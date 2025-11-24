Европарламент проведет ключевые дебаты о мирном плане ЕС для Украины 26 ноября

В среду, 26 ноября, Европарламент проведет ключевые дебаты с заявлениями Евросовета и Еврокомиссии и голосованием за резолюцию по предложенному мирному плану и участию ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины.

Позиция ЕС

Предложение групп ЕНП, Renew, Зеленых и других было поддержано единогласно в начале пленарного заседания в понедельник в Страсбурге.

"Очевидно, что нам нужно определиться с нашей позицией по этому американскому предложению – первоначальному и пересмотренному. Мы, как парламент, имели широкое большинство в поддержку последовательной политики поддержки Украины, и она должна продолжаться", – аргументировал свою позицию евродепутат Михаэль Галлер.

Дебаты будут назначены на 9:00 (10:00 по Киеву) в среду, 26 ноября.

Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мирный план Европы

Напомним, что накануне газета The Telegraph опубликовала альтернативный мирный план относительно прекращения войны РФ против Украины от Европы. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не видел ни одного европейского плана по прекращению войны РФ против Украины.

