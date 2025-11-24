Европарламент проведет ключевые дебаты о мирном плане ЕС для Украины 26 ноября
В среду, 26 ноября, Европарламент проведет ключевые дебаты с заявлениями Евросовета и Еврокомиссии и голосованием за резолюцию по предложенному мирному плану и участию ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Позиция ЕС
Предложение групп ЕНП, Renew, Зеленых и других было поддержано единогласно в начале пленарного заседания в понедельник в Страсбурге.
"Очевидно, что нам нужно определиться с нашей позицией по этому американскому предложению – первоначальному и пересмотренному. Мы, как парламент, имели широкое большинство в поддержку последовательной политики поддержки Украины, и она должна продолжаться", – аргументировал свою позицию евродепутат Михаэль Галлер.
Дебаты будут назначены на 9:00 (10:00 по Киеву) в среду, 26 ноября.
Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Мирный план Европы
- Напомним, что накануне газета The Telegraph опубликовала альтернативный мирный план относительно прекращения войны РФ против Украины от Европы. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.
- Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не видел ни одного европейского плана по прекращению войны РФ против Украины.
Якби європейські спецслужби (наприклад британські МІ-6), як там ******* в кіно знімати, викрали ***** моржове, а потім вивели його в кайданках міжнародному суді в Гаагі, то після цього й мирний план можна пропонувати.
А так все це тільки імітація бурхливої діяльності...