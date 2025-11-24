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Новини Росія в G8 Мирний план Європи
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Росія не може повернутися до G8, - Мерц

Канцлер Мерц відкинув ідею повернення Росії до "Великої вісімки"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що повернення Росії до "Великої вісімки" є неприпустимим, попри пропозиції у мирному плані США для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", - заявив Мерц у неділю, 23 листопада, на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Політик підкреслив, що повернення до формату G8 можливе лише за умови повного консенсусу.

DW зазначає, що напередодні схожу позицію озвучив і президент Франції Еммануель Макрон, наголосивши, що передумов для повернення Росії до "Великої вісімки" наразі не існує.

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Росія в G8

Росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. Тодішній саміт мав пройти в Сочі, однак лідери інших семи держав відмовилися брати в ньому участь.

Нині до складу G7 входять США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія. Групу традиційно вважають клубом країн із найрозвиненішими економіками світу.

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Автор: 

G8 (47) росія (70338) Мерц Фрідріх (449)
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Топ коментарі
+19
Мерцу за здоровий глузд та позицію-черговий респект...
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24.11.2025 06:55 Відповісти
+7
Тобто те шо Монголія в сфері впливу у КНР Трамп не знає - і шо Індія візьме і війде в сферу впливу КНР ? І ше багато запитань до творця цієї картинки є .
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24.11.2025 06:50 Відповісти
+7
Мерц має здоровий глузд. Негоже вбивцв і насильникумбути вхожим до житла добрлчесних громадян.
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24.11.2025 07:20 Відповісти
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Трамп зробить G3. США, Китай і Росія.
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24.11.2025 06:35 Відповісти
Трамп пропонує розділити світ на сфери впливу між США, Росією і Китаєм.
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24.11.2025 06:39 Відповісти
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24.11.2025 06:41 Відповісти
Тобто те шо Монголія в сфері впливу у КНР Трамп не знає - і шо Індія візьме і війде в сферу впливу КНР ? І ше багато запитань до творця цієї картинки є .
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24.11.2025 06:50 Відповісти
Турція потужніша за Росію. Частина Росії має увійти в Тюран
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24.11.2025 07:59 Відповісти
Три сверхдержавы: Океания, Евразия и Остазия
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24.11.2025 06:55 Відповісти
Мерцу за здоровий глузд та позицію-черговий респект...
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24.11.2025 06:55 Відповісти
Мерц має здоровий глузд. Негоже вбивцв і насильникумбути вхожим до житла добрлчесних громадян.
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24.11.2025 07:20 Відповісти
***** привезуть на джи 7 в кайданках згідно ордеру мкс з флаконом зєльонки і шматочком вати
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24.11.2025 07:47 Відповісти
Всі вже давно підтерлись тім ордером та поклали на той МКС.
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24.11.2025 07:54 Відповісти
- Холмс, а шо це за така підозріла особа зявилась у нашому клюбі джентельменів?
- Ватсон, це полуджентельмен полупоц Додік, привів з собою свого друзяку, який є серийним вбивцем, і наполягає шоб він теж був членом нашого клюбу.
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24.11.2025 07:52 Відповісти
Чі ранійше можливо було уявити, що німці будуть нас підтримувати в противостоянні з руськими?
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24.11.2025 07:58 Відповісти
Вони не "руські", не повторюйте за голобородьком цю нісенітницю.
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24.11.2025 08:09 Відповісти
Не шукайте чорну кішку у темряві, - її там нема.
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24.11.2025 08:43 Відповісти
Якщо вам подобається самообман - будь ласка, але зараз ви розповсюджуєте брехню.
Класична тактика типового "малороса", з чим вас і вітаю.
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24.11.2025 08:46 Відповісти
Якщо фінінсово буде вигідно, а воно буде вигідно хоч комусь окрім США наприклад Італії та навіть після приходу адг самій Німеччині, приймуть як завжди уперед і з піснею.
Не треба потужнічати тут.
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24.11.2025 08:09 Відповісти
Класична тактика малороса - вірішувати за інших хто вони такі є. Співчуваю!
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24.11.2025 10:18 Відповісти
 
 