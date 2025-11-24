Росія не може повернутися до G8, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що повернення Росії до "Великої вісімки" є неприпустимим, попри пропозиції у мирному плані США для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", - заявив Мерц у неділю, 23 листопада, на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.
Політик підкреслив, що повернення до формату G8 можливе лише за умови повного консенсусу.
DW зазначає, що напередодні схожу позицію озвучив і президент Франції Еммануель Макрон, наголосивши, що передумов для повернення Росії до "Великої вісімки" наразі не існує.
Росія в G8
Росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. Тодішній саміт мав пройти в Сочі, однак лідери інших семи держав відмовилися брати в ньому участь.
Нині до складу G7 входять США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія. Групу традиційно вважають клубом країн із найрозвиненішими економіками світу.
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- Ватсон, це полуджентельмен полупоц Додік, привів з собою свого друзяку, який є серийним вбивцем, і наполягає шоб він теж був членом нашого клюбу.
Класична тактика типового "малороса", з чим вас і вітаю.
Не треба потужнічати тут.