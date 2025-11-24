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Мерц про мирний план: Вирішальний крок тепер має зробити Росія

канцлер Німеччини Мерц

Після переговорів у Женеві між делегаціями України і США та узгодження ними рамкового документа щодо миру за стіл переговорів має сісти Росія.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц коментуючи проміжні результати перемовин делегацій України, США та Європи, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ має сісти за стіл перемовин

"Вирішальний крок тепер має зробити Росія. Поки цей крок не помітний, процесу немає. А без процесу немає миру", - наголосив Мерц.

Канцлер Німеччини високо оцінив той факт, що ініціатива США надала нового імпульсу зусиллям щодо припинення війни Росії проти України.

"Цей документ (мирний план США. - ред.) зараз суттєво змінений, він доопрацьовується, і тоді він стане спільною позицією американців, європейців та України", - наголосив канцлер ФРН, однак звернув увагу, що складається враження, що переговори з Україною ведуть лише США.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

перемовини (3807) США (26703) Мерц Фрідріх (449)
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Топ коментарі
+6
Спільна позиція Віткоффа, Кушнера, Путіна та рудого дебіла. Де там позиція України, хер його знає. Ми відріжемо вам не 20 пальців, а всього-навсього 19. Щоб ви могли поставить відбиток на Будапештському, Стамбульсьому та ще якомусь меморандумі. Веселится і лікуєт весь народ.
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24.11.2025 21:32 Відповісти
+4
здається, кремльовський педофіл всім перемовникам знову оросить обличчя блаженною сечею
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24.11.2025 21:32 Відповісти
+2
Трумпель постоянно спешит подсунуть капитуляцию....
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24.11.2025 21:27 Відповісти
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Трумпель постоянно спешит подсунуть капитуляцию....
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24.11.2025 21:27 Відповісти
Спільна позиція Віткоффа, Кушнера, Путіна та рудого дебіла. Де там позиція України, хер його знає. Ми відріжемо вам не 20 пальців, а всього-навсього 19. Щоб ви могли поставить відбиток на Будапештському, Стамбульсьому та ще якомусь меморандумі. Веселится і лікуєт весь народ.
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24.11.2025 21:32 Відповісти
здається, кремльовський педофіл всім перемовникам знову оросить обличчя блаженною сечею
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24.11.2025 21:32 Відповісти
вже 12й рік і всім добре , у них демократія і зміна влади , заливає інші приходять і так по колу
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24.11.2025 22:02 Відповісти
Друзі Епштейна на московії, мабуть, не глибоко, лише на пів шишечки зтурбовані??
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24.11.2025 21:47 Відповісти
параша свої кроки робить щодня, частіше вночі. І поки пуйло живий радикально нічого не зміниться.
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24.11.2025 21:53 Відповісти
й Крок цей можливий лиш у прірву розвалу економіки ? Ну- ну
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24.11.2025 22:15 Відповісти
Орковский шаг ожидается на этой неделе: РФ готовит масштабнейший удар с 1000 дрогнов и кучей ракет. Так что надо думать, как жить дальше в состоянии войны.
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24.11.2025 22:41 Відповісти
Якраз зараз за вікном чую мирні кроки кацапських під@рів....гудуть вже майже час...ще й калібри полетіли.....
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25.11.2025 00:40 Відповісти
У Путіна вирішальні кроки лише по чеченському сценарію. Тільки різниця в тім, що на Чечню напав вдруге через три роки, в на Україну- три роки не чекатиме,
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25.11.2025 04:01 Відповісти
Якого вирішального кроку можна чекати від росії? Як завжди - вбивства кількох десятків людей, що спали у своїх домівках. Скільки ще потрібно ***** та його посіпакам вбити українських дітей щоб світ (той, що досі вважає себе цивілізованим) нарешті зрозумів - переговори з терористами не ведуть, їх - ліквідовують
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25.11.2025 14:03 Відповісти
 
 