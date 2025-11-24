Мерц про мирний план: Вирішальний крок тепер має зробити Росія

Після переговорів у Женеві між делегаціями України і США та узгодження ними рамкового документа щодо миру за стіл переговорів має сісти Росія.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц коментуючи проміжні результати перемовин делегацій України, США та Європи, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ має сісти за стіл перемовин

"Вирішальний крок тепер має зробити Росія. Поки цей крок не помітний, процесу немає. А без процесу немає миру", - наголосив Мерц.

Канцлер Німеччини високо оцінив той факт, що ініціатива США надала нового імпульсу зусиллям щодо припинення війни Росії проти України.

"Цей документ (мирний план США. - ред.) зараз суттєво змінений, він доопрацьовується, і тоді він стане спільною позицією американців, європейців та України", - наголосив канцлер ФРН, однак звернув увагу, що складається враження, що переговори з Україною ведуть лише США.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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