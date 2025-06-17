УКР
Пєсков підтримав думку Трампа про помилковість виключення РФ з G8: Ми згодні. Це була велика помилка

У Кремлі погоджуються з президентом США Дональдом Трампом, що виключення Росії з групи G8 у 2014 році було великою помилкою.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Напередодні Трамп заявив, що РФ не вдерлася б в Україну, якби залишилася у G8. У відповідь на це Пєсков сказав: "Ми згодні з президентом Трампом. Це була велика помилка тоді, коли Росію виключили з формату вісімки".

Водночас речник Кремля зазначив, що нині Росія вважає, що "сімка" втратила практичне значення через зменшення частки цих країн у світовій економіці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп відреагував здивовано на масовану атаку РФ на Київ: "Мені треба подивитися на це"

G8 (46) Пєсков Дмитро (1754) Трамп Дональд (7192)
Топ коментарі
+29
світ зійшов з розуму
показати весь коментар
17.06.2025 15:35 Відповісти
+28
Велика помилка-це московія, яка ще досі є на мапах світу! 🤬
показати весь коментар
17.06.2025 15:36 Відповісти
+27
Да Америку ту що сишиа ще ніхто так по губам не водив ))
показати весь коментар
17.06.2025 15:36 Відповісти
світ зійшов з розуму
показати весь коментар
17.06.2025 15:35 Відповісти
Хай не хвилюється. Скоро повернуть. Трамп зробить все можливе.
показати весь коментар
17.06.2025 15:35 Відповісти
даю шість членів сімки проти одного рудого урода, що хєр у трампа вийде

.
показати весь коментар
17.06.2025 15:55 Відповісти
Да Америку ту що сишиа ще ніхто так по губам не водив ))
показати весь коментар
17.06.2025 15:36 Відповісти
Велика помилка-це московія, яка ще досі є на мапах світу! 🤬
показати весь коментар
17.06.2025 15:36 Відповісти
Благодяря США,всегда их спасали от развала и голодухи..
показати весь коментар
17.06.2025 15:37 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 15:43 Відповісти
Они уже даже не шифруют рыжего, скажите уже прямо, что мы ему скажем, он это сделает!
показати весь коментар
17.06.2025 15:36 Відповісти
Треба писати ПІСЬКОВ А НЕ ПЕСКОВ
Админ , пишите правильно призвіще гадениша піськова
показати весь коментар
17.06.2025 15:37 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 15:45 Відповісти
Саме існування Чубатого, це помилка природи.
показати весь коментар
17.06.2025 15:37 Відповісти
Думка піськова нам не цікава...Як і думка рудого.
показати весь коментар
17.06.2025 15:39 Відповісти
в підорів і піндосів думки зійшлись, повна гармонія.
показати весь коментар
17.06.2025 15:40 Відповісти
Графіті в Вільнюсі ще в 16-му році і яке тоді ж розмістив в фейсбуці Аваков на якого через це вилили тоді тони бруду...
показати весь коментар
17.06.2025 15:40 Відповісти
Ні це в же дуга версія після того як прибрали пешу. Перша ось
показати весь коментар
17.06.2025 15:52 Відповісти
А те що рашку вигнали з G8 не просто так, а за анексію Криму, Піськов не хоче згадати? А краще нехай хтось Трампу це поясне! Хоча він іноді гріше рос.пропагандистів!
показати весь коментар
17.06.2025 15:41 Відповісти
Трампанутому пояснити, скоріше мавпу навчити літаком керувати
показати весь коментар
17.06.2025 16:40 Відповісти
Одна деменція на двох.
показати весь коментар
17.06.2025 15:45 Відповісти
психічно хворий президент сша озвучив свої галюцинації.

