РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9631 посетитель онлайн
Новости Россия в G8
3 844 45

Песков поддержал мнение Трампа об ошибочности исключения РФ из G8: Мы согласны. Это была большая ошибка

пєсков

В Кремле соглашаются с президентом США Дональдом Трампом, что исключение России из группы G8 в 2014 году было большой ошибкой.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Накануне Трамп заявил, что РФ не вторглась бы в Украину, если бы осталась в G8. В ответ на это Песков сказал: "Мы согласны с президентом Трампом. Это была большая ошибка тогда, когда Россию исключили из формата восьмерки".

В то же время представитель Кремля отметил, что сейчас Россия считает, что "семерка" потеряла практическое значение из-за уменьшения доли этих стран в мировой экономике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп отреагировал удивленно на массированную атаку РФ на Киев: "Мне нужно посмотреть на это"

Автор: 

G8 (82) Песков Дмитрий (2002) Трамп Дональд (6651)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
світ зійшов з розуму
показать весь комментарий
17.06.2025 15:35 Ответить
+28
Велика помилка-це московія, яка ще досі є на мапах світу! 🤬
показать весь комментарий
17.06.2025 15:36 Ответить
+27
Да Америку ту що сишиа ще ніхто так по губам не водив ))
показать весь комментарий
17.06.2025 15:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
світ зійшов з розуму
показать весь комментарий
17.06.2025 15:35 Ответить
Хай не хвилюється. Скоро повернуть. Трамп зробить все можливе.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:35 Ответить
даю шість членів сімки проти одного рудого урода, що хєр у трампа вийде

.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:55 Ответить
Да Америку ту що сишиа ще ніхто так по губам не водив ))
показать весь комментарий
17.06.2025 15:36 Ответить
Велика помилка-це московія, яка ще досі є на мапах світу! 🤬
показать весь комментарий
17.06.2025 15:36 Ответить
Благодяря США,всегда их спасали от развала и голодухи..
показать весь комментарий
17.06.2025 15:37 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 15:43 Ответить
Они уже даже не шифруют рыжего, скажите уже прямо, что мы ему скажем, он это сделает!
показать весь комментарий
17.06.2025 15:36 Ответить
Треба писати ПІСЬКОВ А НЕ ПЕСКОВ
Админ , пишите правильно призвіще гадениша піськова
показать весь комментарий
17.06.2025 15:37 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 15:45 Ответить
Саме існування Чубатого, це помилка природи.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:37 Ответить
Думка піськова нам не цікава...Як і думка рудого.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:39 Ответить
в підорів і піндосів думки зійшлись, повна гармонія.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:40 Ответить
Графіті в Вільнюсі ще в 16-му році і яке тоді ж розмістив в фейсбуці Аваков на якого через це вилили тоді тони бруду...
показать весь комментарий
17.06.2025 15:40 Ответить
Ні це в же дуга версія після того як прибрали пешу. Перша ось
показать весь комментарий
17.06.2025 15:52 Ответить
А те що рашку вигнали з G8 не просто так, а за анексію Криму, Піськов не хоче згадати? А краще нехай хтось Трампу це поясне! Хоча він іноді гріше рос.пропагандистів!
показать весь комментарий
17.06.2025 15:41 Ответить
Трампанутому пояснити, скоріше мавпу навчити літаком керувати
показать весь комментарий
17.06.2025 16:40 Ответить
Одна деменція на двох.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:45 Ответить
психічно хворий президент сша озвучив свої галюцинації.

