Мерц о мирном плане: Решающий шаг теперь должна сделать Россия

После переговоров в Женеве между делегациями Украины и США и согласования ими рамочного документа о мире за стол переговоров должна сесть Россия.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя промежуточные результаты переговоров делегаций Украины, США и Европы, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

РФ должна сесть за стол переговоров

"Решающий шаг теперь должна сделать Россия. Пока этот шаг не заметен, процесса нет. А без процесса нет мира", - подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии высоко оценил тот факт, что инициатива США придала новый импульс усилиям по прекращению войны России против Украины.

"Этот документ (мирный план США. - ред.) сейчас существенно изменен, он дорабатывается, и тогда он станет общей позицией американцев, европейцев и Украины", - подчеркнул канцлер ФРГ, однако обратил внимание, что складывается впечатление, что переговоры с Украиной ведут только США.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

