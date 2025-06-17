3 844 45
Песков поддержал мнение Трампа об ошибочности исключения РФ из G8: Мы согласны. Это была большая ошибка
В Кремле соглашаются с президентом США Дональдом Трампом, что исключение России из группы G8 в 2014 году было большой ошибкой.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Накануне Трамп заявил, что РФ не вторглась бы в Украину, если бы осталась в G8. В ответ на это Песков сказал: "Мы согласны с президентом Трампом. Это была большая ошибка тогда, когда Россию исключили из формата восьмерки".
В то же время представитель Кремля отметил, что сейчас Россия считает, что "семерка" потеряла практическое значение из-за уменьшения доли этих стран в мировой экономике.
Топ комментарии
+29 Юрій Б
показать весь комментарий17.06.2025 15:35 Ответить Ссылка
+28 igor shmatko
показать весь комментарий17.06.2025 15:36 Ответить Ссылка
+27 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий17.06.2025 15:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Админ , пишите правильно призвіще гадениша піськова
речник психічно хворого диктатора росії погодився, то галюцинації обох психів - співпадають.
От за війну прутіна, проти Мирної України, у 2014 році, його і вимерли підсрачниками з цивілізованого оточення ЛЮДЕЙ!
А Трамп, як був банкротом неосвідченим, на утриманні у КДБ-ФСБ, так ним і залишився!!
Несе якись набір слів, що важко видати за логічне речення!!
Прутін йому, перед усім Світом, нужду в очі справляє, а той і радіє!!
що ти , рашист Песьков , народився і
белькочеш якусь ху@ ню 😠