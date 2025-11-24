Питання щодо ЄС і НАТО винесуть в окремий переговорний трек, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України підтверджують, що питання "мирного плану", які стосуються Європейського Союзу та НАТО, планують вивести в окремий переговорний трек.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Єдиним бенефіціаром, якщо вдасться розсварити Європу і США, буде Російська Федерація. Це мають всі усвідомлювати. Не можна в цій роботі забути якісь фундаментальні ключові речі", - зазначив Тихий, додавши, що головною позицією України є збереження єдності між партнерами.

За його словами, Україна розглядає американські мирні пропозиції як основу для подальшої роботи, у якій Європейський Союз також відіграє важливу роль.

"Уже, в принципі, є розуміння, що те, що стосується ЄС і НАТО колективно, буде виведено в окремий трек. Це дуже важливо, ми це дуже вітаємо", - наголосив речник МЗС.

Тихий також підкреслив, що європейські партнери мають зробити значний внесок у фінальне рішення мирного процесу, оскільки йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи загалом.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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