11.2025 22:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-aiVH2gBN9U https://www.youtube.com/watch?v=-9 ХВИЛИН ТОМУ! ПЛІВКИ з Єрмаком вже У ТРАМПА на столі! КУЛЬПА: почався шантаж Зеленського

Це саме той поляк Кульпа, котрий не викисав ніколи на Єрмакрмарафоні
24.11.2025 22:26 Ответить
послухайте ЯК зельоне буду вибиратися зі сраки -Кульпа розкаже
24.11.2025 22:43 Ответить
Це,типу ,чим менше пунктів тим краще?А 28 безпекових угод там згадано?А план перемоги?
24.11.2025 22:26 Ответить
Дожилися: кожний президент в Україні був гірший від попередника і ось фінал, коли в кріслі президента - справжнє лайно.
24.11.2025 23:21 Ответить
залишиться 1 пункт ! ось цей!Вибори в Україні через 100 днів
24.11.2025 22:28 Ответить
Цей пункт вже викреслили в обмін на здачу Трампу українських надр.
24.11.2025 22:30 Ответить
24.11.2025 22:29 Ответить
І міндічі непомітно розчинилися у грозових хмарах мирних капітуляційних планів, які змушують тісніше зімкнути ряди й припинити срач... Не на часі, коли доля держави та нації вирішується.
24.11.2025 22:40 Ответить
Навпаки - проявляються. Ось:

https://t.me/usivoho/40050 Чеська Reactive Drone продавала Україні дрони у 20 разів дорожче - Radiožurnál

За даними Radiožurnál, компанія Reactive Drone протягом двох років закупила китайські дрони на 36 млн крон, а продала їх українському Міноборони вже за 692 млн крон.

Питання: а навіщо було купувати по такій ціні і хто це санкціонував?
24.11.2025 22:59 Ответить
Пішло ..... , чмо мародерське!
24.11.2025 22:42 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/60417 Борислав Береза:
Все йде по зрозумілому треку. У Білому домі заявили, що зустріч Зеленського з Трампом цього тижня не планується.
Тож, перемовини знову зайшли в глухий кут, як і було раніше передбачено. Бо те, що підходить Кремлю не підходить нам, і навпаки, те що влаштовує нас неприйнятно рашистам. І, поки не буде стабілізований фронт, у Путіна не з'явиться бажання перейти до реальних перемовин. І поки фронт рухається в бік Києва, а не Москви, то чекати на поступки Кремля марно. А Володимир Зеленський не може і не хоче нічого робити в цьому напрямку. Інакше б вже робив.

А ще у нас попереду чергові частини плівок Міндіча.....
24.11.2025 22:48 Ответить
Зеленський; "Так мені летіти на зустріч з Трампом, чи ні, хто що порадить? ......дуже ДЯКУЮ в 80-тий раз".
24.11.2025 22:57 Ответить
от Оманська Гнида просто насрало словами і все.

ну дічь же
24.11.2025 23:03 Ответить
"чутливі речі обговорю з Трампом " - амністію собі та міндічам за вкрадене бабло
24.11.2025 23:04 Ответить
24.11.2025 23:18 Ответить
Про що, оте, як зазвичай , обдовбане може говорити, або про свою шкіру, або про своє бабло, і як оце усе врятувати...
24.11.2025 23:31 Ответить
Де цей план? Показати соромно.
24.11.2025 23:48 Ответить
 
 