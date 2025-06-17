В Кремле соглашаются с президентом США Дональдом Трампом, что исключение России из группы G8 в 2014 году было большой ошибкой.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Накануне Трамп заявил, что РФ не вторглась бы в Украину, если бы осталась в G8. В ответ на это Песков сказал: "Мы согласны с президентом Трампом. Это была большая ошибка тогда, когда Россию исключили из формата восьмерки".

В то же время представитель Кремля отметил, что сейчас Россия считает, что "семерка" потеряла практическое значение из-за уменьшения доли этих стран в мировой экономике.

