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Новини Мирний план Європи
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Європарламент проведе ключові дебати про мирний план ЄС для України 26 листопада

Мирний план Європи: Європарламент розгляне 26 листопада

У середу, 26 листопада, Європарламент проведе ключові дебати із заявами Євроради та Єврокомісії та голосування за резолюцію щодо запропонованого мирного плану та участі ЄС у досягненні справедливого й тривалого миру для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.  

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Позиція ЄС

Пропозиція груп ЄНП, Renew, Зелених та інших була підтримана одностайно на початку пленарного засідання в понеділок у Страсбурзі.

"Очевидно, що нам потрібно визначитися з нашою позицією щодо цієї американської пропозиції – початкової й переглянутої. Ми, як парламент, мали широку більшість на підтримку послідовної політики підтримки України, і вона повинна тривати", - аргументував свою позицію євродепутат Міхаель Галлер.

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Дебати будуть призначені на 9:00 (10:00 за Києвом) у середу, 26 листопада.

Очікується, що у засіданні візьме участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Мирний план Європи

  • Нагадаємо, що напередодні газета The Telegraph опублікувала альтернативний мирний план щодо припинення війни РФ проти України від Європи. Контрпропозиція лідерів Європи складається з 24 пунктів.
  • Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського плану щодо припинення війни РФ проти України.

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Автор: 

Європарламент (1097) перемовини (3807) Євросоюз (15200) війна в Україні (8480)
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Звичайно, європейський мирний план значно кращий, ніж трампісський, але хто ж його прийме та виконувати стане?
Якби європейські спецслужби (наприклад британські МІ-6), як там ******* в кіно знімати, викрали ***** моржове, а потім вивели його в кайданках міжнародному суді в Гаагі, то після цього й мирний план можна пропонувати.
А так все це тільки імітація бурхливої діяльності...
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24.11.2025 19:18 Відповісти
Дебаты дело нужное.
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24.11.2025 20:00 Відповісти
Орбана-торбана на царство! Кричали бояре.
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24.11.2025 20:15 Відповісти
 
 