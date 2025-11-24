РУС
Европарламент проведет ключевые дебаты о мирном плане ЕС для Украины 26 ноября

Мирный план Европы: Европарламент рассмотрит 26 ноября

В среду, 26 ноября, Европарламент проведет ключевые дебаты с заявлениями Евросовета и Еврокомиссии и голосованием за резолюцию по предложенному мирному плану и участию ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Позиция ЕС

Предложение групп ЕНП, Renew, Зеленых и других было поддержано единогласно в начале пленарного заседания в понедельник в Страсбурге.

"Очевидно, что нам нужно определиться с нашей позицией по этому американскому предложению – первоначальному и пересмотренному. Мы, как парламент, имели широкое большинство в поддержку последовательной политики поддержки Украины, и она должна продолжаться", – аргументировал свою позицию евродепутат Михаэль Галлер.

Дебаты будут назначены на 9:00 (10:00 по Киеву) в среду, 26 ноября.

Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мирный план Европы

  • Напомним, что накануне газета The Telegraph опубликовала альтернативный мирный план относительно прекращения войны РФ против Украины от Европы. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не видел ни одного европейского плана по прекращению войны РФ против Украины.

Автор: 

Звичайно, європейський мирний план значно кращий, ніж трампісський, але хто ж його прийме та виконувати стане?
Якби європейські спецслужби (наприклад британські МІ-6), як там ******* в кіно знімати, викрали ***** моржове, а потім вивели його в кайданках міжнародному суді в Гаагі, то після цього й мирний план можна пропонувати.
А так все це тільки імітація бурхливої діяльності...
24.11.2025 19:18 Ответить
Дебаты дело нужное.
24.11.2025 20:00 Ответить
Орбана-торбана на царство! Кричали бояре.
24.11.2025 20:15 Ответить
 
 