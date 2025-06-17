3 844 45
Пєсков підтримав думку Трампа про помилковість виключення РФ з G8: Ми згодні. Це була велика помилка
У Кремлі погоджуються з президентом США Дональдом Трампом, що виключення Росії з групи G8 у 2014 році було великою помилкою.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Напередодні Трамп заявив, що РФ не вдерлася б в Україну, якби залишилася у G8. У відповідь на це Пєсков сказав: "Ми згодні з президентом Трампом. Це була велика помилка тоді, коли Росію виключили з формату вісімки".
Водночас речник Кремля зазначив, що нині Росія вважає, що "сімка" втратила практичне значення через зменшення частки цих країн у світовій економіці.
Топ коментарі
+29 Юрій Б
показати весь коментар17.06.2025 15:35 Відповісти Посилання
+28 igor shmatko
показати весь коментар17.06.2025 15:36 Відповісти Посилання
+27 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар17.06.2025 15:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Админ , пишите правильно призвіще гадениша піськова
речник психічно хворого диктатора росії погодився, то галюцинації обох психів - співпадають.
От за війну прутіна, проти Мирної України, у 2014 році, його і вимерли підсрачниками з цивілізованого оточення ЛЮДЕЙ!
А Трамп, як був банкротом неосвідченим, на утриманні у КДБ-ФСБ, так ним і залишився!!
Несе якись набір слів, що важко видати за логічне речення!!
Прутін йому, перед усім Світом, нужду в очі справляє, а той і радіє!!
що ти , рашист Песьков , народився і
белькочеш якусь ху@ ню 😠