речник психічно хворого диктатора росії погодився, то галюцинації обох психів - співпадають.
показати весь коментар
17.06.2025 15:48 Відповісти
рашисти ретельно відпрацьовують та використовують кожне слово рудого довбойоба
показати весь коментар
17.06.2025 15:49 Відповісти
голубки ***********
показати весь коментар
17.06.2025 15:49 Відповісти
Не пішла б московія, війною проти Мирної України, так би і була серед ЛЮДЕЙ! Але воєнний злочинець, прутін, не може тримати своє шобло без війни, ще з часів, його ж таки війни, проти Ічкерії!
От за війну прутіна, проти Мирної України, у 2014 році, його і вимерли підсрачниками з цивілізованого оточення ЛЮДЕЙ!
А Трамп, як був банкротом неосвідченим, на утриманні у КДБ-ФСБ, так ним і залишився!!
Несе якись набір слів, що важко видати за логічне речення!!
Прутін йому, перед усім Світом, нужду в очі справляє, а той і радіє!!
показати весь коментар
17.06.2025 15:50 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 15:51 Відповісти
Черговий шорхіт йоршика в унітазі.🥴
показати весь коментар
17.06.2025 15:58 Відповісти
О,уже две ошибки природы.
показати весь коментар
17.06.2025 16:02 Відповісти
Велика помилка є в тому ,
що ти , рашист Песьков , народився і
белькочеш якусь ху@ ню 😠
показати весь коментар
17.06.2025 16:10 Відповісти
лично для меня всегда был вопрос, нахера ее вообще туда взяли? Она ж никогда не соответствовала критериям развитой демократии.
показати весь коментар
17.06.2025 16:12 Відповісти
Давали шанс та сподівались, що одічалих можна перевиховати.
показати весь коментар
17.06.2025 16:19 Відповісти
Ну хз. Это как в клуб респектабельных джентльменов приняли алкаша, трижды судимого за каннибализм в трениках с пузырями и с манерами бомжары. Еще и с ароматами рыгальни и вечно бухого.
показати весь коментар
17.06.2025 16:43 Відповісти
Акела промахнувся, Акела промахнувся..вот на яку потвору той піськов схожий..гієна звичайна підла
показати весь коментар
17.06.2025 16:13 Відповісти
два ******-один рашистский, второй завербованный рашистами предатель своей страны!
показати весь коментар
17.06.2025 16:31 Відповісти
Как в пословице: «Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку
показати весь коментар
17.06.2025 16:31 Відповісти
Дурак с инициативой, не так страшен как дурак с возможностью! Унитазный Ёршик, раньше об этом думать надо было, а не провоцировать сказочного До####ба на "движуху" !!!
показати весь коментар
17.06.2025 16:37 Відповісти
Ху....лостан підтримує трампанутого, бабки ху...ла вийшли з плакатом: " руки геть від нашого агента"
показати весь коментар
17.06.2025 16:47 Відповісти
69
показати весь коментар
17.06.2025 16:54 Відповісти
Скоро трампоїд буде виступати на расєя 24!!
показати весь коментар
17.06.2025 16:54 Відповісти
Представляю себе. каким потоком полились карбованцы, в карман трампаксу...
показати весь коментар
17.06.2025 17:08 Відповісти
Рудак рудака бачить іздалєка.
показати весь коментар
17.06.2025 17:14 Відповісти
Подмена причины и следствия. Из Жэ8 нароссию попёрли за вторжение в Крым и Донбасс
показати весь коментар
17.06.2025 17:22 Відповісти
Песков помилка це те що ти і ***** з'явилися на світ,вам обом потрібно було залишитись в дупі навічно.
показати весь коментар
17.06.2025 19:00 Відповісти
Нєхєр вам робити в G8,бо ви рукожопі,аналоговнетна техніка зліплена з гівна та палок на що ви здатні зробити.Ви можете тільки вкрасти,а ще віджати.Ваше місце біля параші
показати весь коментар
17.06.2025 20:02 Відповісти
Ну ладно допустим. Но смысл говорить спустя 11 лет? Что, если попросить вернутся, то Крым вернёт? Но ведь конфигурация уже совсем иная. ЕС наконец допёр, что Тремпель им перекрыл всё. Теперь Европа пукина тем более никуда не вставит, тем более в свой клуб. Если Байден спотыкался ногами, то лохматый спотыкается мозгами и похоже всё сильнее. Оказался убого-банальный нарцисс, павлин драный! Пусть поскорее американцы импичмент включают---он дуркецало и свою страну под откос пустит.
показати весь коментар
17.06.2025 20:54 Відповісти
То і путін не ***** виявляється?!
показати весь коментар
17.06.2025 23:57 Відповісти
 
 