Россия не может вернуться в G8, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" недопустимо, несмотря на предложения США по мирному урегулированию в Украине.

"В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу", - заявил Мерц в воскресенье, 23 ноября, на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге.

Политик подчеркнул, что возвращение к формату G8 возможно только при условии полного консенсуса.

DW отмечает, что накануне схожую позицию озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что предпосылок для возвращения России в "Большую восьмерку" пока не существует.

Россия в G8

Россию исключили из G8 в июне 2014 года в ответ на оккупацию Крыма. Тогдашний саммит должен был пройти в Сочи, однако лидеры других семи государств отказались принимать в нем участие.

Сейчас в состав G7 входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония. Группу традиционно считают клубом стран с самыми развитыми экономиками мира.

