Європарламент проведе ключові дебати про мирний план ЄС для України 26 листопада

У середу, 26 листопада, Європарламент проведе ключові дебати із заявами Євроради та Єврокомісії та голосування за резолюцію щодо запропонованого мирного плану та участі ЄС у досягненні справедливого й тривалого миру для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Позиція ЄС

Пропозиція груп ЄНП, Renew, Зелених та інших була підтримана одностайно на початку пленарного засідання в понеділок у Страсбурзі.

"Очевидно, що нам потрібно визначитися з нашою позицією щодо цієї американської пропозиції – початкової й переглянутої. Ми, як парламент, мали широку більшість на підтримку послідовної політики підтримки України, і вона повинна тривати", - аргументував свою позицію євродепутат Міхаель Галлер.

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Дебати будуть призначені на 9:00 (10:00 за Києвом) у середу, 26 листопада.

Очікується, що у засіданні візьме участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Мирний план Європи

Нагадаємо, що напередодні газета The Telegraph опублікувала альтернативний мирний план щодо припинення війни РФ проти України від Європи. Контрпропозиція лідерів Європи складається з 24 пунктів.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського плану щодо припинення війни РФ проти України.

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