Вопросы о ЕС и НАТО вынесут в отдельный переговорный трек, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что вопросы "мирного плана", касающиеся Европейского Союза и НАТО, планируют вывести в отдельный переговорный трек.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственным бенефициаром, если удастся рассорить Европу и США, будет Российская Федерация. Это должны осознавать все. Нельзя в этой работе забыть какие-то фундаментальные ключевые вещи", - отметил Тихий, добавив, что главной позицией Украины является сохранение единства между партнерами.

По его словам, Украина рассматривает американские мирные предложения как основу для дальнейшей работы, в которой Европейский Союз также играет важную роль.

"Уже, в принципе, есть понимание, что то, что касается ЕС и НАТО коллективно, будет выведено в отдельный трек. Это очень важно, мы это очень приветствуем", - подчеркнул спикер МИД.

Тихий также подчеркнул, что европейские партнеры должны внести значительный вклад в окончательное решение мирного процесса, поскольку речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности Европы в целом.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

