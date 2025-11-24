РУС
1 124 9

Мерц о мирном плане: Решающий шаг теперь должна сделать Россия

канцлер Германии Мерц

После переговоров в Женеве между делегациями Украины и США и согласования ими рамочного документа о мире за стол переговоров должна сесть Россия.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя промежуточные результаты переговоров делегаций Украины, США и Европы, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

РФ должна сесть за стол переговоров

"Решающий шаг теперь должна сделать Россия. Пока этот шаг не заметен, процесса нет. А без процесса нет мира", - подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии высоко оценил тот факт, что инициатива США придала новый импульс усилиям по прекращению войны России против Украины.

"Этот документ (мирный план США. - ред.) сейчас существенно изменен, он дорабатывается, и тогда он станет общей позицией американцев, европейцев и Украины", - подчеркнул канцлер ФРГ, однако обратил внимание, что складывается впечатление, что переговоры с Украиной ведут только США.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

переговоры (5221) США (28368) Фридрих Мерц (289)
Трумпель постоянно спешит подсунуть капитуляцию....
24.11.2025 21:27 Ответить
Спільна позиція Віткоффа, Кушнера, Путіна та рудого дебіла. Де там позиція України, хер його знає. Ми відріжемо вам не 20 пальців, а всього-навсього 19. Щоб ви могли поставить відбиток на Будапештському, Стамбульсьому та ще якомусь меморандумі. Веселится і лікуєт весь народ.
24.11.2025 21:32 Ответить
здається, кремльовський педофіл всім перемовникам знову оросить обличчя блаженною сечею
24.11.2025 21:32 Ответить
вже 12й рік і всім добре , у них демократія і зміна влади , заливає інші приходять і так по колу
24.11.2025 22:02 Ответить
Друзі Епштейна на московії, мабуть, не глибоко, лише на пів шишечки зтурбовані??
24.11.2025 21:47 Ответить
параша свої кроки робить щодня, частіше вночі. І поки пуйло живий радикально нічого не зміниться.
24.11.2025 21:53 Ответить
й Крок цей можливий лиш у прірву розвалу економіки ? Ну- ну
24.11.2025 22:15 Ответить
Якого вирішального кроку можна чекати від росії? Як завжди - вбивства кількох десятків людей, що спали у своїх домівках. Скільки ще потрібно ***** та його посіпакам вбити українських дітей щоб світ (то, що досі вважає себе цивілізованим) нарешті зрозумів - переговори з терорисиами не ведуть, їх - зліквідовують
24.11.2025 22:29 Ответить
Орковский шаг ожидается на этой неделе: РФ готовит масштабнейший удар с 1000 дрогнов и кучей ракет. Так что надо думать, как жить дальше в состоянии войны.
24.11.2025 22:41 Ответить
 
 