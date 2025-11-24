Росія не може повернутися до G8, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що повернення Росії до "Великої вісімки" є неприпустимим, попри пропозиції у мирному плані США для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", - заявив Мерц у неділю, 23 листопада, на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Політик підкреслив, що повернення до формату G8 можливе лише за умови повного консенсусу.

DW зазначає, що напередодні схожу позицію озвучив і президент Франції Еммануель Макрон, наголосивши, що передумов для повернення Росії до "Великої вісімки" наразі не існує.

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Росія в G8

Росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. Тодішній саміт мав пройти в Сочі, однак лідери інших семи держав відмовилися брати в ньому участь.

Нині до складу G7 входять США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія. Групу традиційно вважають клубом країн із найрозвиненішими економіками світу.

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