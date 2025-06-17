У Кремлі погоджуються з президентом США Дональдом Трампом, що виключення Росії з групи G8 у 2014 році було великою помилкою.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Напередодні Трамп заявив, що РФ не вдерлася б в Україну, якби залишилася у G8. У відповідь на це Пєсков сказав: "Ми згодні з президентом Трампом. Це була велика помилка тоді, коли Росію виключили з формату вісімки".

Водночас речник Кремля зазначив, що нині Росія вважає, що "сімка" втратила практичне значення через зменшення частки цих країн у світовій економіці.