речник психічно хворого диктатора росії погодився, то галюцинації обох психів - співпадають.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:48 Ответить
рашисти ретельно відпрацьовують та використовують кожне слово рудого довбойоба
показать весь комментарий
17.06.2025 15:49 Ответить
голубки ***********
показать весь комментарий
17.06.2025 15:49 Ответить
Не пішла б московія, війною проти Мирної України, так би і була серед ЛЮДЕЙ! Але воєнний злочинець, прутін, не може тримати своє шобло без війни, ще з часів, його ж таки війни, проти Ічкерії!
От за війну прутіна, проти Мирної України, у 2014 році, його і вимерли підсрачниками з цивілізованого оточення ЛЮДЕЙ!
А Трамп, як був банкротом неосвідченим, на утриманні у КДБ-ФСБ, так ним і залишився!!
Несе якись набір слів, що важко видати за логічне речення!!
Прутін йому, перед усім Світом, нужду в очі справляє, а той і радіє!!
показать весь комментарий
17.06.2025 15:50 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 15:51 Ответить
Черговий шорхіт йоршика в унітазі.🥴
показать весь комментарий
17.06.2025 15:58 Ответить
О,уже две ошибки природы.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:02 Ответить
Велика помилка є в тому ,
що ти , рашист Песьков , народився і
белькочеш якусь ху@ ню 😠
показать весь комментарий
17.06.2025 16:10 Ответить
лично для меня всегда был вопрос, нахера ее вообще туда взяли? Она ж никогда не соответствовала критериям развитой демократии.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:12 Ответить
Давали шанс та сподівались, що одічалих можна перевиховати.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:19 Ответить
Ну хз. Это как в клуб респектабельных джентльменов приняли алкаша, трижды судимого за каннибализм в трениках с пузырями и с манерами бомжары. Еще и с ароматами рыгальни и вечно бухого.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:43 Ответить
Акела промахнувся, Акела промахнувся..вот на яку потвору той піськов схожий..гієна звичайна підла
показать весь комментарий
17.06.2025 16:13 Ответить
два ******-один рашистский, второй завербованный рашистами предатель своей страны!
показать весь комментарий
17.06.2025 16:31 Ответить
Как в пословице: «Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку
показать весь комментарий
17.06.2025 16:31 Ответить
Дурак с инициативой, не так страшен как дурак с возможностью! Унитазный Ёршик, раньше об этом думать надо было, а не провоцировать сказочного До####ба на "движуху" !!!
показать весь комментарий
17.06.2025 16:37 Ответить
Ху....лостан підтримує трампанутого, бабки ху...ла вийшли з плакатом: " руки геть від нашого агента"
показать весь комментарий
17.06.2025 16:47 Ответить
69
показать весь комментарий
17.06.2025 16:54 Ответить
Скоро трампоїд буде виступати на расєя 24!!
показать весь комментарий
17.06.2025 16:54 Ответить
Представляю себе. каким потоком полились карбованцы, в карман трампаксу...
показать весь комментарий
17.06.2025 17:08 Ответить
Рудак рудака бачить іздалєка.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:14 Ответить
Подмена причины и следствия. Из Жэ8 нароссию попёрли за вторжение в Крым и Донбасс
показать весь комментарий
17.06.2025 17:22 Ответить
Песков помилка це те що ти і ***** з'явилися на світ,вам обом потрібно було залишитись в дупі навічно.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:00 Ответить
Нєхєр вам робити в G8,бо ви рукожопі,аналоговнетна техніка зліплена з гівна та палок на що ви здатні зробити.Ви можете тільки вкрасти,а ще віджати.Ваше місце біля параші
показать весь комментарий
17.06.2025 20:02 Ответить
Ну ладно допустим. Но смысл говорить спустя 11 лет? Что, если попросить вернутся, то Крым вернёт? Но ведь конфигурация уже совсем иная. ЕС наконец допёр, что Тремпель им перекрыл всё. Теперь Европа пукина тем более никуда не вставит, тем более в свой клуб. Если Байден спотыкался ногами, то лохматый спотыкается мозгами и похоже всё сильнее. Оказался убого-банальный нарцисс, павлин драный! Пусть поскорее американцы импичмент включают---он дуркецало и свою страну под откос пустит.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:54 Ответить
То і путін не ***** виявляється?!
показать весь комментарий
17.06.2025 23:57 Ответить
 
 